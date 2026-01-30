ഗാസ പുനർനിർമ്മാണം: ഇന്ത്യയുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ആവശ്യപ്പെട്ട് പലസ്തീൻ, ഡൽഹിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച
ഇസ്രയേൽ-പലസ്തീൻ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് തകർന്നടിഞ്ഞ ഗാസയുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സജീവമായ പങ്കാളിത്തം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
Published : January 30, 2026 at 1:17 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇസ്രയേൽ-പലസ്തീൻ സംഘർഷത്തിൽ തകർന്ന ഗാസയുടെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് പലസ്തീൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വർസെൻ അഘബെക്കിയൻ ഷാഹിൻ. ഇന്ത്യയും അറബ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന വിദേശകാര്യ മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിലാണ് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. പലസ്തീൻ അഭയാർഥികൾക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തന ഏജൻസിയെ (യുഎൻആർഡബ്ല്യുഎ) പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും മന്ത്രി വർസെൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
2023 ഒക്ടോബർ മുതൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ സൈനിക നടപടികൾ മൂലം ഗാസയിൽ വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഗാസയ്ക്ക് അടിയന്തര സഹായം വേണമെന്ന് പലസ്തീൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
തകർന്നടിഞ്ഞ ഗാസ മുനമ്പ് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ഏകദേശം 110 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ ആവശ്യമാണെന്ന് വർസെൻ പറഞ്ഞു. ഗാസ മുനമ്പ് പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
"ഗാസയുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ തുടർന്നും പങ്കാളിയാകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അടിയന്തര സഹായം ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തന ഏജൻസിയെയും പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
പലസ്തീൻ അഭയാർഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിനും കൂടിയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തന ഏജൻസിയെ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുഎൻ ഇത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുക പര്യാപ്തമല്ല. ഗാസയിലെ ആവശ്യയങ്ങളും വളരെ വലുതാണ്" - വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വർസെൻ അഘബെക്കിയൻ ഷാഹിൻ പറഞ്ഞു.
പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ഹമാസ് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിനും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. എല്ലാത്തരം അക്രമങ്ങളിലും പലസ്തീൻ അപലപിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി.
ഇസ്രയേൽ-പലസ്തീൻ ഇടക്കാല ഉടമ്പടിയായ ഓസ്ലോ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചതിന് ശേഷവും പലസ്തീൻ പിടിച്ചടക്കുന്നതിനായി ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നിരവധി കൈയേറ്റം നടന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തന്നെയുമല്ല പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൽ ഇന്ത്യ ദീർഘകാലമായി പിന്തുടരുന്ന നയവുമായി പലസ്തീൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്നും എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനമാണ് ഇസ്രയേലും ഹമാസും വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത്.
അതേസമയം പലസ്തീൻ- ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം ഉൾപ്പടെയുള്ള യുദ്ധ സമാനമായ സംഘർഷങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് പീസിൽ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടില്ല. പലസ്തീൻ- ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം ഉൾപ്പടെയുള്ള യുദ്ധ സമാനമായ സംഘർഷങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും സമാധാനം പുഃനസ്ഥാപിക്കാനുമാണ് പദ്ധതിയെന്നാണ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുന്നത്.
