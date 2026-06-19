ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യ വിശ്വസ്ത പങ്കാളി; പാരീസിൽ പ്രവാസികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി
ബോൺഷൂർ മോദി എന്ന സന്ദേശവും ഭാരത് മാതാ കി ജയ് വിളികളുമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വൻ സ്വീകരണം നൽകിയത്
Published : June 19, 2026 at 12:44 PM IST
പാരീസ്: ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യ വിശ്വസ്ത പങ്കാളിയായി മാറുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. വരും തലമുറകൾക്ക് വളർച്ചയും അവസരങ്ങളും നൽകുന്ന മേഖലകളിൽ രാജ്യം വലിയ നിക്ഷേപം നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാരീസിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.
പാരീസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡോർ വേദികളിലൊന്നായ സാൽ പ്ലെയാലിൽ നടന്ന പരിപാടിയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. ബോൺഷൂർ മോദി എന്ന സന്ദേശവും ഭാരത് മാതാ കി ജയ് വിളികളുമായാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വൻ സ്വീകരണം നൽകിയത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ യാത്രയിലെ നിർണായക കാലഘട്ടമാണിതെന്നും ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യാപാരത്തിലൂടെ മാത്രം തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ഇന്ന് വ്യാപാരത്തിനൊപ്പം വിശ്വാസത്തിനും തുല്യ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യ-ഫ്രാൻസ് ബന്ധം
ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൂതന ആശയങ്ങളും ഫ്രാൻസുമായുള്ള തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തവും പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തുപറഞ്ഞു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വിശ്വസനീയമായ വിതരണ ശൃംഖലയും സുസ്ഥിരമായ പങ്കാളിത്തവുമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദീർഘകാലത്തേക്ക് വിശ്വാസമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പങ്കാളികളെയാണ് ലോകം തിരയുന്നതെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ വിശ്വസ്ത പങ്കാളിയായി ഉയർന്നുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഫ്രാൻസിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം നൽകുന്ന സംഭാവനകളെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ആശയങ്ങളെ ആഗോള വിപണിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾ, പ്രൊഫഷണലുകൾ, വിനോദസഞ്ചാരികൾ എന്നിവർ കൂടുതലായി എത്തുന്നതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമായതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനങ്ങളുടെ യാത്ര എളുപ്പമാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. ഫ്രാൻസിൽ യുപിഐ സംവിധാനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് വലിയ കുതിപ്പേകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Here are glimpses from the wonderful community programme at Salle Pleyel in Paris.— Narendra Modi (@narendramodi) June 18, 2026
It’s always special to interact with the Indian diaspora and highlight the collective strides of 140 crore Indians. pic.twitter.com/hA2Fad0xrw
ജി7 ഉച്ചകോടിയും സാങ്കേതികവിദ്യയും
എവിയാനിൽ നടന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ വിശ്വാസത്തിലധിഷ്ഠിതമായ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം താൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതായി പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ആഗോള ഭരണം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഫലപ്രദമാകൂ എന്നും സാങ്കേതികവിദ്യ വിശ്വാസയോഗ്യമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഗുണം ചെയ്യൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകം വലിയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇന്ത്യ-ഫ്രാൻസ് പങ്കാളിത്തം വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സ്ഥിരതയുടെയും ശക്തമായ നെടുംതൂണായി മാറിയെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലോകത്തിൻ്റെ ജല, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തൃഷ്ണ ഉപഗ്രഹം അടുത്ത വർഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് വിക്ഷേപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
സാമൂഹിക മാറ്റവും വികസനവും
കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയായി രാജ്യത്തെ സേവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഭാഗ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു ചായ വിൽപ്പനക്കാരനെ ഈ സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കരുത്താണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വളർച്ച, സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വികസനം, നിർമിത ബുദ്ധി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ കഥ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടേത് മാത്രമല്ല, സാമൂഹിക മാറ്റത്തിൻ്റേത് കൂടിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്തെ 25 കോടി ജനങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ കഴിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
നീസിൽ നടന്ന ഭാരത് ഇന്നൊവേറ്റ്സ് 2026, പാരീസിലെ വിവാടെക് 2026 എന്നീ പരിപാടികളിലെ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തം പരാമർശിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ ആഗോള സമൂഹത്തിൻ്റെ മികച്ച പങ്കാളിയായി ഇന്ത്യ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. യുകെ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നിവയുമായി ഒപ്പുവച്ച വ്യാപാര കരാറുകൾ ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികൾക്കും കർഷകർക്കും പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭാരത് ഇന്നൊവേറ്റ്സ് എന്ന വേദി നയതന്ത്രത്തിൻ്റെ മികച്ച മാതൃകയാണെന്നും ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ഇന്ത്യയുടെ കഴിവുകൾ ലോകത്തെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരും ദശകങ്ങളുടെ ദിശ നിർണയിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇന്ത്യ നിക്ഷേപം നടത്തുകയാണെന്നും വികസിത് ഭാരത് യാത്രയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ പ്രവാസികളെ അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചു.
ഫ്രാൻസ് സന്ദർശനം വിജയകരം
ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തൻ്റെ ഫ്രാൻസ് സന്ദർശനം വളരെ മികച്ചതായിരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു. നീസിലെ ഭാരത് ഇന്നൊവേറ്റ്സ്, എവിയാനിലെ ജി7 ഉച്ചകോടി, പാരീസിലെ വിവാടെക് 2026 എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തതിനൊപ്പം പ്രമുഖ സിഇഒമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണത്തിന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണിനും ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു. വരും കാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ-ഫ്രാൻസ് സൗഹൃദം കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
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