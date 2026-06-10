ഫിലിപ്പീൻസിലേത് അരനൂറ്റാണ്ടിനിടയിലെ വലിയ ഭൂചലനം: മരണസംഖ്യ 37 ആയി, 32,000ത്തിലധികം പേർക്ക് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു
തകർന്ന കെട്ടുടങ്ങളിൽ തെരച്ചിൽ നടക്കുന്നു. ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ദ്വീപായ മിൻഡാനാവോയിലാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. 500 ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Published : June 10, 2026 at 9:55 AM IST
മനില: തെക്കൻ ഫിലിപ്പീൻസിൽ അരനൂറ്റാണ്ടിനിടെയുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂചലനത്തിൽ തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്കായി രക്ഷാപ്രവർത്തകർ തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി. തിങ്കളാഴ്ചയുണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ 37 പേർ മരിക്കുകയും 32,000ത്തിലധികം പേർക്ക് ഭവനരഹിതരാകുകയും ചെയ്തു. ആരും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് ചൊവ്വാഴ്ചയും തെരച്ചിൽ തുടരുന്നത്.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 7.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമുണ്ടായ തെക്കൻ പ്രവിശ്യകളിൽ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം നാല് പേരെ മാത്രമാണ് കാണാതായതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ തകർന്നുവീണതും വലിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതുമായ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാനോ അപകടത്തിൽപ്പെടാനോ ഉള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി.
ഫിലിപ്പീൻസിലെ ഏറ്റവും ജനവാസമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ദ്വീപായ മിൻഡനാവോയിലാണ് ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. 500നടുത്ത് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും 32,000ത്തിലധികം പേർക്ക് വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലാണ് അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വീടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ പലരും സുനാമി ഭീതിയിലായിരുന്നു. ഫിലിപ്പീൻസിൽ വേലിയേറ്റ നിരക്കിനേക്കാൾ 1.4 മീറ്റർ (4.6 അടി) ഉയരത്തിൽ തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിച്ചെങ്കിലും, തീരദേശ ഗ്രാമത്തിലെ തൂണുകളിൽ നിർമിച്ച ആറ് കുടിലുകൾക്ക് മാത്രമാണ് സുനാമി നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇന്തോനേഷ്യ, പലാവു, തെക്കൻ ജപ്പാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും ചെറിയ തിരമാലകൾ തീരത്തടിച്ചു.
ഉരുൾപൊട്ടലും കെട്ടിടം തകർന്നതും മരണസംഖ്യ ഉയർത്തി
രാജ്യത്തിൻ്റെ ട്യൂണ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ജനറൽ സാൻ്റോസ് എന്ന തീരദേശ നഗരത്തിലുൾപ്പെടെ ഭൂചലനം വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇവിടെ കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നുവീണും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ദേഹത്ത് വീണും 13 പേർക്കെങ്കിലും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു.
സാരംഗാനി പ്രവിശ്യയിൽ 18 പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. പർവതപ്രദേശമായ ഗ്ലാനിൽ വീടുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉരുൾപൊട്ടിയുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് കൂടുതൽ മരണങ്ങളും സംഭവിച്ചതെന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഓഫിസിലെ റാഫേലിറ്റോ അലെജാൻഡ്രോ അറിയിച്ചു. തെക്കൻ പ്രവിശ്യകളായ സൗത്ത് കോട്ടബാറ്റോ, ദാവോ ഒക്സിഡൻ്റൽ, ബലുട്ട് ദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മറ്റ് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
സർക്കാരിൻ്റെ പ്രാഥമിക നാശനഷ്ട വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം വിവിധ പ്രവിശ്യകളിലായി 2,500 വീടുകൾക്കും 117 സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും സൗകര്യങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ സാൻ്റോസിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും അടച്ചിട്ടു. മാനുഷിക ദൗത്യങ്ങൾക്കായുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള 63 ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കാൻ ഇത് കാരണമായി.
ഭൂചലനം ബാധിച്ച പ്രവിശ്യകളിലെ 6,000 സർക്കാർ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ ക്ലാസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ട് മാസത്തെ വേനലവധിക്കുശേഷം രാജ്യവ്യാപകമായി ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ച ആദ്യ ദിവസമാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. പരിക്കേറ്റവരിൽ പലരും രാവിലെ പതാക ഉയർത്തുന്ന ചടങ്ങിനായി ആവേശത്തോടെ ഒത്തുകൂടിയ ചെറിയ വിദ്യാർഥികളായിരുന്നു.
തുടർചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വിള്ളലുകൾ വീണ കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നുവീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ചില തുടർചലനങ്ങൾ അപകടകരമാംവിധം ശക്തമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.കെട്ടിടങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിനാൽ സ്കൂളുകൾ ഉടനടി തുറക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാനാകില്ലെന്ന് അലെജാൻഡ്രോ വ്യക്തമാക്കി.
1976ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭൂചലനം
തിങ്കളാഴ്ചയുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം സാരംഗാനി പ്രവിശ്യയിലെ മാസിം നഗരത്തിൽ നിന്ന് 32 കിലോമീറ്റർ (20 മൈൽ) തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി കടലിൽ 33 കിലോമീറ്റർ (20 മൈൽ) ആഴത്തിലാണ്.
കോട്ടബാറ്റോ ട്രെഞ്ചിലെ ചലനമാണ് ഇതിന് കാരണമായത്. 1976 ഓഗസ്റ്റ് 17ന് സുനാമി തിരമാലകൾക്ക് കാരണമായ 8.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തിന് ശേഷം ഇതേ കടലിനടിയിലെ കുഴിവ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭൂചലനമാണിതെന്ന് ഫിലിപ്പീൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വോൾക്കാനോളജി ആൻഡ് സീസ്മോളജി ഡയറക്ടർ തെരെസിറ്റോ ബകോൾകോൾ പറഞ്ഞു.
അന്നുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിലും എട്ട് മുതൽ 10 മീറ്റർ വരെ (26 മുതൽ 33 അടി വരെ) ഉയരത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച സുനാമി തിരമാലകളിലും 8,000ത്തോളം പേർ മരിച്ചതായും നിരവധി നഗരങ്ങളും പ്രവിശ്യകളും വെള്ളത്തിനടിയിലായതായും ബകോൾകോൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 1976ലെ ഭൂചലനത്തിൻ്റെയും സുനാമിയുടെയും വാർഷികം ഓഗസ്റ്റിൽ ആചരിക്കാൻ ഫിലിപ്പീൻസ് സീസ്മോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ദുരന്തസാധ്യതയുള്ള നഗരങ്ങളെയും പട്ടണങ്ങളെയും നിരന്തരമായ ജാഗ്രതയുടെ ആവശ്യകത ഓർമിപ്പിക്കുന്നതിനായി അടയാളങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതിയെന്ന് ബകോൾകോൾ വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പറഞ്ഞു.
1990ൽ 7.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു ഭൂചലനത്തിൽ 1,000ത്തിലധികം ആളുകൾ മരിക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും വടക്കൻ പ്രവിശ്യകളിലും നഗരങ്ങളിലും വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
തെരച്ചിലിനും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനും ഭൂചലനബാധിതർക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭക്ഷണപ്പൊതികളും നിർമാണ സാമഗ്രികളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും പാലങ്ങൾ, റോഡുകൾ, മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനുമായി പ്രസിഡൻ്റ് ഫെർഡിനാൻഡ് മാർക്കോസ് ജൂനിയർ മനിലയിൽ നിന്ന് ഉന്നത പ്രതിരോധ-ലഘൂകരണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചു.
ഫിലിപ്പീൻസിൻ്റെ സഖ്യകക്ഷിയായ അമേരിക്ക മനിലയുമായി ഏകോപനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഫിലിപ്പീൻസിൻ്റെ പ്രതികരണ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയാറാണെന്നും അറിയിച്ചു. ഫ്രാൻസ്, ജപ്പാൻ, ന്യൂസിലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പസഫിക് സമുദ്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭൂകമ്പ ഭ്രംശരേഖകളുടെ ചാപമായ പസഫിക് റിങ് ഓഫ് ഫയറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഫിലിപ്പീൻസിൽ ഭൂചലനങ്ങളും അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനങ്ങളും പതിവാണ്.
ഓരോ വർഷവും 20ഓളം ചുഴലിക്കാറ്റുകളും ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റുകളും ഈ ദ്വീപസമൂഹത്തിൽ വീശിയടിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരന്തസാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാക്കി ഫിലിപ്പീൻസിനെ മാറ്റുന്നു.
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