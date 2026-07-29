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ഇറാൻ യുദ്ധത്തിലെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കാൻ അമേരിക്ക? സൈനികരുടെ കണക്കുകളിൽ മാറ്റംവരുത്തി പെൻ്റഗൺ

ഓപ്പറേഷൻ എപിക് ഫ്യൂറിയിലെയും പുതിയ വിഭാഗത്തിലെയും കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആകെ 642 അമേരിക്കൻ സൈനികർക്കാണ് ഇതുവരെ പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ളത്

PENTAGON US IRAN WAR US TROOPS KILLED IN IRAN WAR OPERATION EPIC FURY
US Miltary (Getty image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 29, 2026 at 10:40 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള പുതിയ സൈനിക പോരാട്ടങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത അമേരിക്കൻ സൈനികരുടെ കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ പുതിയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി പെൻ്റഗൺ. ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കമായ ഓപ്പറേഷൻ എപിക് ഫ്യൂറി അവസാനിച്ചതിനാലാണ് ഓവർസീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന പേരിൽ പുതിയ വിഭാഗം രൂപീകരിച്ചത്.

പുതിയ കണക്കുകൾ
ഡിഫൻസ് കാഷ്വാലിറ്റി അനാലിസിസ് സിസ്റ്റം അഥവാ ഡിസിഎഎസ് ആണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇറാനുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നാല് സൈനികരെയും പരിക്കേറ്റ നിരവധി പേരെയും ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി പുതിയ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഓപ്പറേഷൻ എപിക് ഫ്യൂറിയിലെയും പുതിയ വിഭാഗത്തിലെയും കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആകെ 642 അമേരിക്കൻ സൈനികർക്കാണ് ഇതുവരെ പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ളത്. പെൻ്റഗണിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഓപ്പറേഷൻ എപിക് ഫ്യൂറി അവസാനിച്ചതിനാലാണ് പുതിയ ആക്രമണങ്ങളിലെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പുതിയ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സൈന്യം തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഒരു പെൻ്റഗൺ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചൊവ്വാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഓപ്പറേഷൻ ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിച്ച തീയതി വെളിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം തയാറായില്ല. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ലക്ഷ്യമിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയോളം അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇറാനിൽ തുടർച്ചയായി ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി അമേരിക്കൻ സൈന്യമുള്ള അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ ഇറാനും തിരിച്ചടിച്ചു. ഇതോടെ അമേരിക്കൻ സൈനികർക്കുണ്ടായ ആഘാതം കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുന്നതിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണ വ്യാപാര പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷം ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ആശങ്കകൾക്കാണ് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്.

തുടരുന്ന സംഘർഷം
കുറച്ചുദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കും മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾക്കും ശേഷം മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനികർക്ക് നേരെ വീണ്ടും ആക്രമണമുണ്ടായി. ചൊവ്വാഴ്ച അമേരിക്കൻ സൈനികർക്ക് നേരെ വന്ന നിരവധി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ തടഞ്ഞതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അറിയിച്ചു. ഏപ്രിലിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ താത്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാറിലെത്തുകയും ജൂൺ പകുതിയോടെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ധാരണയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ മാസം പ്രധാന വ്യാപാര പാതയിലെ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതോടെയാണ് വീണ്ടും സംഘർഷം രൂക്ഷമായത്.

ഈ മാസം കൊല്ലപ്പെട്ട നാല് സൈനികരുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലെ ഇറാൻ യുദ്ധ മരണനിരക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. എന്നാൽ സംഘർഷത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി മറച്ചുവയ്ക്കാനല്ല ഇതെന്നും, സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മൂലമാണെന്നും പെൻ്റഗൺ വക്താക്കൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിശദീകരിച്ചു. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ചയോടെ ഈ സൈനികരുടെ പേരുകൾ പുതിയ ഓവർസീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ജൂലൈ 17ന് ജോർദാനിലെ സൈനിക താവളത്തിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിലാണ് മൂന്ന് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇറാഖിൽ ഇറാൻ്റെ ഡ്രോൺ നിർവീര്യമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് മറ്റൊരു സൈനികൻ മരിച്ചത്.

ഭരണകൂടത്തിലെ ഭിന്നത
സൈനിക നീക്കം അവസാനിച്ചതായും ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിച്ചതായും സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ മേയിൽ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കോൺഗ്രസിന് മുൻപാകെ മൊഴി നൽകിയ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിച്ചതായി പറഞ്ഞില്ല. മാത്രമല്ല, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയുള്ള യുദ്ധച്ചെലവുകളുടെ കണക്കുകൾ അദ്ദേഹം ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് മുൻപാകെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിനുള്ളിലെ ഭിന്നതയാണോ അതോ തന്ത്രപരമായ നീക്കമാണോ എന്ന ചർച്ചകൾക്കും വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

PENTAGON CASUALTY DATA
MIDDLE EAST TENSIONS
STRAIT OF HORMUZ
OPERATION EPIC FURY
US IRAN CONFLICT

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