ഫിലിപ്പീൻസിൽ അതിശക്തമായ ഭൂചലനം; റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി
ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 5.07നാണ് ആദ്യത്തെ ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്. ഭൂമിക്കടിയിൽ 93 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം
By ANI
Published : June 8, 2026 at 7:42 AM IST
മനില: ഫിലിപ്പീൻസിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ അതിശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി (എൻസിഎസ്) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 5.07നാണ് ആദ്യത്തെ ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്. ഭൂമിക്കടിയിൽ 93 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി എക്സ് (X) പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അറിയിച്ചു. വടക്കൻ അക്ഷാംശം 5.635 ഡിഗ്രിയിലും കിഴക്കൻ രേഖാംശം 125.147 ഡിഗ്രിയിലുമാണ് ഭൂചലനം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
അതിശക്തമായ കുലുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി വീടുകളിൽ നിന്നും കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഓടിയിറങ്ങി. പസഫിക് റിങ് ഓഫ് ഫയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂകമ്പ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള മേഖലയിലാണ് ഫിലിപ്പീൻസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെ ഭൂചലനങ്ങൾ തുടർക്കഥയാണ്.
EQ of M: 7.7, On: 08/06/2026 05:07:45 IST, Lat: 5.635 N, Long: 125.147 E, Depth: 93 Km, Location: Philippines.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) June 7, 2026
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @DrNKalaiselvi @GSuresh_NCS @ndmaindia pic.twitter.com/4KMRoo6Jfv
ആദ്യത്തെ ഭൂചലനം നടന്ന് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ തുടർചലനവും ഫിലിപ്പീൻസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 5.18നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ ചലനം ഭൂമിക്കടിയിൽ 79 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഉണ്ടായത്.
വടക്കൻ അക്ഷാംശം 5.605 ഡിഗ്രിയിലും കിഴക്കൻ രേഖാംശം 125.408 ഡിഗ്രിയിലുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്നും നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി വ്യക്തമാക്കി. തുടർച്ചയായി രണ്ട് വലിയ ഭൂചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് പ്രദേശവാസികളിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി അധികൃതർ ജനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഭൂചലനങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ വർഗീകരണം
ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനും ഏകദേശം 700 കിലോമീറ്റർ താഴെ വരെയുമുള്ള ഏത് ഭാഗത്തും ഭൂചലനങ്ങൾ സംഭവിക്കാമെന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ ജിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ (യുഎസ്ജിഎസ്) കണക്കുകൾ പ്രകാരം, പൂജ്യം മുതൽ 700 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ഭൂചലനങ്ങളുടെ ആഴത്തെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് മേഖലകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപരിതലത്തോട് ചേർന്നുള്ളവ, ഇടത്തരം ആഴത്തിലുള്ളവ, കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ളവ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ വർഗീകരണം.
പൂജ്യം മുതൽ 70 കിലോമീറ്റർ വരെ ആഴത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നവയാണ് ഉപരിതല ഭൂചലനങ്ങൾ. 70 മുതൽ 300 കിലോമീറ്റർ വരെ ആഴത്തിലുള്ളവയെ ഇടത്തരം ഭൂചലനങ്ങൾ എന്നും, 300 മുതൽ 700 കിലോമീറ്റർ വരെ ആഴത്തിലുള്ളവയെ ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് ഭൂചലനങ്ങൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു. പൊതുവെ 70 കിലോമീറ്ററിന് താഴെ പ്രഭവകേന്ദ്രമുള്ള എല്ലാ ഭൂചലനങ്ങളെയും ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് ഭൂചലനങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്താറുള്ളതെന്ന് യുഎസ്ജിഎസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഫിലിപ്പീൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഭൂചലനങ്ങളും 70 കിലോമീറ്ററിന് താഴെ പ്രഭവകേന്ദ്രമുള്ളവയായതിനാൽ ഇവ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ്. കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഭൂചലനങ്ങൾക്ക് ഉപരിതലത്തിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും, വളരെ വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
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