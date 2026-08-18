ഫിലിപ്പീൻസിലെ സ്കൂളിൽ വെടിവയ്പ്; അക്രമി ഉൾപ്പെടെ നാലുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
സർവകലാശാലയിലെ ജൂനിയർ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് (നാലാം വർഷ ഹൈസ്കൂൾ) വിദ്യാർഥിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്
By ANI
Published : August 18, 2026 at 1:24 PM IST
മനില: ഫിലിപ്പീൻസിലെ സാംബോംഗ സിറ്റിയിലുള്ള അറ്റെനിയോ ഡി സാംബോംഗ സർവകലാശാലയിലുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ നാലുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒൻപത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. അക്രമിയായ വിദ്യാർഥി ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളും രണ്ട് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (എൻ.ബി.ഐ) അറിയിച്ചു. മനില ടൈംസാണ് വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
ആക്രമണം നടത്തിയത് ഒൻപതാം ക്ലാസുകാരൻ
സർവകലാശാലയിലെ ജൂനിയർ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് (നാലാം വർഷ ഹൈസ്കൂൾ) വിദ്യാർഥിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. സാംബോംഗ സിറ്റി കസ്റ്റംസ് ഓഫിസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മകനാണ് അക്രമി. ഗ്ലോക്ക് 9 എം.എം പിസ്റ്റളും എം 16 അസാൾട്ട് റൈഫിളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇയാൾ വെടിയുതിർത്തത്. ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ ആക്രമണ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട ശേഷമാണ് വിദ്യാർഥി ജീവനൊടുക്കിയത്. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അക്രമിയുടെ പിതാവിനെ കസ്റ്റംസ് ഓഫിസിലെ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മാനസിക പിന്തുണയുമായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്
വെടിവയ്പിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അറ്റെനിയോ ഡി സാംബോംഗ സമൂഹത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർഥികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും സ്കൂൾ ജീവനക്കാർക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും സഹായവും നൽകാൻ തയാറാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. മാനസികാഘാതം ഏറ്റവർക്ക് പ്രഥമശുശ്രൂഷയും പിന്തുണയും നൽകുന്നതിനായി ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഉൾപ്പെട്ട സംഭവമായതിനാൽ, തെറ്റായ വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
ക്ലാസുകൾ നിർത്തിവച്ചു
ഗ്രേഡ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ അധ്യാപകർക്കൊപ്പം സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അറ്റെനിയോ ഡി സാംബോംഗ സർവകലാശാല ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു. സീനിയർ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസുകൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. ജൂനിയർ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പൊലീസ്
ഒൻപതാം ക്ലാസുകാരൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും, കാമ്പസിനുള്ളിൽ തോക്കും റൈഫിളും എങ്ങനെ എത്തിച്ചു എന്നതും സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ഫിലിപ്പീൻസ് നാഷണൽ പൊലീസ് (പി.എൻ.പി) പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ അറിയിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സ്കൂൾ അധികൃതരുമായും മറ്റ് ഏജൻസികളുമായും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പി.എൻ.പി മേധാവി ജനറൽ ജോസ് മെലെൻസിയോ നർത്താറ്റെസ് ജൂനിയർ പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകി.
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സ്ഥിതിഗതികൾ ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. രക്ഷിതാക്കൾ പരിഭ്രാന്തരാകാതെ സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. കുട്ടികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള സമയവും ക്രമീകരണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അനാവശ്യ തിരക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് അവരുടെ ചുമതലകൾ തടസമില്ലാതെ നിർവഹിക്കാൻ സഹായകമാകും. സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ അധികൃതർ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണെന്നും മനില ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഫെർഡിനാൻഡ് ആർ. മാർക്കോസ് ജൂനിയറും സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
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