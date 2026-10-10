പനാമയെ നടുക്കി ഇരട്ട ഭൂചലനം; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പിൻവലിച്ചു
മധ്യ ഹെരേര പ്രവിശ്യയിലെ പിറ്റലോസ അരിബയിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ (യുഎസ്ജിഎസ്) അറിയിച്ചു.
Published : October 10, 2026 at 8:58 AM IST
പനാമ സിറ്റി: തെക്കൻ പനാമയിൽ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.7 ഉം 6.6 ഉം തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് ശക്തമായ ഭൂചലനങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശവാസികളെ അടിയന്തരമായി ഒഴിപ്പിച്ചു. അയൽരാജ്യമായ കൊളംബിയയിലും പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
മധ്യ ഹെരേര പ്രവിശ്യയിലെ പിറ്റലോസ അരിബയിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ (യുഎസ്ജിഎസ്) അറിയിച്ചു. ആദ്യം എട്ട് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് 7.6, 7.7 എന്നിങ്ങനെ തിരുത്തുകയായിരുന്നു.
ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് തലസ്ഥാനമായ പനാമ സിറ്റിയിൽ ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരായി തെരുവിലിറങ്ങി. അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നും പരിക്കുകളില്ലെങ്കിലും വലിയ ഭയമുണ്ടായെന്നും ഹെരേര പ്രവിശ്യയിലുള്ള അറുപതുകാരനായ റോസെൻഡോ ഡൊമിംഗ്വസ് പറഞ്ഞു. പനാമ സർവകലാശാലയിലെ ഭൂകമ്പ ശാസ്ത്രജ്ഞർ 45 ലധികം തുടർചലനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 5.8, 5.5, 5.2 തീവ്രതയുള്ളവ ഒഴികെ ഭൂരിഭാഗവും ദുർബലമായിരുന്നു.
നാശനഷ്ടങ്ങളും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും
വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം വരെ മരണങ്ങളൊന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പനാമ പ്രസിഡൻ്റ് ജോസ് റൗൾ മൗലിനോ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഇതിൽ മാറ്റം വന്നേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ജൂണിൽ വെനിസ്വേലയിലുണ്ടായ ഇരട്ട ഭൂചലനങ്ങളിൽ 6,500 ലധികം പേർ മരിക്കുകയും 17,000 പേർക്ക് വീട് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റിൽ കൊളംബിയയിലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിൽ 289 പേർക്കും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പനാമയിലെ തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെയും റോഡുകളുടെയും ദൃശ്യങ്ങൾ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
കർശനമായ കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങളുള്ളതിനാലാണ് പനാമയിൽ മരണനിരക്ക് കുറയാൻ കാരണമെന്ന് മെക്സിക്കോയിലെ നാഷണൽ ഓട്ടോണമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഭൂകമ്പശാസ്ത്ര വിഭാഗം മേധാവി കാർലോസ് വാൽഡെസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വെരാഗ്വാസ്, ഹെരേര, ലോസ് സാൻ്റോസ് എന്നീ പ്രവിശ്യകളിലാണ് പ്രധാനമായും നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായതെന്ന് നാഷണൽ സിവിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർവീസിലെ ഒമർ സ്മിത്ത് ടെലിമെട്രോ വാർത്താ ചാനലിനോട് പറഞ്ഞു. പനാമ സിറ്റിയിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളില്ല. എന്നാൽ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 150 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പെനോനോം നഗരത്തിൽ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കത്തീഡ്രൽ, ഗവർണറുടെ ഓഫിസ്, ഡോസ് കോണ്ടിനെൻ്റ്സ് ഹോട്ടൽ എന്നിവയ്ക്കും കേടുപാടുകളുണ്ട്.
ലോസ് സാൻ്റോസ് പ്രവിശ്യയിൽ 1938 ൽ ദേശീയ പൈതൃകമായി പ്രഖ്യാപിച്ച സാൻ അറ്റനാസിയോ പള്ളി തകർന്നുവീണു. വെരാഗ്വാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ റോഡുകളിൽ വലിയ വിള്ളലുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ട പനാമ സിറ്റിയിലെ ടോക്കുമെൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് തുറന്നു. പനാമ കനാൽ വഴിയുള്ള ഗതാഗതം സാധാരണ നിലയിലാണെന്നും സുരക്ഷയ്ക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും കനാൽ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
സുനാമി മുന്നറിയിപ്പും അന്താരാഷ്ട്ര സഹായവും
പനാമ, കൊളംബിയ, ഇക്വഡോർ, നിക്കരാഗ്വ, ഗ്വാട്ടിമാല, എൽ സാൽവഡോർ, ചിലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്ന സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുകൾ ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പിൻവലിച്ചു. ഇസ്ലാ കാനാസിലും ലോസ് സാൻ്റോസിലും മൂന്ന് മുതൽ 10 അടി വരെ ഉയരത്തിൽ തിരമാലകളുണ്ടായെന്നും തീരദേശത്തെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയെന്നും പനാമ സർവകലാശാലയിലെ ജിയോസയൻസസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ നെസ്റ്റർ ലൂക്ക് പറഞ്ഞു. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂകമ്പങ്ങളുണ്ടാകുന്ന റിങ് ഓഫ് ഫയർ മേഖലയ്ക്ക് സമീപമാണ് പനാമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 1991 ലാണ് ഇതിനുമുൻപ് പനാമയിൽ വലിയ ഭൂചലനമുണ്ടായത്.
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ദുരന്തമുഖത്ത് പനാമയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി. ചിലി, ഉറുഗ്വേ, ഗ്വാട്ടിമാല തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൾക്ക് പ്രസിഡൻ്റ് മൗലിനോ നന്ദി അറിയിച്ചു. പനാമയിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം അമേരിക്ക നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകുമെന്നും യുഎസ് പ്രതിനിധി മാർക്കോ റൂബിയോ എക്സിൽ കുറിച്ചു. കൊളംബിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് അബെലാർഡോ ഡി ലാ എസ്പ്രിയേല, വെനിസ്വേലയുടെ ആക്ടിങ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ്, കോസ്റ്റാറിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ലോറ ഫെർണാണ്ടസ് ഡെൽഗാഡോ, ഇക്വഡോർ പ്രസിഡൻ്റ് ഡാനിയേൽ നൊബോവ എന്നിവരും പനാമയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
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