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ചരിത്രനേട്ടവുമായി മോദി; സീഷെൽസ് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി

അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനം, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, കടൽക്കൊള്ള എന്നിവയെ സംയുക്തമായി നേരിടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇരുനേതാക്കളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി

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സീഷെൽസിൻ്റെ 50-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ വാർഷികാഘോഷത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി (ANI, X@ Narendra Modi)
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By ANI

Published : June 29, 2026 at 8:00 AM IST

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വിക്ടോറിയ: സീഷെൽസിൻ്റെ 50-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഈ ചരിത്രനേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം. സീഷെൽസ് പ്രസിഡൻ്റ് പാട്രിക് ഹെർമിനിയുമായി അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ നടത്തി.

ചരിത്രനേട്ടമായി സന്ദർശനം
സീഷെൽസിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുത്ത വിവരം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ എക്സിലൂടെയാണ് അറിയിച്ചത്. ഈ ബഹുമതി ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന പരേഡിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെയും കരസേനയുടെയും സംഘങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു.

ഇതിനുപുറമെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ബാൻഡും പരേഡിൻ്റെ ഭാഗമായി. ഇന്ത്യയും സീഷെൽസും തമ്മിലുള്ള അടുത്തതും സവിശേഷവുമായ പങ്കാളിത്തമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഐ.എൻ.എസ് തർക്കഷ്, ഐ.എൻ.എസ് ഈക്ഷക് എന്നീ കപ്പലുകൾ പോർട്ട് വിക്ടോറിയയിൽ നങ്കൂരമിട്ടു. ഈ ചരിത്രമുഹൂർത്തത്തിൽ സീഷെൽസിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഊഷ്മളമായ ആശംസകൾ നേർന്നു.

വിവിധ മേഖലകളിൽ സഹകരണം
സീഷെൽസിലെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പ്രസിഡൻ്റ് പാട്രിക് ഹെർമിനിയും തമ്മിൽ നിർണായക ചർച്ചകൾ നടന്നു. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ മേഖലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു ചർച്ച. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, നൈപുണ്യ വികസനം, ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം, സുസ്ഥിര വികസനം, സാമൂഹിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, പുനരുപയോഗ ഊർജം, സമുദ്ര സുരക്ഷ, പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന മേഖലകളിൽ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഇരു നേതാക്കളും തീരുമാനിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ 'സാഗർ' നയത്തിൽ സീഷെൽസിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

പ്രാദേശിക വെല്ലുവിളികൾ
ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖല നേരിടുന്ന വിവിധ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും ഇരു നേതാക്കളും ആശയവിനിമയം നടത്തി. അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനം, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, കടൽക്കൊള്ള തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആഗോളതലത്തിലുള്ള വികസനങ്ങളും പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ചയായി. ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജിന് കീഴിലുള്ള പദ്ധതികളുടെയും മുൻകൈകളുടെയും നടത്തിപ്പിലുണ്ടായ പുരോഗതിയിൽ ഇരു നേതാക്കളും സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. സീഷെൽസിൻ്റെ വികസന മുൻഗണനകൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അടുത്തതും സുദൃഢവുമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യക്കുള്ള ഉറച്ച പിന്തുണ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കി.

നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലി
ഇന്ത്യയും സീഷെൽസും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൻ്റെ അൻപതാം വാർഷികം കൂടിയാണ് ഈ വർഷം ആഘോഷിക്കുന്നത്. 1976-ൽ സീഷെൽസ് സ്വതന്ത്രമായതുമുതൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഊഷ്മളമായ ബന്ധമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ നൽകുന്ന പിന്തുണ സീഷെൽസ് എക്കാലവും വിലമതിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സീഷെൽസ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന പങ്കാളിയാണ്. കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് വാക്സിനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൈദ്യസഹായം നൽകി ഇന്ത്യ സീഷെൽസിനൊപ്പം നിന്നിരുന്നു. ഈ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

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