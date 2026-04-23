യുഎസ് സൈനിക തലപ്പത്ത് അഴിച്ചുപണി; ജോൺ ഫെലൻ പുറത്തേക്ക്, പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റത്തിൽ ഞെട്ടി പെൻ്റഗൺ

ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തുടരുന്ന അതീവ ഗൗരവകരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സൈനിക നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 23, 2026 at 8:53 AM IST

വാഷിങ്‌ടണ്‍: യുഎസ് പ്രതിരോധ ആസ്ഥാനമായ പെൻ്റഗണിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നേവി സെക്രട്ടറി ജോൺ ഫെലൻ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു. ബുധനാഴ്‌ചയാണ് അദ്ദേഹം ഉടനടി സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതായി പെൻ്റഗൺ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള നീക്കത്തിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല.

പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം യുഎസ് സൈനിക തലപ്പത്ത് നടത്തുന്ന വലിയ അഴിച്ചുപണികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കത്തെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ യുഎസ് ആർമി ഓഫീസർ ജനറൽ റാൻഡി ജോർജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയിരുന്നു.

2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ ജോയിൻ്റ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ചെയർമാൻ ജനറൽ ചാൾസ് സിക്യു ബ്രൗണിനെ പിരിച്ചുവിട്ടതും വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ജോൺ ഫെലൻ ഒഴിയുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് അണ്ടർസെക്രട്ടറി ഹംഗ് കാവോയെ താൽക്കാലികമായി നിയമിച്ചതായി പെൻ്റഗൺ വക്താവ് ഷോൺ പാർനെൽ അറിയിച്ചു. ട്രംപിൻ്റെ വിശ്വസ്‌തനായി അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹംഗ് കാവോ.

ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തുടരുന്ന അതീവ ഗൗരവകരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സൈനിക നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. നേവി, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, എൻ.എസ്.എ തുടങ്ങിയ തന്ത്രപ്രധാന വിഭാഗങ്ങളുടെ തലവന്മാരെ മാറ്റുന്നത് അമേരിക്കയുടെ പ്രതിരോധ സന്നദ്ധതയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയും മറ്റ് പ്രതിരോധ വിദഗ്‌ധരും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. തനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ള നേതാക്കളെ സൈന്യത്തിൻ്റെ തലപ്പത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കാനാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്ത് വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും, സൈന്യത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്ന് വിമർശകർ ആരോപിക്കുന്നു. കൂടാതെ, മുതിർന്ന ജനറൽമാരുടെയും അഡ്‌മിറൽമാരുടെയും എണ്ണം 20 ശതമാനത്തോളം കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികളും പെൻ്റഗൺ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ മാറ്റങ്ങൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ശക്തിയായ അമേരിക്കയുടെ ഭാവി നയങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് ലോകം ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. യുഎസ് നേവി, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് തലവന്മാർ, എൻഎസ്എ (NSA) മേധാവി, എയർഫോഴ്സ് വൈസ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ്, നാറ്റോയിൽ നിയമിതനായ നേവി അഡ്മിറൽ, മൂന്ന് മുതിർന്ന സൈനിക അഭിഭാഷകർ എന്നിവരെയും നേരത്തെ നീക്കം ചെയ്‌തിരുന്നു. കൂടാതെ, എയർഫോഴ്സ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫും യുഎസ് സതേൺ കമാൻഡ് മേധാവിയും കാലാവധി തികയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിരമിച്ചിരുന്നു.

തനിക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള നേതാക്കളെ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നാണ് യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാൽ, നിഷ്പക്ഷമായി നിലകൊള്ളേണ്ട യുഎസ് സൈന്യത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് ജനപ്രതിനിധികൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. നാല് നക്ഷത്ര പദവിയുള്ള ജനറൽമാരുടെയും അഡ്മിറൽമാരുടെയും എണ്ണം 20 ശതമാനവും, മറ്റ് ജനറൽമാരുടെയും ഫ്ലാഗ് ഓഫിസർമാരുടെയും എണ്ണം 10 ശതമാനവും കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പെൻ്റഗൺ മേധാവി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

