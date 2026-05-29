ഈദ് ദിനത്തിലെ ആക്രണം; അഞ്ച് കുട്ടികളടക്കം പത്ത് പേര്‍ മരിച്ചു, ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി ഗാസ

ഹമാസിനെതിരെ എല്ലാ ഭാഗത്ത് നിന്നും പിടി മുറുക്കുകയാണെന്ന് ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു . ഗാസയുടെ 70 ശതമാനവും പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് പ്രതികരണം.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 29, 2026 at 10:59 AM IST

ടെൽ അവീവ്: ബലിപെരുന്നാള്‍ (ഈദുല്‍ അദ്‌ഹ) ദിനത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി പലസ്‌തീന്‍. വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പ്രഖ്യാപനം നിലനില്‍ക്കെ ഇസ്രയേല്‍ ആക്രണത്തില്‍ അഞ്ച് കുട്ടികളടക്കം പത്ത് പേര്‍ ഗാസയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ഷിഫ ആശുപത്രിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആക്രമണത്തിൽ 20 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലീങ്ങൾ ഈദുല്‍ അദ്‌ഹ ആഘോഷിച്ചപ്പോള്‍ ഗാസയില്‍ ഭീകരാന്തരീക്ഷമായിരുന്നു. ഈദ് അൽ-അദ്ഹയുടെ ആദ്യ ദിവസമാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ഗാസയിൽ നിയന്ത്രണം കടുപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. കൂടാതെ ഗാസ മുനമ്പിൽ രണ്ട് ഹമാസ് തീവ്രവാദികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേല്‍ ആക്രണം നടത്തിയെന്ന് സൈന്യവും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ബുധനാഴ്‌ച നടന്ന ആക്രണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്‍ ഹമാസ് പ്രവര്‍ത്തകനായ ഇമാദ് ഇസ്‌ലീമും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹമാസ് പതാക പുതപ്പിച്ച മൃതദേഹം വിലാപയാത്രയ്‌ക്ക് ശേഷം സംസ്‌കരിച്ചു. ഹമാസ് പ്രവര്‍ത്തകൻ്റെ മരണം കുടുംബത്തിന് ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയെന്ന് സഹോദരന്‍ നിഡാൽ ഇസ്‌ലീം പറഞ്ഞു.

ഹമാസിനെതിരെ പിടിമുറുക്കുകയാണെന്ന് നെതന്യാഹു

ഈദ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇസ്രയേല്‍ ഹമാസിനെതിരെ എല്ലാ ദിശകളിൽ നിന്നും പിടി മുറുക്കുകയാണെന്ന് ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു അറിയിച്ചു. ഗാസ മുനമ്പിൻ്റെ 60% പ്രദേശവും ഇപ്പോള്‍ ഇസ്രയേലിൻ്റെ കൈകളിലാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തില്‍ ഗാസയുടെ 50 % മാത്രമാണ് ഇസ്രയേലിന് ഉണ്ടായരുന്നത്. പിന്നീട് അത് 60% ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നു. അടുത്ത ഘട്ടം 70% നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുക എന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"അവശിഷ്‌ടങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും. എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ശക്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അത് വർധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ഇനിയും കൂടുതൽ ജോലിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആഗോള മാറ്റമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയവുമില്ലെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നടന്ന ജോർദാൻ വാലി കോൺഫറൻസിൽ വച്ചാണ് നെതന്യാഹു ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. യുദ്ധം, ഇറാൻ, ഹിസ്ബുള്ള, ഗാസ, പ്രാദേശിക തന്ത്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശാലമായ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു സമ്മേളനം.

ഗാസ മുനമ്പിലുടനീളം കഴിഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 16 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 39 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തതായി ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. ഗാസയിലെ ഹമാസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മന്ത്രാലയം. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം പൊതുവെ വിശ്വസനീയമെന്ന് കരുതുന്ന വിശദമായ രേഖകൾ പരിപാലിക്കുകയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ദുർബലമായ വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം, ഗാസയിൽ 922 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 2,786 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

