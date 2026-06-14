ദ്വിരാഷ്ട്ര സന്ദര്ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഫ്രാന്സില്, ജി7 ഉച്ചകോടിയും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങള്ക്കും ഊന്നല്
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മാക്രോണുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റിനൊപ്പം ഭാരത് ഇന്നൊവേറ്റ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
Published : June 14, 2026 at 9:58 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഫ്രാന്സില്. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല് മാക്രോണുമായി അദ്ദേഹം ഇന്ന് ചര്ച്ചകള് നടത്തും. ജി7 ഉച്ചകോടിയിലും പങ്കെടുക്കും. ഇതിന് പുറമെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സുപ്രധാന പരിപാടികളിലും അദ്ദേഹം സംബന്ധിക്കും. ഫ്രാന്സിലും സ്ലൊവാക്യയിലുമായി നടത്തുന്ന പഞ്ചദിന സന്ദര്ശനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായാണ് മോദി ഫ്രാന്സിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
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വളരെ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് നീസിലെ കോട് ദെ അസൂര് വിമാനത്താവളത്തില് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എഡ്വേര്ഡ് ജെഫ്രി, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ, ഗവേഷണ, ബഹിരാകാശമന്ത്രി ഫിലിപ്പ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ്, ഇന്ത്യയിലെ ഫ്രഞ്ച് സ്ഥാനപതി തിയറി മാതൗ, മേയര് എരിക് സിയോട്ടി,മറ്റ് പ്രമുഖര് തുടങ്ങിയവര് ചേര്ന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചത്.
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താന് ഫ്രാന്സിലെ നീസില് എത്തിച്ചേര്ന്നതായി പിന്നീട് പ്രധാനമന്ത്രി സാമൂഹ്യമാധ്യമ പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു. നീസിന് പുറമെ എവിയാനിലും പാരിസിലും പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിച്ചുട്ടുണ്ട്. ഉഭയകക്ഷി, ബഹുകക്ഷി ചര്ച്ചകളില് പങ്കെടുക്കും. സുപ്രധാന വികസന പങ്കാളികളുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉദ്ദേശ്യം. ഭാരത് ഇന്നോവേറ്റീവ്സില് വച്ച് മാക്രോണുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ പോസ്റ്റില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Je viens d’atterrir à Nice. Outre Nice, cette visite en France comprend des programmes à Évian et à Paris. Elle sera marquée par des rencontres bilatérales et multilatérales, visant à renforcer les liens d’amitié de l’Inde avec ses partenaires clés en matière de développement.… pic.twitter.com/hB9zCWoWoZ— Narendra Modi (@narendramodi) June 13, 2026
പ്രമുഖ നൂതന സ്റ്റാര്ട്ട് അപുകളെ കൂട്ടിയിണക്കാനുള്ള ഉദ്യമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഭാരത് ഇന്നോവേറ്റീവ്സ്. ഇതിന് പുറമെ ഇന്ത്യ, ഫ്രാന്സ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുളശ്ള സംരംഭകത്വ മൂലധനം സംഭരിക്കുക എന്നതും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു.
ഇന്ത്യ -ഫ്രഞ്ച് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുരാഷ്ട്രനേതാക്കളും വിലയിരുത്തും. സുപ്രധാനമേഖലകളില് ഇന്ത്യയുടെയും ഫ്രാന്സിന്റെയും സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്താന് ഈ സന്ദര്ശനം ഫലപ്രദമാകുമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് രണ്ധീര് ജയ്സ്വാള് പറഞ്ഞു. ഇന്നൊവേഷന് മേഖലയാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതല് ഊന്നല് നല്കുന്നത്. 2026 ഇന്നൊവേഷന് വര്ഷമായി ഇന്ത്യ കൊണ്ടാടുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ നൂതനത സാഹചര്യങ്ങള് ഭാരത് ഇന്നോവ് 2026 എന്ന പരിപാടിയില് ഇന്ത്യ അവതരിപ്പിക്കും. സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പുകള്ക്കും നൂതന സംരംഭകര്ക്കും ഇന്ത്യ ഇടം തുറന്ന് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കും.
