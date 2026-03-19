പാകിസ്‌താനിൽ വിദ്യാഭ്യാസ അസമത്വം രൂക്ഷം; 28% കുട്ടികളും സ്‌കൂളിന് പുറത്തെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

By ANI

Published : March 19, 2026 at 6:07 PM IST

ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്താനിൽ വിദ്യാഭ്യാസ അസമത്വം രൂക്ഷമാകുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി 'ദി എക്‌സ്‌പ്രസ് ട്രിബ്യൂൺ' റിപ്പോർട്ട്. രാജ്യത്ത് നിരവധി കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ലെന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുറത്താണെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നഗരങ്ങളും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളും തമ്മിൽ സാക്ഷരതയിലും വിദ്യാഭ്യാസ ലഭ്യതയിലും വലിയ വിടവുണ്ടെന്നും ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം നിലനിൽക്കുന്ന അസമത്വങ്ങളെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 5-16 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിൽ ഏകദേശം 28% പേർ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല. 22% ആൺകുട്ടികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം 34% പെൺകുട്ടികൾ സ്കൂളുകളിൽ എൻറോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പെൺകുട്ടികൾ നേരിടുന്ന വലിയ അവഗണനയാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തം കുറയുന്നത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ലിംഗ അസമത്വത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 10 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള പാകിസ്താനികളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം പേർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഇപ്പോഴും അസമമായി തുടരുന്നു.

പാകിസ്താനിലെ ദേശീയ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് 63% ആണ്. ഇതിൽ പുരുഷ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് 73 ശതമാനവും സ്ത്രീ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് 52 ശതമാനവുമാണ്. നഗരങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇത് 56% മാത്രമാണ്. പാകിസ്താനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള എൻറോൾമെന്റ് രീതികൾ വ്യവസ്ഥാപരമായ വെല്ലുവിളികളെയാണ് തുറന്നുകാട്ടുന്നത്.

പ്രൈമറി തലത്തിൽ ചേരുന്നവരുടെ എണ്ണവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉയർന്ന ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള എൻറോൾമെന്റ് വളരെ കുറവാണ്. നിലവിൽ 68% കുട്ടികളാണ് പ്രൈമറി തലത്തിൽ സ്കൂളിൽ ചേരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ 40% വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമേ അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ. ഏകദേശം 30% പേർ മാത്രമാണ് മെട്രിക്കുലേഷൻ വരെ പഠനം തുടരുന്നത്.

പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രവേശനം കുറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ

പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന നിർണ്ണായക ഘട്ടമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സാമ്പത്തിക പരിമിതികൾ, ഗാർഹിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളുടെ പരിമിതമായ ലഭ്യത എന്നിവയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ. പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാംസ്കാരികമായ വിലക്കുകളും ബാലവിവാഹങ്ങളും വലിയ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങളെ കൂടുതൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.

വിവിധ പ്രവിശ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വിദ്യാഭ്യാസ വിഭവങ്ങളുടെ അസമത്വത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സാക്ഷരതാ നിരക്ക് പഞ്ചാബിൽ 66%, സിന്ധിൽ 61%, ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വയിൽ 55%, ബലൂചിസ്താനിൽ 43% എന്നിങ്ങനെയാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും സ്കൂളുകളുടെ പരിമിത ലഭ്യതയും കാരണം ബലൂചിസ്താനിലെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിൽ ചില പുരോഗതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാകിസ്താനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോഴും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ലിംഗഭേദം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്നിവയിലുള്ള അസമത്വങ്ങൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കുന്നു. കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, അവരെ സ്കൂളിൽ നിലനിർത്തുന്നതിലാണ് അധികൃതർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്. ലിംഗസമത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം രാജ്യത്തുടനീളം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള തടസങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

