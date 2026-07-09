പുനരുപയോഗ ഊർജ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് നിർണായക പങ്കുവഹിക്കാനാകും: പ്രധാനമന്ത്രി
ഹൈഡ്രോ പ്രൊജക്ടുകൾ, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ, സോളാർ മൊഡ്യൂളുകൾ, കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നിർമാണ ആവാസവ്യവസ്ഥ ഒരുക്കുകയാണ്
By ANI
Published : July 9, 2026 at 10:59 AM IST
കാൻബറ: 2030ഓടെ 500 ഗിഗാവാട്ട് പുനരുപയോഗ ഊർജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയെന്ന ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് നിർണായക പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മെൽബണിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ സിഇഒ ഫോറത്തിലും ഇക്കണോമിക് റോഡ്മാപ്പ് ബിസിനസ് റിസപ്ഷനിലും സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി ആൽബനീസും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
ക്ലീൻ എനർജി ലക്ഷ്യങ്ങൾ
ക്ലീൻ എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കമ്പനികൾ ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഹൈഡ്രോ പ്രൊജക്ടുകൾ, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ, സോളാർ മൊഡ്യൂളുകൾ, കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നിർമാണ ആവാസവ്യവസ്ഥ ഒരുക്കുകയാണ്. 2030ഓടെ 500 ഗിഗാവാട്ട് പുനരുപയോഗ ഊർജ ശേഷി കൈവരിക്കാനും 2070ഓടെ നെറ്റ് സീറോ എമിഷൻ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനുമാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
India's growth story presents immense opportunities for Australian businesses. Together, we can build trusted and future-ready partnerships. https://t.co/SpniY4kdLB— Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2026
ഈ മാറ്റം വേഗത്തിലാക്കാൻ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കും മൂലധനത്തിനും വിഭവങ്ങൾക്കും സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സിവിൽ ആണവോർജ രംഗത്തെ സഹകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതകളും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2047ഓടെ 100 ഗിഗാവാട്ട് ആണവോർജ ശേഷി കൈവരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ വലിയ യുറേനിയം ശേഖരം ഇന്ത്യയുടെ ആണവ യാത്രയ്ക്ക് കരുത്തേകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയുടെ തുറമുഖം, വിമാനത്താവളം, റോഡ്, റെയിൽവെ, നഗര അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ നിക്ഷേപകരെ പ്രധാനമന്ത്രി ക്ഷണിച്ചു.
നിർണായക ധാതുക്കളിലെ സഹകരണം
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ സന്ദർശനം ഊർജ പരിവർത്തനത്തിലും നിർണായക ധാതുക്കളുടെ വിതരണ ശൃംഖലയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷണർ നാഗേഷ് സിങ് പറഞ്ഞു. ഓസ്ട്രേലിയ നിർണായക ധാതുക്കളാലും അപൂർവ ഭൂപ്രദേശങ്ങളാലും സമ്പന്നമാണ്. ഊർജ പരിവർത്തനത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് വലിയ ആവശ്യകതയുണ്ട്. ബിടുബി, ജിടുജി തലങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കേവലം വാങ്ങുന്നവരും വിൽക്കുന്നവരും എന്നതിലുപരി മൂല്യവർധനവിലും സംസ്കരണത്തിലും ഊന്നിയുള്ള പങ്കാളിത്തമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സമഗ്ര തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തം
ഇന്തോനേഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ് എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള സന്ദർശനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മെൽബണിലെത്തിയത്. ബുധനാഴ്ച ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം വലിയ സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്ന കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി. മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിൽ പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, വിദ്യാഭ്യാസം, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മോദിയും ആൽബനീസും വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തും. വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, കായികം, സ്പോർട്സ് സയൻസ് എന്നീ മേഖലകളിൽ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ആഴത്തിലാക്കാൻ ഈ സന്ദർശനം അവസരമൊരുക്കുമെന്ന് യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള സമഗ്ര തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ വാർഷിക ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. ക്വാഡ് സഖ്യത്തിലെ പ്രധാന അംഗങ്ങളായ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും സമാധാനവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്. കൂടാതെ, ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ വഴി സാമ്പത്തിക രംഗത്തും വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പരിപാടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹം ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് തിരിക്കും.
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