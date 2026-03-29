പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: ഇറാനിൽ കരസേനാ നീക്കത്തിന് പെൻ്റഗൺ തയാറെടുക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്

കരസേനയില്ലാതെ തന്നെ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് യുഎസ്‌ സ്‌റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആസൂത്രണം വളരെ പുരോഗമിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

GROUND OPERATIONS IN IRAN US IRAN ATTACK PENTAGON iran israel us war
ഇറാനിൽ കരസേനാ നീക്കത്തിന് പെൻ്റഗൺ തയാറെടുക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് (X@CENTCOM)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 29, 2026 at 11:57 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇറാനിൽ ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കരസേനാ ആക്രമണത്തിന് അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയമായ പെൻ്റഗൺ തയാറെടുക്കുന്നതായി യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പൂർണതോതിലുള്ള അധിനിവേശം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കരയിലൂടെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിലൂടെയും ഓപ്പറേഷനുകളിലൂടെയും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് പെൻ്റഗൺ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

പെൻ്റഗണിൻ്റെ പരിഗണനയിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തോളം സമയമെടുക്കുമെന്ന് മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം കരസേനയില്ലാതെ തന്നെ അമേരിക്കയ്‌ക്ക് എല്ലാ ലക്ഷ്യവും കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് യുഎസ്‌ സ്‌റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ വാദം. എന്നാൽ പെൻ്റഗണിൻ്റെ ആസൂത്രണം വളരെ പുരോഗമിച്ച ഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരമൊരു നീക്കമുണ്ടായാൽ ഡ്രോണുകൾ, മിസൈലുകൾ, വെടിവയ്പ്പ് തുടങ്ങി ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണ ഭീഷണിയുണ്ടാകുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

അതേസമയം "കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫിന് പരമാവധി ഓപ്ഷണൽ അവസരം നൽകുന്നതിന് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുക എന്നതാണ് പെൻ്റഗണിൻ്റെ ജോലി. അതിനർഥം പ്രസിഡൻ്റ് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു എന്നല്ല", എന്ന് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റ് പറഞ്ഞു.

GROUND OPERATIONS IN IRAN US IRAN ATTACK PENTAGON iran israel us war
ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ സിയോളിൽ ഇറാനെതിരായ യുഎസിൻ്റെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരായ റാലിയിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രതിഷേധക്കാർ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഓഫിസിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുന്നു (AP)

ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഖാർഗ് ദ്വീപ്

പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടനുകള്‍ പ്രകാരം പെൻ്റഗണിൻ്റെ നടപടികളിലൂടെ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ ഇറാൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായ ഖാർഗ് ദ്വീപ് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപമുള്ള ഇറാനിയൻ തീരദേശ സൈനിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇറാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സൈന്യം ശക്തമായി തയാറെടുക്കുന്നു

സൈനിക നടപടികളുടെ ഭാഗമായി യുഎസ്എസ് ട്രിപ്പോളി എന്ന സൈനിക കപ്പലും 3500 മറീനകളുടെയും നാവികരുടെയും ഒരു ടാക്‌സ് ഫോഴ്‌സും മിഡിൽ ഈസ്‌റ്റിൽ എത്തിയതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അറിയിച്ചു. "യുഎസ്എസ് ട്രിപ്പോളിയിലെ (എൽഎച്ച്എ 7) നാവികരും മറീനുകളും മാർച്ച് 27 ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്ത മേഖലയിൽ എത്തി", എന്ന് ഇന്നലെ (മാർച്ച് 29) സെൻട്രൽ കമാൻഡ് എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു.

GROUND OPERATIONS IN IRAN US IRAN ATTACK PENTAGON iran israel us war
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എയർഫോഴ്‌സേ് സന്ദർശിക്കുന്നു (AP)

മറൈൻ സേനയ്ക്ക് പുറമേ, ട്രിപ്പോളി ഗതാഗതം, യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, ഉഭയജീവി ആക്രമണ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും ഈ മേഖലയിൽ സജ്ജീകരിക്കുമെന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അറിയിച്ചു. സാൻ ഡീഗോയിൽ നിന്ന് യുഎസ്എസ് ബോക്‌സറും മറ്റ് രണ്ട് കപ്പലുകളും ഒരു മറൈൻ എക്സ്പെഡിഷണറി യൂണിറ്റും ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

ജപ്പാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള 31-ാമത് മറൈൻ എക്സ്പെഡിഷണറി യൂണിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് യുഎസ്എസ് ട്രിപ്പോളി. ഏകദേശം രണ്ടാഴ്‌ച മുൻപ് മിഡിൽ ഈസ്‌റ്റിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർ തായ്‌വാന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്ത് അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രംപ് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അധികം വൈകാതെ തന്നെ യുദ്ധം വർധിപ്പിക്കുമെന്നും അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

GROUND OPERATIONS IN IRAN
US IRAN ATTACK
PENTAGON
IRAN ISRAEL US WAR
PENTAGON GROUND OPERATIONS IN IRAN

