പെൻ്റഗണിൻ്റെ ഉന്നത സൈനിക ആസൂത്രകനെ പുറത്താക്കി പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി; നടപടി ഇറാനിൽ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ ട്രംപ് ആലോചിക്കുന്നതിനിടെ
ജോയിൻ്റ് ചീഫ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിലെ സ്ട്രാറ്റജി, പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പോളിസി വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്ന ആർമി ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ബ്രെറ്റ് സിൽവിയയെയാണ് സ്ഥാനത്തുനിന്നും നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
Published : October 29, 2026 at 11:38 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: അമേരിക്കന് പ്രതിരോധ സേനയായ പെൻ്റഗണിൻ്റെ ഉന്നത സൈനിക ആസൂത്രകനെ പുറത്താക്കി പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത്. പുറത്താക്കപ്പെട്ട ജനറല്മാരുടെ നിരയിലെ എറ്റവും പുതിയ വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹമെന്ന് ഒരു യു.എസ് പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചു. ഇറാന് നേരെ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് അമേരിക്കന് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണള്ഡ് ട്രംപ് ആലോചിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നടപടി.
ജോയിന്റ് ചീഫ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിലെ സ്ട്രാറ്റജി, പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പോളിസി വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്ന ആർമി ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ബ്രെറ്റ് സിൽവിയയെയാണ് സ്ഥാനത്തുനിന്നും നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൈനിക വൃത്തങ്ങളിൽ "J5" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ജനറലാണ് ബ്രെറ്റ് സിൽവിയ. അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപ് ഈ സ്ഥാനത്തിരുന്ന ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ ജോസഫ് മക്ഗീയെ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ വിരമിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാക്കിയിരുന്നു.
ബ്രെറ്റ് സിൽവിയയ്ക്ക് പകരമായി ആരെയും പുതിയതായി നിയമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് പേര് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന നിബന്ധനയോടെ സംസാരിച്ച ഒരു പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചതെന്ന് ദി അറ്റ്ലാന്റിക് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
"രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി 32 വർഷക്കാലം നൽകിയ വിശിഷ്ട സേവനത്തിന് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ ബ്രെറ്റ് സിൽവിയയോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തോടും ജോയിൻ്റ് സ്റ്റാഫ് ചെയർമാനും ജോയിൻ്റ് സ്റ്റാഫും ജോയിൻ്റ് ഫോഴ്സും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ, അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നതായി" ജോയിൻ്റ് സ്റ്റാഫ് വക്താവ് അറിയിച്ചു.
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സാധാരണയായി ജോയിൻ്റ് ചീഫ്സിൻ്റെ ചെയര്മാനുമായും പ്രസിഡൻ്റുമായും സൈനിക പദ്ധതികള് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുമുളള ചുമതല J5 ഡയറക്ടര്ക്കും അവരുടെ ജീവനക്കാര്ക്കുമാണ്. ഇറാനെതിരെ പുതിയ സൈനിക നടപടികള് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഡൊണള്ഡ് ട്രംപ് ആവര്ത്തിച്ച് സൂചന നല്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് സില്വിയയെ പുറത്താക്കിയത്. എട്ടുമാസങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് ഇസ്രായേലിനൊപ്പം ചേർന്ന് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ, ഇറാനിലെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഒരു സാധ്യതയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജോയിൻ്റ് സ്റ്റാഫിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, കെന്റക്കിയിലെ ഫോർട്ട് ക്യാമ്പ്ബെല്ലിൽ 101-ാം എയർബോൺ ഡിവിഷൻ്റെ കമാൻഡറായി സിൽവിയ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹം നേരത്തെ ജെ5 (J5)-ന്റെ വൈസ് ഡയറക്ടറായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ഹെഗ്സെത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് പുറത്താക്കപ്പെടുകയോ, നിർബന്ധിത വിരമിക്കലിന് വിധേയരാവുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ സ്ഥാനമൊഴിയുകയോ ചെയ്ത ഏകദേശം രണ്ട് ഡസനോളം ജനറൽമാരിലും അഡ്മിറൽമാരിലും മറ്റ് സൈനിക നേതൃനിരയിലുള്ളവരിലും ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ആളാണ് ബ്രെറ്റ് സില്വിയ. അതേസമയം ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരെ പുറത്താക്കിയതിലും പെൻ്റഗൺ പരസ്യമായി വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല. കരസേനയുടെയും നാവികസേനയുടെയും സിവിലിയൻ സെക്രട്ടറിമാരും, സൈനിക വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ബുധനാഴ്ച വൈകി ഇതുസംബന്ധിച്ച് പ്രതികരണം തേടിയുള്ള സന്ദേശങ്ങളോട് പെൻ്റഗൺ കാര്യമായി പ്രതികരിച്ചില്ല. അടുത്ത വര്ഷം ജനുവരി ഒന്നോടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണത്തിൽ 20 ശതമാനം കുറവ് വരുത്താൻ സൈന്യത്തിന് നിർദേശം നൽകിയതായി ഹെഗ്സെത്ത് കഴിഞ്ഞ മാസം അറിയിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ ഏകദേശം 800-ഓളം ഫ്ലാഗ് ഓഫീസർ (അഡ്മിറൽ/ജനറൽ റാങ്കിലുള്ള) തസ്തികകളാണുള്ളത്. സെപ്റ്റംബർ 30-ന് മറൈൻ കോർപ്സ് ബേസ് ക്വാന്റിക്കോയിൽ വെച്ച് ജൂനിയർ ഓഫീസർമാരോടും മറ്റ് സൈനിക നേതൃനിരയിലുള്ളവരോടും സംസാരിക്കവെ, "ഇതിനെ ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു," എന്ന് ഹെഗ്സെത്ത് പ്രതികരിച്ചു.
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