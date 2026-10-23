പാരീസിൽ ഭീകരാക്രമണം; ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന 39 വയസുകാരനായ വ്യക്തിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സെബാസ്റ്റ്യൻ ലെകോർനു അറിയിച്ചു.
Published : October 23, 2026 at 8:29 PM IST
പാരിസ്: ഭരണവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കിടെ ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിൽ ഭീകരാക്രമണം. വെടിവെപ്പിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നാലുപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പെട്ടന്നുണ്ടായ വെടിവെപ്പ് ഭീകരാക്രമണമാണെന്നാണ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച പാരീസിൻ്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള ട്രാപ്പസിലും സമീപത്തുള്ള ലാ വെരിയറിലു വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അക്രമികൾ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരിൽ 12 വയസുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഉൾപ്പെടുന്നു.
പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന 39 വയസുകാരനായ വ്യക്തിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സെബാസ്റ്റ്യൻ ലെകോർനു അറിയിച്ചു. എട്ടുതവണ വെടിയേറ്റ 12 വയസുകാരിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിൽ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ലാ വെരിയർ മേയർ നിക്കോളാസ് ഡെയ്ൻവിൽ പറഞ്ഞു.
ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസായതിനാൽ നാഷണൽ ആൻ്റി-ടെററിസ്റ്റ് പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സ് ഓഫീസ് (PNAT) അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തു. കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന യുവാവ് മുന്നിൽ കാണുന്ന എല്ലാവരെയും വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു.
പ്രതി വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുകയും, കഴിയുന്നത്ര ആളുകളെ കൊല്ലുകയോ പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ അനിയന്ത്രിതമായി വെടിയുതിർക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് ട്രാപ്പസ് മേയർ അലി റാബെ പറഞ്ഞു. "അയാൾ വലിയൊരു കൂട്ടക്കൊലയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ട്രാപ്പസിലെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ്, മെഡിക്കൽ സെൻ്റർ, കളിസ്ഥലം എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഇയാൾ ആളുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടു. തുടർന്ന് ലാ വെരിയറിലേക്ക് പോയ ഇയാൾ അവിടെയും ആക്രമണം നടത്തി. പരിക്കേറ്റ നാലുപേരുടെയും നില ഗുരുതരമാണ്. ലാ വെരിയർ മേയർ നിക്കോളാസ് ഡെയ്ൻവിൽ പറഞ്ഞു.
നഗരത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാന പാതയായ N10-ൽ വെച്ച് പ്രതിയെ പിടികൂടിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക വംശം, വംശീയ വിഭാഗം, രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ മതം എന്നിവയിൽ പെട്ടവരാണെന്ന (അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന) കാരണത്താൽ നടത്തിയ ആക്രമണം എന്ന ഗൗരവകരമായ കുറ്റവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
"ഇരകളോടും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടും, ഒപ്പം ഇവെലിൻസിലെ (Yvelines) മുഴുവൻ ജനങ്ങളോടും ഞങ്ങൾ ഖേദം അറിയിക്കുന്നു. ഈ ദുഷ്കരമായ ഘട്ടത്തിൽ, രാജ്യം അവർക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്നു," ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ പറഞ്ഞു. പ്രതിയെന്നുകരുതുന്ന വ്യക്തി പഴയ മാതൃകയിലുള്ള സെമി-ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയുധം ഉപയോഗിച്ചാണ് വെടിയുതിർത്തതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഈ തോക്ക് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തേതാണെന്ന് ലെ പാരിസിയൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ജീവിതച്ചെലവ് വർധിച്ചതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ അക്രമസംഭവങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ തെരുവുയുദ്ധങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വെടിവെപ്പ്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഒരാഴ്ചയോളം രാത്രികാല കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ വാരാന്ത്യത്തിലും കൂടുതൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്. പ്രതിഷേധങ്ങളെ നേരിടാൻ കൂടുതൽ പൊലീസുകാരെ വിന്യസിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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