ഇന്ത്യന് സമൂഹവും മോദിയ്ക്ക് വന്വരേവല്പ്പാണ് നല്കിയത്. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയപതാക വീശിയാണ് മോദിക്ക് സ്വാഗതം ഓതിയത്. ഭാരത് മാതാ കീ ജയ് വിളികളും മുഴക്കി. ഹോട്ടലിന് പുറത്ത് വച്ച് മോദി ഇന്ത്യന് സമൂഹത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. പരമ്പരാഗത നൃത്തച്ചുവടുകളുമായാണ് ഇന്ത്യന് ജനത മോദിയെ വരവേറ്റത്. ഒപ്പം താലപ്പൊലിയും ഏന്തി മോദിയെ സ്വീകരിച്ചു.
Un accueil mémorable de la part de la communauté indienne de Nice.— Narendra Modi (@narendramodi) June 13, 2026
Bien qu’ils se trouvent à plusieurs kilomètres de leur pays, le lien de notre diaspora avec l’Inde demeure plus fort que jamais. pic.twitter.com/gmszw3rfPQ
നീസില് ഇന്ത്യന് സമൂഹത്തിന്റെ വരവേല്പ്പ് അവിസ്മരണീയമാണെന്നും മോദി കുറിച്ചു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കിലോമീറ്ററുകള് അപ്പുറം കിടക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യയുമായി അവര്ക്ക് ശക്തമായ ഒരു ആത്മബന്ധമുണ്ടെന്നും മോദി കുറിച്ചു. അവരുടെ വാത്സല്യവും ഊര്ജ്ജവും ഊഷ്മളതയും വേറിട്ടത് തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. ഫ്രാന്സിലെയും യൂറോപ്പിലെയും കലാകാരന്മാര് അവതരിപ്പിച്ച നിറപ്പകിട്ടാര്ന്ന കഥക്, ഒഡിസി, ഭരതനാട്യം തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യന് കലകള്മോദി വീക്ഷിച്ചു.
മോദിയുടെ സന്ദര്ശനത്തോടുള്ള ആദരസൂചകമായി നീസിലെ മേയറുടെ ഓഫീസായ സിറ്റിഹാളില് നമ്മുടെ ത്രിവര്ണ പതാക ഉയര്ത്തി. വിദേശ നേതാവിന്റെ സന്ദര്ശനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇത്തരം ആദരവുകള് വളരെ അപൂര്വമാണ്. ഇന്നും നാളെയും ഫ്രാന്സില് തുടരുന്ന മോദി പിന്നീട് സ്ലോവാക്യയിലേക്ക് പോകും. അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് പീറ്റര് പെല്ലിഗ്രിനിയുമായും പ്രധാനമന്ത്രി റോബര്ട്ട് ഫിക്കോയുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഒപ്പം വ്യവസായികളുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ജി7 ഉച്ചകോടിയില് പങ്കെടുക്കാന് അദ്ദേഹം ജൂണ് പതിനേഴിന് തിരികെ ഫ്രാന്സിലെത്തു. രാജ്യാന്തര സഹകരണം, സാമ്പ്ത്തിക വളര്ച്ച, നിര്മ്മിത ബുദ്ധി തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് വിവിധ ലോകനേതാക്കളുമായി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകള് പങ്കിടും.
ഈ മാസം പതിനട്ടിന് പാരിസിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസിഡന്റ് മാക്രോണുമൊത്ത് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാങ്കേതിക, സ്റ്റാര്ട്ട് അപ് പരിപാടിയായ വിവ ടെക് 2026ല് പങ്കെടുക്കും.
Bonjour France!— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 13, 2026
PM @narendramodi has arrived in Nice, France.
The visit will provide an opportunity to further strengthen India-France cooperation across key sectors. Innovation sector will be a key focus area as India and France together celebrate Year 2026 as the ‘Year of… pic.twitter.com/LTuC8CZxvI
ഇക്കൊല്ലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പവലിയന് ഇന്ത്യയുടേതാണ്. ഫ്രാന്സിലെ ഇന്ത്യന് സമൂഹവുമായി മോദി സംവദിക്കും. ഫ്രാന്സില് ഏകദേശം 119000 ഇന്ത്യാക്കാര് ഫ്രാന്സിലെ പ്രധാന ഇടങ്ങളിലുണ്ട്. ഇതരമേഖലകളില് 350000ഇന്ത്യാക്കാരും അധിവസിക്കുന്നുണ്ട്.