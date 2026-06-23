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ഇറാന്‍ യുദ്ധത്തിന് ചെലവിട്ട 8000 കോടി ഡോളര്‍ അമേരിക്കന്‍ പാര്‍ലമെന്‍റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് പെന്‍റഗണ്‍

പെന്‍റഗണിന് വേണ്ടി വൈറ്റ്ഹൗസ് 1.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് നിലവിലെ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മുന്‍വര്‍ഷത്തേതില്‍ നിന്ന് പകുതിയില്‍ കൂടുതലാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

US IRAN WAR DEFENSE SECRETARY PETE HEGSETH congress trump
Pentagon seeks $80 billion from Congress for Iran war (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 23, 2026 at 4:18 PM IST

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വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്ക -ഇറാന്‍ യുദ്ധത്തിന് ചെലവിട്ട 8000 കോടി ഡോളര്‍ അമേരിക്കന്‍ പാര്‍ലമെന്‍റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് പെന്‍റഗണ്‍. ചരിത്രത്തിലാദ്യമാണ് ഇത്രയും വലിയ സൈനിക ചെലവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും പെന്‍റഗണ്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപാണ് ചെലവ് ഇത്രയും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ കാരണമായതെന്നും പെന്‍റഗണ്‍ പറയുന്നു.

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അതേസമയം വൈറ്റ്ഹൗസിലെ ധനവിനിയോഗ വകുപ്പ് ഇനിയും ഔദ്യോഗികമായി യുദ്ധ ഫണ്ടൊന്നും കോണ്‍ഗ്രസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സേത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ക്യാപിറ്റോള്‍ ഹില്ലിലെത്തിയിരുന്നു. ഇറാന്‍ യുദ്ധഫണ്ട് അഭ്യര്‍ത്ഥന കഴിഞ്ഞാഴ്‌ച തന്നെ പ്രതിരോധ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി നടത്തിയെന്ന് പെന്‍റഗണ്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ തങ്ങളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താന്‍ തയാറായിട്ടില്ല. വാള്‍ സ്‌ട്രീറ്റ് ജേര്‍ണലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

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പണത്തിനായുള്ള പെന്‍റഗണിന്‍റെ ആവശ്യത്തില്‍ പാര്‍ലമെന്‍റംഗങ്ങള്‍ക്ക് ആശങ്ക

നിര്‍ണായകമായ ഒരുരാഷ്‌ട്രീയ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇറാന്‍ യുദ്ധഫണ്ട് ആവശ്യവുമായി പെന്‍റഗണ്‍ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ട്രംപ് ഇറാന്‍ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും അടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനുമൊരുങ്ങുന്നതാണ് പാര്‍ലമെന്‍റംഗങ്ങളില്‍ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പെന്‍റഗണിന് വേണ്ടി വൈറ്റ് ഹൗസ് 1.5 ലക്ഷം കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളറാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ധനസഹായത്തിന്‍റെ ഏതാണ്ട് പകുതിയില്‍ കൂടുതലാണിത്. യുദ്ധത്തിനായി അധിക ചെലവ് അഭ്യര്‍ത്ഥന ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുമെന്ന് താന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ജോണ്‍ ത്യൂനെ പറയുന്നു. ഈ ധനാഭ്യാര്‍ത്ഥന ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ തങ്ങള്‍ ആരെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് അപ്പോള്‍ കാണാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യമായതെല്ലാം ഇറാനില്‍ ചെയ്‌ത് കഴിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാനില്‍ ഇപ്പോള്‍ സംഭവിക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനും തങ്ങള്‍ പരിഹാരം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രതിരോധ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി സ്റ്റീഫന്‍ ഫെയ്‌ന്‍ബര്‍ഗ് നിരവധി പാര്‍ലമെന്‍റംഗങ്ങളോട് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ധനാഭ്യാര്‍ത്ഥനെയക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാന്‍ പെന്‍റഗണ്‍ തയാറായിട്ടില്ല.

അതേസമയം യുദ്ധഫണ്ട് ആവശ്യം മിക്ക പാര്‍ലമെന്‍റംഗങ്ങളും എതിര്‍ക്കാനാണ് സാധ്യത. കാരണം ട്രംപ് ഏകപക്ഷീയമായാണ് ഇറാന്‍ യുദ്ധത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ വലിച്ചിഴച്ചതെന്ന് അവര്‍ക്കിടയില്‍ അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ അമേരിക്കയിലെ ജീവിത ചെലവ് വര്‍ദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ പെന്‍റഗണിന് ഇത്രയും തുക നല്‍കുന്നത് നിതീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കുടുംബങ്ങള്‍ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പണത്തില്‍ നിന്ന് അടയ്ക്കുന്ന നികുതി കൊണ്ട ്നിങ്ങള്‍ യുദ്ധം നടത്തുന്നതിനെ മിക്കവരും ശക്തമായി എതിര്‍ക്കുന്നുവെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാവ് പാറ്റി മുറെ പറഞ്ഞു.

പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി ട്രംപ് തേടിയത് 1.5 ലക്ഷം കോടി ഡോളര്‍

ഇറാന്‍ യുദ്ധ ഫണ്ടിന് പുറമെ പ്രതിവര്‍ഷം നല്‍കുന്ന 1.1 ലക്ഷം കോടി ഡോളര്‍ കോടി പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്ക് നല്‍കുമെന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക്കുകള്‍ കരുതുന്നത്. 35000 കോടി അധിക ഡോളര്‍ കൂടി അനുവദിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് വേനല്‍ക്കാലത്തിന് ശേഷമാകുമെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസം ഹെഗ്‌സേത് പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ നല്‍കിയത് 2900 കോടി ഡോളറിന്‍റെ യുദ്ധച്ചെലവ് കണക്കുകളാണ്. ഇതില്‍ നിന്ന് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോള്‍ പെന്‍റഗണ്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ തുക ഉപകരണങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കും വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന സൈന്യത്തിന്‍റെ മറ്റ് നടത്തിപ്പു ചെലവുകള്‍ക്കും വേണ്ടിയാകും.

യുദ്ധത്തിന്‍റെ ആദ്യ ആഴ്‌ചയിലെ ചെലവുകള്‍ 1130 കോടി ഡോളറാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. അതേസമയം യുദ്ധച്ചെലവ് ഇപ്പോള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എണ്ണായിരം കോടി ഡോളറിനെക്കാള്‍ വളരെ ഉയര്‍ന്നതാണെന്നാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നുള്ള സെനറ്റര്‍ ബ്രിയാന്‍ ഷാറ്റ്സ്‌ പറയുന്നത്. താന്‍ ഡെമോക്രാറ്റുകളുമായി യാതൊരു കൂടിയാലോചനയും നടത്തിയിട്ടല്ല ഇത് പറയുന്നത്. ഇറാന്‍റെ

യുദ്ധച്ചെലവിനെ പിന്തുണക്കണമോ എന്ന് തങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ആരെങ്കിലും ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് താന്‍ കരുതുന്നില്ല. എന്നാല്‍ പെന്‍റഗണ്‍ യുദ്ധച്ചെലവിനെക്കാള്‍ കുറച്ച് തുക മാത്രമേ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇന്ത്യാനയില്‍ നിന്നുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ സെനറ്റംഗം ജിം ബാങ്ക്‌സ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രതിരോധ വാണിജ്യ അടിത്തറയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നാല്‍ താന്‍ തന്‍റെ സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ ഒരുക്കമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധ ഉത്‌പാദനം ഇന്ത്യാനയിലേക്ക് മാറ്റാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇറാന്‍ യുദ്ധഫണ്ട് ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിയുടെ മുതിര്‍ന്ന അംഗമായ സെനറ്റര്‍ ജാക്ക് റീഡ് പറഞ്ഞത്. പ്രതിരോധ-പ്രതിരോധ ഇതര ചെലവുകള്‍ ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ സെനറ്റര്‍മാരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വിലയിരുത്തിയ ശേഷമേ പണം അനുവദിക്കാനാകൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിലപാട്.കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം വലിയകാട്ടുതീയ്ക്ക് ഇരയായ കാലിഫോര്‍ണിയ, ഹവായ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയിടത്തെ ദുരന്തത്തിന് കൂടിയുള്ള ഫണ്ട് ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഇത് വിപുലപ്പെടുത്താനാണ് തന്‍റെ ശ്രമമെന്നാണ് നോര്‍ത്ത് ദക്കോട്ടയില്‍ നിന്നുള്ല സെനറ്റല്‍ ജോണ്‍ ഹോവന്‍ പ്രതികരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം പ്രതിരോധ ഉപസമിതി അംഗവുമാണ്. ഇതോടൊപ്പം കര്‍ഷകര്‍ക്കുള്ള സഹായവും ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്തരമൊരു ഉള്‍പ്പെടുത്തല്‍ ചിലപ്പോള്‍ അംഗീകരിച്ചേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

TAGGED:

US IRAN WAR
DEFENSE SECRETARY PETE HEGSETH
CONGRESS
TRUMP
PENTAGON SEEKS 80 BILLION

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