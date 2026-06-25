ഗാസയിൽ 5000ത്തിലധികം കുട്ടികളെ കാണാനില്ല; ഇസ്രയേലിനെതിരെ പലസ്തീൻ അംബാസഡർ
ഗാസയിൽ കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസത്തിനിടെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ ആയിരത്തിലധികം പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇവരിൽ 250ലധികം പേർ കുട്ടികളാണ്.
By ANI
Published : June 25, 2026 at 11:33 AM IST
ഗാസ സിറ്റി: ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന സൈനിക നടപടികൾ നിയമപരമായി വംശഹത്യയാണെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ഇന്ത്യയിലെ പലസ്തീൻ അംബാസഡർ അബ്ദുല്ല അബു ഷാവേഷ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ പുറത്തുവിട്ട പുതിയ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അംബാസഡറുടെ പ്രതികരണം. ഗാസയിലെ കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തുകയാണെന്നും ഇത് വംശഹത്യയുടെ വ്യക്തമായ തെളിവാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണം
ഒരു യുദ്ധത്തെ വംശഹത്യയായി വിശേഷിപ്പിക്കാൻ അഞ്ച് പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങളാണുള്ളത്. അവയിൽ മൂന്നെണ്ണം ഗാസയിലെ ഇസ്രയേൽ നടപടികളിൽ വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ യുഎൻ, ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷനൽ, ഇസ്രയേലിലെ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ എന്നിവ ഈ സംഭവങ്ങളെ വംശഹത്യയായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ക്രൂരതയുടെ സത്യങ്ങളെ എതിർക്കുന്നത് ഇസ്രയേൽ നേതാക്കളും അമേരിക്കയും മാത്രമാണെന്ന് പലസ്തീൻ അംബാസഡർ വ്യക്തമാക്കി.
യുഎൻ പുറത്തിറക്കിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തലുകളാണുള്ളത്. ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്നും ഇത് വംശഹത്യാ ഉദ്ദേശ്യത്തിൻ്റെ സൂചനയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ വംശഹത്യ നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്ന കമ്മിഷൻ പുതിയ റിപ്പോർട്ടിൽ കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന ദുരന്തത്തെ പ്രത്യേകം എടുത്തുകാട്ടുന്നു.
ഗാസയിൽ കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസത്തിനിടെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ ആയിരത്തിലധികം പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇവരിൽ 250ലധികം പേർ കുട്ടികളാണ്. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഗാസയിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവരിൽ ഏകദേശം 30 ശതമാനവും കുട്ടികളാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ ലംഘിക്കുന്നുവെന്നും കമ്മിഷൻ ആരോപിക്കുന്നു.
കാലങ്ങളായുള്ള പീഡനം
റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചേക്കാമെങ്കിലും പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് ഇത് പുതിയ അനുഭവമല്ലെന്ന് അബ്ദുല്ല അബു ഷാവേഷ് പറഞ്ഞു. 1948 മുതൽ പലസ്തീനികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇസ്രയേൽ അധിനിവേശം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് തങ്ങൾക്കറിയാമെന്നും 1948 മുതൽ തന്നെ പലസ്തീനികൾക്കെതിരെ വംശീയ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ടിലെ കണക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ലോകം ഞെട്ടും. എന്നാൽ പലസ്തീനികൾക്ക് ഇത് അവരുടെ ദൈനംദിന യാഥാർഥ്യമാണ്. റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ അധിനിവേശത്തിൻ്റെ യഥാർഥ മുഖം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
5000ത്തിലധികം കുട്ടികളെ കാണാനില്ല
ഗാസയിലെ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന് പലസ്തീൻ അംബാസഡർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 5000ത്തിലധികം കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമല്ല. അവർ കാണാതായവരോ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരോ ആകാം. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് ഭയക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഗാസയിലെ ആശുപത്രികൾ, ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, പ്രസവ പ്രത്യുൽപാദന ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായി യുഎൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ആരോപിക്കുന്നു. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ബാധിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ശക്തമായ എതിർപ്പുമായി ഇസ്രയേൽ
യുഎൻ റിപ്പോർട്ടിലെ ആരോപണങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ ശക്തമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം റിപ്പോർട്ടിനെ പ്രചാരണ രേഖ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇസ്രയേൽ പ്രതിനിധി ഡാനി ഡാനോൺ, റിപ്പോർട്ട് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ തയാറാക്കിയതാണെന്ന് പ്രതികരിച്ചു.
അതേസമയം, ഗാസയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണയോടെ നിലവിൽ വന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാർ സംഘർഷം പൂർണമായി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് യുഎൻ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആക്രമണങ്ങളുടെ തോത് കുറഞ്ഞെങ്കിലും യുദ്ധസാഹചര്യം തുടരുകയാണെന്നാണ് കമ്മിഷൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഹമാസ് സംഘടന വെടിനിർത്തൽ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചുവെന്നും ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയാറായിട്ടില്ലെന്നും ഇസ്രയേൽ ആരോപിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗാസയിലേക്കുള്ള പുനർനിർമാണ സാമഗ്രികളുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയും പ്രവേശനം ഇസ്രയേൽ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രസ്താവനപ്രകാരം ഗാസയുടെ ഏകദേശം 70 ശതമാനം പ്രദേശവും നിലവിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം, അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമാക്കണമെന്ന് പലസ്തീൻ നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗാസയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യം ദിനംപ്രതി ഗുരുതരമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, യുഎൻ റിപ്പോർട്ട് വീണ്ടും ഇസ്രയേൽ പലസ്തീൻ സംഘർഷത്തെ ആഗോള ചർച്ചകളുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളുടെ ജീവൻ, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ പാലനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയാണെന്നാണ് നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ വാദം.
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