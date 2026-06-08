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പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ സുനാമി ഭീതി; ഫിലിപ്പീൻസ് ഭൂചലനത്തിന് പിന്നാലെ ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി രാജ്യങ്ങൾ

ഫിലിപ്പീൻസിന് പുറമെ അയൽരാജ്യമായ ഇന്തോനേഷ്യയിലും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വടക്കൻ സുലവേസി, വടക്കൻ ഗൊറോണ്ടലോ പ്രവിശ്യ, സംഗിഹെ ദ്വീപുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്തോനേഷ്യൻ ഭരണകൂടം ഒഴിപ്പിക്കൽ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു

Tsunami Alert PHIVOLCS Asian Countries Philippines Earthquake
ഫലജാവ ബീച്ച് (ANI)
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By ANI

Published : June 8, 2026 at 1:03 PM IST

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മനില: ഫിലിപ്പീൻസിലെ തെക്കൻ ദ്വീപായ മിൻഡനാവോയിൽ അതിശക്തമായ ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സുനാമി മുന്നറിയപ്പ്. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് രാജ്യത്ത് കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതച്ച ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്. നിരവധി കെട്ടിടങ്ങളും ആശുപത്രികളും സ്കൂളുകളും തകർന്നു. ആളപായം സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പതിനഞ്ചോളം പേർ മരിച്ചതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഫിലിപ്പീൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വോൾക്കാനോളജി ആൻഡ് സീസ്മോളജിയെ (PHIVOLCS) ഉദ്ധരിച്ച് അൽ ജസീറ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ആദ്യത്തെ വലിയ ഭൂചലനത്തിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിലധികം നേരം തുടർചലനങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഓഫിസ് ഓഫ് സിവിൽ ഡിഫൻസ്, നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് കൗൺസിൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അടിയന്തര ഏജൻസികളുടെ പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കിയതായി ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഫെർഡിനാൻഡ് മാർക്കോസ് അറിയിച്ചു. സാരംഗാനി, ദാവോ ഒക്സിഡൻ്റൽ, തവി-തവി, സുലു എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒൻപത് പ്രവിശ്യകളിലുള്ള ആളുകളോട് ഉടൻ തന്നെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ ഉൾനാടുകളിലേക്കോ മാറാൻ രാജ്യത്തെ അധികൃതർ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുമായി അയൽരാജ്യങ്ങളും
ഫിലിപ്പീൻസിന് പുറമെ അയൽരാജ്യമായ ഇന്തോനേഷ്യയിലും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വടക്കൻ സുലവേസി, വടക്കൻ ഗൊറോണ്ടലോ പ്രവിശ്യ, സംഗിഹെ ദ്വീപുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്തോനേഷ്യൻ ഭരണകൂടം ഒഴിപ്പിക്കൽ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ഇവിടുത്തെ താമസക്കാരോട് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു. ഇതിനിടെ, ജപ്പാൻ, ഫിലിപ്പീൻസ്, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപകടകരമായ തിരമാലകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ പൗരന്മാരോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തതായി അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഫിലിപ്പീൻസിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ (9.8 അടി) വരെ ഉയരത്തിൽ സുനാമി തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പസഫിക് സുനാമി വാണിങ് സെൻ്റർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇന്തോനേഷ്യയുടെയും മലേഷ്യയുടെയും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു മീറ്റർ (3.3 അടി) വരെ ഉയരമുള്ള തിരമാലകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

ജപ്പാൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ ഫിലിപ്പീൻസിലും ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ആദ്യത്തെ തിരമാലകൾ എത്തും. തുടർന്ന് രാവിലെ 11 മണിയോടെ തെക്കൻ ജപ്പാനിലും തായ്‌വാനിലും, ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം മൈക്രോനേഷ്യ, പാപുവ ന്യൂ ഗിനിയ, സോളമൻ ദ്വീപുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും സുനാമി തിരമാലകൾ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനം.

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ഭൂചലനത്തിൻ്റെ തീവ്രത നേരത്തെ കണക്കാക്കിയിരുന്ന 8.2ൽ നിന്ന് കുറച്ചതായി യുഎസ് നാഷണൽ സുനാമി വാണിങ് സെൻ്റർ അറിയിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ യാതൊരു ഭീഷണിയുമില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഒകിനാവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജപ്പാൻ്റെ പുറം ദ്വീപുകളിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ തെക്കൻ തീരത്തും സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നിലവിലുണ്ട്. നോർത്തേൺ മരിയാന ദ്വീപുകളിലെയും ഗുവാമിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരത്തെ നൽകിയിരുന്ന സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുകൾ റദ്ദാക്കിയെങ്കിലും, ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കുകൾക്കും അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോഴും സാധ്യതയുണ്ട്.

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