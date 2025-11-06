ETV Bharat / international

വീശിയടിച്ച് കൽമേഗി; ദുരന്തത്തിൽ 114 മരണം, ഫിലിപ്പീൻസിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ

രാജ്യത്തെ ബാധിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തമാണ് കൽമേഗി. 114 പേർ മരിക്കുകയും 127 പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

PHILIPPINES PRESIDENT FERDINAND MARCOS JR TYPHOON KALMAEGI CYCLONE
Residents walk along debris along a shoreline after Typhoon Kalmaegi caused devastation in communities at Talisay City, Cebu province, central Philippines, (AP)
Published : November 6, 2025 at 5:15 PM IST

മനില: കൽമേഗി ചുഴലിക്കാറ്റിലുണ്ടായ വ്യാപക നാശനഷ്‌ടത്തെ തുടർന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഫെർഡിനാസ് മാർക്കോസ് ജൂനിയർ. ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ദുരന്ത നിവാരണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്‌ചയിലാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

രാജ്യത്തെ ബാധിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തമാണ് കൽമേഗി. 114 പേർ മരിക്കുകയും 127 പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ ഉണ്ടായത് സെബു പ്രവിശ്യയിലാണ്. ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്.

പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ മഴയിൽ നദിയും മറ്റ് ജലാശയങ്ങളും കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതോടെ സെബു പ്രദേശം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. സെബുവിൽ മാത്രം ഇതുവരെ 71 പേർ മരിച്ചു. 65 പേരെ കാണാതാവുകയും 69 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

അതേസമയം സെബുവിനടുത്തുള്ള നീഗ്രോസ് ഓക്‌സിഡൻ്റൽ, നീഗ്രോസ് ഓറിയൻ്റൽ എന്നീ പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്ന് 62 പേരെ കാണാതായതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് സെബു.

വടക്കൻ സെബുവിൽ 6.9 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തിൽ 79 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ മാറ്റിപാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തതിന് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ടിനോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൽമേഗി ദുരന്തമുണ്ടാവുന്നത്. കണക്കുകൾ പ്രകാരം ചുഴലിക്കാറ്റ് ഏകദേശം 2 ദശലക്ഷം ആളുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിരവധി പ്രദേശവാസികളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനിയന്ത്രിതമായി നടന്ന ക്വാറി പ്രവർത്തനം മൂലം സമീപത്തെ നദികൾ അടഞ്ഞുപോയതും നിലവാരമില്ലാത്ത വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പദ്ധതികളും സെബുവിലെ സ്ഥിതി വഷളാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ഗവർണർ പമേല ബാരിക്വാട്രോ പറഞ്ഞു.

ചുഴലിക്കാറ്റ് നാശം വിതച്ച പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ദുരിതാശ്വാസ മേഖലകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനിടെ ഫിലിപ്പിൻ വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്‌റ്റർ തകർന്നുവീണ് ആറ് സൈനികരും മരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വർധിച്ച് വരുന്ന ദുരന്തത്തെ കണക്കിലെടുത്ത് കടലിലേക്ക് കടത്തുവള്ളങ്ങളും മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും പോകുന്നത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 186 ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകളും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഫിലിപ്പീൻസിൽ എല്ലാ വർഷവും ഏകദേശം 20 ചുഴലിക്കാറ്റുകളും കൊടുങ്കാറ്റുകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഒരു ഡസനിലധികം അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് പലപ്പോഴും ഭൂകമ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദുരന്ത സാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഫിലിപ്പീൻസ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്.

