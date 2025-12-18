Kerala Local Body Elections2025

പാക്‌സ് സിലിക്ക ഉച്ചകോടി: ആഗോള വിതരണ ശ്യംഖലയിൽ നിർണായക പങ്കാളി, ഇന്ത്യയെ സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് അമേരിക്ക

PAX SILICA SUMMIT INDIA US RELATIONS INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026 SEMI CONDUCTORS
US Undersecretary of State Jacob Helberg (File/AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 18, 2025 at 9:05 AM IST

2 Min Read
വാഷിങ്ടൺ: നിർമിത ബുദ്ധി, സെമികണ്ടക്‌ടർ മേഖലകളിലെ ആഗോള വിതരണ ശ്യംഖല സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ നിർണായക പങ്കാളിയെന്ന് അമേരിക്ക. സപ്ലൈ ചെയിൻ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ തന്ത്രപരമായ സാധ്യതയുള്ള പങ്കാളിയായാണ് കരുതുന്നതെന്നും ഇന്ത്യയുമായി ഇടപഴകാനുള്ള അവസരത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും അമേരിക്കൻ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജേക്കബ് ഹെൽബർഗ് പറഞ്ഞു.

വാഷിങ്ടണിൽ നടന്ന പാക്‌സ് സിലിക്ക ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയ്ക്കിടെയാണ് ജേക്കബ് ഹെൽബർഗിൻ്റെ പ്രസ്‌താവന. എന്നാൽ, പാക്‌സ് സിലിക്ക ഉച്ചകോടിയിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തം രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ തടഞ്ഞുവെന്ന സൂചനയും ഇതോടൊപ്പം അമേരിക്ക തള്ളി. എഐ ഉപഭോഗത്തിലും സെമികണ്ടക്‌ടർ വിതരണ ശൃംഖലകളിലും രാജ്യങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മേളനമാണ് പാക്‌സ് സിലിക്ക ഉച്ചകോടി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന എഐ ഇംപാക്റ്റ് ഉച്ചകോടിയിൽ അമേരിക്ക പങ്കെടുക്കുമെന്നും യുഎസ് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുടെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജേക്കബ് ഹെൽബർഗ് പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കാൻ അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രസ്‌താവന.

"വ്യാപാര ക്രമീകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും വിതരണ ശൃംഖലയുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും തികച്ചും വേറിട്ടതും സമാന്തരവുമായ ഒരു പാതയാണെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നില്ല," - ജേക്കബ് ഹെൽബർഗ് വ്യക്തമാക്കി.

നയതന്ത്ര സംഘർഷം കാരണം ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയെ കാണുന്നതെന്നും ജേക്കബ് ഹെൽബർഗ് പറഞ്ഞു. 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഡൽഹിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന എഐ ഇംപാക്‌ട് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് യുഎസ്-ഇന്ത്യ സഹകരണത്തിൻ്റെ നാഴികകല്ലുകളാകാൻ അവസരം നൽകും. സഹകരണം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ സജീവമായി നിർണയിക്കുകയാണ്. ഉഭയകക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതിക്ക് ഉച്ചകോടി കാരണമാകുമെന്നും ജേക്കബ് ഹെൽബർഗ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എഐ ഇംപാക്‌ട് ഉച്ചകോടി


2026 ഫെബ്രുവരി 19–20 തീയതികളിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയാണ് എഐ ഇംപാക്‌ട് ഉച്ചകോടി. 2025 സെപ്‌തംബറിൽ ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

എഐ ഇംപാക്‌ട് ഉച്ചകോടി ഗ്ലോബൽ എഐയെ കൂടുതല്‍ വേദിയിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ് പറഞ്ഞിരുന്നു. സുരക്ഷിതവും ധാർമ്മികവുമായ എഐ ഭരണ ചട്ടക്കൂടുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുക, ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസനത്തിനും സുസ്ഥിര പുരോഗതിക്കും എഐ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് സമ്മേളനത്തിന്‍റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം.

PAX SILICA SUMMIT
INDIA US RELATIONS
INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026
SEMI CONDUCTORS
US ON INDIA NOT IN PAX SILICA

