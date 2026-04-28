ETV Bharat / international

സഹയാത്രികരുടെ പുതപ്പും ഷൂ ലേസും വരെ ഉപകരണമായി, വിമാനത്തില്‍ യുവതിക്ക് സുഖപ്രസവം; ആകാശത്ത് പിറന്ന് കുഞ്ഞുമാലാഖ

ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് യുവതിയ്‌ക്ക് പ്രസവവേദന. സഹയാത്രികരുടെ സഹായത്തില്‍ സുഖപ്രസവം.

author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 28, 2026 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

'ദയവായി നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് ധരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ട്രേ ടേബിൾ ലോക്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. പ്രസവത്തിനായി തയാറെടുക്കൂ' -ഒറിഗോണിലെ പോർട്ട്‌ലാൻഡ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പായി ഡെല്‍റ്റ എയർലൈൻ വിമാനത്തില്‍ നിന്ന് വന്ന അറിയിപ്പ് കേട്ട് യാത്രക്കാർ ചുറ്റും നോക്കി. യാത്രക്കാരില്‍ ഒരു യുവതി നിറവയറുമായി ഇരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞ് ഉടൻ പുറത്തുവരുമെന്ന് അവരുടെ ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളില്‍ നിന്ന് തന്നെ സഹയാത്രികർക്ക് മനസിലായി.

യാത്രക്കാരില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പാരാമെഡിക്കല്‍ സ്റ്റാഫുകള്‍ ടീന ഫ്രിറ്റ്സ്, കാരിൻ പവല്‍ എന്നിവർ യുവതിയെ സഹായിക്കാനായി മുന്നോട്ട് വന്നു. ഇത്തരം അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇരുവരും ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡന്‍റുമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ അവ ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ ടീനയും കാരിനും മറ്റ് സാധ്യമായ വഴികള്‍ തേടി.

മറ്റ് യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് പുതപ്പുകൾ കടം വാങ്ങി. പൊക്കിൾക്കൊടി കെട്ടാൻ ഷൂലേസ് ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെ ഡോക്‌ടർമാർ പറഞ്ഞതിലും രണ്ടാഴ്‌ച മുന്നേ ബേബി ബ്രിയേൽ റെനി ബ്ലെയർ പിറന്നു. 2.5 കിലോഗ്രാം ആയിരുന്നു കുഞ്ഞിന്‍റെ തൂക്കം. ടെന്നസിയിൽ നിന്നുള്ള ആഷ്‌ലി ബ്ലെയർ അവരുടെ അമ്മയോടൊപ്പം ഒറിഗോണിലേക്ക് പറക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് പ്രസവവേദന വന്നത്. ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ അരമണിക്കൂർ ശേഷിക്കെയാണ് വിമാനത്തില്‍ വച്ച് ആഷ്‌ലി പെണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയത്.

'ഞാനും കാരിൻ പവലും ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ അവധിക്കാലം ചെലവഴിച്ച് വീട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയില്‍ ആയിരുന്നു. വിമാനത്തിന്‍റെ പിൻഭാഗത്തായി ഇരുന്നിരുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരന് ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡന്‍റ് ആഷ്‌ലി ബ്ലെയറിനെ പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അവരെ കണ്ടെപ്പോള്‍ തന്നെ പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കുകയാണെന്ന് മനസിലായി. കോണ്‍ട്രാക്ഷനുകള്‍ അടുത്തടുത്ത് വരികയായിരുന്നു.

153 യാത്രക്കാരുള്ള വിമാനത്തില്‍ ഉടൻ തന്നെ 154 പേരാകുമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഉറപ്പായി. ഉടൻ ആഷ്‌ലിക്ക് സമീപം ഇരുന്നവരെ മറ്റ് ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പുതപ്പുകള്‍ യാത്രക്കാരില്‍ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങി. പൊക്കിൾക്കൊടി കെട്ടാൻ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡന്‍റിൽ നിന്ന് ഒരു ഷൂ സ്ട്രിങ് ലഭിച്ചു. പവൽ സ്വന്തം ഷൂ ലെയ്‌സുകളിൽ ഒന്ന് വലിച്ചുകീറി ടൂർണിക്യൂട്ട് ആയി ഉപയോഗിച്ചു.' -ടീന ഫ്രിറ്റ്‌സ് തിങ്കളാഴ്‌ച അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിനോട് പറഞ്ഞു.

'വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള തയാറെടുപ്പില്‍ ആയതിനാല്‍ ഞങ്ങളോട് ഇരിക്കാൻ ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡന്‍റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഞങ്ങള്‍ക്ക് അതിന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ആഷ്‌ലി നന്നായി സഹകരിച്ചു. അവർ നന്നായി പുഷ്‌ ചെയ്‌തതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഞാൻ ആഷ്‌ലിക്കരികില്‍ അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്നു. പവൽ പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിച്ച് കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ച് ഇരുന്നു. ഞാനും ആഷ്‌ലിയും ഇപ്പോള്‍ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ്' -ടീന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്‌തതും കുഞ്ഞിനെ ആഷ്‌ലിക്ക് കൈമാറി. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു. 'പോർട്ട്‌ലാൻഡ് എയർപോർട്ട് ഫയർ & റെസ്‌ക്യൂവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം എത്തി അമ്മയും കുഞ്ഞും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്‌തു.' -പോർട്ട്‌ലാൻഡ് എയർപോർട്ട് വക്താവ് മോളി പ്രെസ്‌കോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിന് അയച്ച ഇമെയിലിൽ പറഞ്ഞു. ആഷ്‌ലിക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങള്‍ ചെയ്‌ത പാരാമെഡിക്കല്‍ സ്റ്റാഫിനും വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാർക്കും മോളി പ്രെസ്‌കോട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞു.

Also Read: നൈജീരിയയിൽ ഐഎസ് ഭീകരാക്രമണം; 29 പേർ ഗ്രാമത്തിൽ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.