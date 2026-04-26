വൈറ്റ് ഹൗസിലെ വെടിവയ്പ്പ്; 'ജനാധിപത്യത്തിൽ അക്രമത്തിന് സ്ഥാനമില്ല'; അപലപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കായി നടത്തിയ അത്താഴവിരുന്നിനിടെ ആയിരുന്നു വെടിവയ്‌പ്പുണ്ടായത്. പ്രതി കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്നുള്ള 31 വയസ്സുള്ള ആളാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump (File/ ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 26, 2026 at 12:01 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും സംഘവും പങ്കെടുത്ത വൈറ്റ് ഹൗസ് കറസ്പോണ്ടൻ്റ്സ് ഡിന്നറിനെടയുണ്ടായ നേരെയുണ്ടായ വെടിവെപ്പില്‍ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ്, പ്രഥമ വനിത മെലാനിയ ട്രംപ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസ് എന്നിവർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന വാര്‍ത്ത ആശ്വാസകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"വാഷിങ്ടൺ ഡിസിയിലെ ഹോട്ടലിലുണ്ടായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപും സംഘവും പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടതിൽ ആശ്വാസമുണ്ട്. ജനാധിപത്യത്തിൽ അക്രമത്തിന് സ്ഥാനമില്ല," പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു. അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രാർഥിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു.

ശനിയാഴ്ച രാത്രി വാഷിംഗ്ടണിലെ ഹോട്ടലിൽ വാർഷിക വിരുന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് വെടിയൊച്ച കേട്ടത്. ഇതോടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും സെലിബ്രിറ്റികളും പരിഭ്രാന്തരായി. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടനടി പ്രസിഡൻ്റിനെയും മറ്റ് പ്രമുഖരെയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവർ മേശകൾക്ക് താഴെ ഒളിച്ചാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. സംഭവസ്ഥലത്ത് നാഷണൽ ഗാർഡിനെ വിന്യസിക്കുകയും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

സംഭവത്തെത്തുടർന്ന്, സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്നും ട്രംപ് തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കിട്ടു. സീക്രട്ട് സർവീസിൻ്റെയും മറ്റ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെയും സമയോചിതമായ ഇടപെടലിനെ ട്രംപ് പ്രശംസിച്ചു.

പ്രതി പിടിയിൽ

വെടിയുതിർത്ത 31-കാരനായ കാലിഫോർണിയ സ്വദേശിയെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കീഴ്പ്പെടുത്തി. ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പ്രതിക്കെതിരെ നിരവധി ഫെഡറൽ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടൽ സമുച്ചയത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇയാൾ വെടിയുതിർത്തത്.

കാലിഫോർണിയയിലെ പ്രതിയുടെ വസതിയിൽ അന്വേഷകർ ഇതിനകം പരിശോധന നടത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അവലോകനം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരും.

"അക്രമി ഒരു മാനസികരോഗിയാണ്. അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്" ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

സംഭവമിങ്ങനെ

രാത്രി ഏകദേശം 8:30-ഓടെയാണ് വെടിയൊച്ചകൾ കേട്ടുതുടങ്ങിയത്. ചടങ്ങുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ബാൾറൂമിന് പുറത്തുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിംഗ് ഏരിയയ്ക്ക് സമീപമാണ് വെടിവയ്പ്പ്‌ നടന്നതെന്ന് സീക്രട്ട് സർവീസ് അറിയിച്ചു. എട്ടോളം വെടിയൊച്ചകൾ മുഴങ്ങിയതായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർ പറഞ്ഞു. വെടിയൊച്ച കേട്ടതോടെ ഹോട്ടലിലുണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും മേശകൾക്ക് താഴെ ഒളിച്ചിരുന്നും മറ്റും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിച്ചു.

വലിയ ശബ്‌ദത്തോടെയായിരുന്നു വെടിവയ്‌പ്പ് നടത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ സീക്രട്ട് ഏജൻ്റുമാർ എത്തി ട്രംപിനെയും ജെ ഡി വാൻസിനെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റുകയായിരുന്നു. വെടിവയ്‌പ്പിൽ ആർക്കും വെടിയേറ്റതായോ, പരിക്കേറ്റതായോ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒന്നും ഇതുവരെ പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അതേസമയം ആയുധധാരിയെ പിടികൂടി. പ്രഥമ വനിതയും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസും എല്ലാ കാബിനിറ്റ് അംഗങ്ങളും പൂർണ ആരോഗ്യവാൻമാരാണ്.

