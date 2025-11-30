ETV Bharat / international

കലിയടങ്ങാതെ ഇസ്രയേൽ; പലസ്‌തീനില്‍ മരണസംഖ്യ 70,000 കടന്നു, ലെബനനിലും ആക്രമണം

ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനുശേഷവും ആക്രമണം തുടർന്ന് ഇസ്രയേൽ.

Palestinians walk through the destruction left by the Israeli air and ground offensive in Gaza City (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 30, 2025 at 1:00 PM IST

ജറുസലേം: പലസ്‌തീനിൽ രക്ത ചൊരിച്ചിലുകൾ ഒഴിയുന്നില്ല. ഇസ്രയേൽ-ഹമാസ് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം പലസ്‌തീൻ മരണസംഖ്യ 70,000 കടന്നുവെന്ന് ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഹമാസ് നടത്തുന്ന സർക്കാരിനു കീഴിലാണ് മന്ത്രാലയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം പൊതുവെ വിശ്വസനീയമെന്ന് കരുതുന്ന പല രേഖകളും ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നു.

ഒക്ടോബർ 10 ന് ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം പ്രദേശത്തുടനീളം കുറഞ്ഞത് 352 പലസ്‌തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സാധാരണക്കാരും സൈനികരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ അവശിഷ്‌ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കുകയാണ്.

പലസ്‌തീനിലെ ബെനി സുഹൈല പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവരെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന സ്‌കൂളിന് സമീപം ഇസ്രയേലി ഡ്രോൺ ഇടിച്ചുകയറി രണ്ട് കുട്ടികൾ മരിച്ചു. കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാസർ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഇസ്രയേൽ നിയന്ത്രിത പ്രദേശത്ത് അതിക്രമിച്ചുകയറി സൈന്യത്തെ സമീപിച്ച രണ്ട് പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു. തെക്കൻ മേഖലയിൽ മറ്റൊരാളും സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സൈന്യം പറഞ്ഞു.

വെടിനിർത്തൽ ലംഘിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളെ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് തങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇസ്രയേൽ പറയുന്നത്. കരാർ ലംഘിച്ചതായി ഇസ്രയേലും ഹമാസും പരസ്‌പരം ആരോപിക്കുകയാണ്. രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയായി നടക്കുന്ന യുദ്ധത്താൽ തകർന്ന ഗാസയുടെ ഭാവി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു യുഎസ് ബ്ലൂപ്രിൻ്റ് ഇപ്പോഴും പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്.

പ്രദേശം സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും ഭരിക്കുന്നതിനും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സേനയെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് പദ്ധതിയിൽ പറയുന്നു. 2023 ഒക്ടോബർ 7 ന് തെക്കൻ ഇസ്രയേലിൽ ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തോടെയാണ് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്, അതിൽ ഏകദേശം 1,200 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 250 ൽ അധികം പേർ ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടു. മിക്കവാറും എല്ലാ ബന്ദികളെയും തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇസ്രയേലി, ഒരു തായ് പൗരൻ എന്നീ രണ്ട് ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹാവശിഷ്‌ടങ്ങൾ ഇനിയും തിരികെ നൽകാനുണ്ട്.

ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിച്ച് ഇസ്രയേൽ

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം സിറിയൻ ഗ്രാമത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തി. താമസക്കാർക്ക് നേരെ സൈന്യം വെടിയുതിർക്കുകയും 13 പേരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്‌തതായി സിറിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേലിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ പദ്ധതിയിടുന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളെ പിടികൂടാനാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയതെന്ന് ഇസ്രയേൽ അറിയിച്ചു.

ലെബനനിലും ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹിസ്ബുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ആക്രമണം നടത്തുന്നത്. ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും സമ്മതിച്ച 14 മാസം നീണ്ടു നിന്ന യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കരാർ നിലനിൽക്കേ തന്നെ, ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം തുടരുന്നത് തടയാൻ പോപ്പ് ലിയോ പതിനാലാമനോട് ഹിസ്ബുള്ള നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇസ്രയേലി കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അക്രമം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബെത്‌ലഹേമിനടുത്തുള്ള ഖല്ലെറ്റ് അൽ-ലൂസ ഗ്രാമത്തിൽ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ആക്രമണത്തിനിടെ 10 പലസ്‌തീനികൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായി പലസ്‌തീൻ റെഡ് ക്രസൻ്റ് അറിയിച്ചു.

