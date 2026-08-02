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വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി പോയ വിമാനം തകർന്നു വീണു; 13 മരണം

പ്രശസ്‌തമായ നാസ്‌ക ലൈനുകൾ കാണാൻ വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി പോയ വിമാനം പെറുവിയൻ നഗരമായ നാസ്‌കയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള വയലിൽ തകർന്നുവീണു.

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Police inspect the wreckage of a plane that crashed during a sightseeing flight carrying tourists over the Nazca Lines in Peru (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 2, 2026 at 9:18 AM IST

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ബൊഗോട്ട: പെറുവിൽ വിമാനം തകർന്നുവീണ് 13 പേർ മരിച്ചു. പ്രശസ്‌തമായ നാസ്‌ക ലൈനുകൾ കാണാൻ യൂറോപ്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി പോയ വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അടുത്തുള്ള നഗരമായ ഇക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നാസ്‌കയുടെ മുനിസിപ്പൽ സർക്കാർ വിമാനം പെറുവിയൻ നഗരമായ നാസ്‌കയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള വയലിൽ തകർന്നുവീണാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പെറുവിയൻ കമ്പനിയായ എയറോഡിയാനയാണ് വിമാനം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

പൈലറ്റ് അമേരിക്കോ സലാസർ, കോപൈലറ്റ് ഇറെങ്ക ഗുവാനിലോ ഡെൽ കാർപിയോ എന്നിവർ മരിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 18 നും 54 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഏഴ് ഇറ്റാലിയൻ പൗരന്മാരും 52 വയസുള്ള രണ്ട് സ്പെയിൻകാരും 77 നും 78 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള രണ്ട് ജർമ്മൻകാരും മരിച്ചതായി പെറുവിലെ ഗതാഗത മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

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അപകടത്തിൽ പ്രസിഡൻ്റ് കെയ്‌കോ ഫുജിമോറി ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വിമാനത്താവളം "താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്‌ക്കാൻ" പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചാലുടൻ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പെറുവിയൻ അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായി നാസ്‌ക ലൈനുകളിലൂടെ സെസ്‌ന ഗ്രാൻഡ് കാരവൻ വിമാനങ്ങൾ മനോഹരമായ വിമാന സർവീസുകൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് എയറോഡിയാന എയർലൈൻ തങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിമാനാപകടത്തെക്കുറിച്ച് കമ്പനി ഇതുവരെ അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തിയിട്ടില്ല.

പെറുവിലെ തദ്ദേശീയ നിവാസികൾ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാസ്‌കയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മരുഭൂമിയിൽ വരച്ച വിപുലമായ ജിയോഗ്ലിഫുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് നാസ്‌ക ലൈനുകൾ. വിമാനങ്ങളിൽ നിന്നോ വ്യൂവിംഗ് ടവറുകളിൽ നിന്നോ നോക്കിയാൽ മാത്രം പൂർണ്ണമായി മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ വരകൾ.

തുടരുന്ന വിമാനാപകടം

ഇന്നലെയാണ് അമേരിക്കയിലെ സാൻ ഡിയേഗോയിൽ മിരാമർ മറൈൻ കോർപ്‌സ് എയർ സ്റ്റേഷന് (എംസിഎഎസ്) സമീപം എഫ്-35 യുദ്ധവിമാനം തകർന്നുവീണത്. വെള്ളിയാഴ്‌ച പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. അപകടത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ് പൈലറ്റ് സുരക്ഷിതമായി പുറത്തുചാടിയതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി.

വിമാനം തകർന്നുവീണതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായതായി യുഎസ് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. തേർഡ് മറൈൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് വിങ്, മറൈൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 11 എന്നിവയുടെ ഭാഗമായ യുദ്ധവിമാനമാണ് എഫ്-35ബി.

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PERU PLANE CRASH
TOURIST PLANE CRASH IN PERU
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TOURIST PLANE CRASH IN PERU

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