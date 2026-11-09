പാകിസ്ഥാനി വാര്ത്ത അവതാരക റാബിയ അഹ്സാന് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു; ഭര്ത്താവ് കസ്റ്റഡിയില്
ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് റാബിയ കിടപ്പുമുറിയില് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്.
Published : November 9, 2026 at 6:34 PM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാനി വാര്ത്ത അവതാരക റാബിയ അഹ്സാനെ (41) റാവല്പിണ്ടിയിലെ വീട്ടില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ റാബിയയുടെ ഭര്ത്താവ് അഹ്സാന് താഹിറിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില് എടുത്തു. വീട്ടില് നിന്നും കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആയുധം കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് റാബിയ കിടപ്പുമുറിയില് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. ഈ സമയത്ത് അവരുടെ അമ്മയും സഹോദരിയും വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തുണ്ടായിരുന്നു. വെടിയൊച്ച കേട്ട് മുറിയിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നപ്പോള് അവിടെ റാബിയ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് തറയിൽ കിടക്കുന്നതും, അഹ്സാന് കൈയിൽ പിസ്റ്റൾ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നതുമാണ് കണ്ടതെന്ന് സഹോദരി അല്വിന പൊലീസിന് മൊഴി നല്കി.
സംഭവ സ്ഥലത്ത് പൊലീസ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ റാബിയയുടെ കഴുത്തിന് താഴെയും മുതുകിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തും വെടിയേറ്റ മുറിവുകളുണ്ട്. അതേസമയം അബദ്ധത്തില് വെടിപൊട്ടിയതെന്നാണ് ഭര്ത്താവ് താഹിര് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞതെന്ന് പാകിസ്ഥാനി മാധ്യമമായ ഡൗണ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ പിസ്റ്റളിന് സാധുവായ ലൈസൻസോ അനുമതിയോ ഹാജരാക്കാൻ താഹിറിന് കഴിഞ്ഞില്ല.
മൊഴിയുടെയും സാഹചര്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ പീനൽ കോഡിലെ (PPC) സെക്ഷൻ 302 പ്രകാരം ഇയാള്ക്കെതിരെ കൊലപാതക കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തതായാണ് വിവരം. രണ്ട് പെൺമക്കളുടെ അമ്മയായ റാബിയ അഹ്സാൻ 92 ന്യൂസ് എന്ന മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു. ഇവരുടെ ഭർത്താവ് ഓവർസീസ് പാകിസ്ഥാനീസ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു.
വനിത മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ കൊലപാതകത്തില് പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രഥമ വനിത ആസിഫ ഭൂട്ടോ-സർദാരി തീവ്രമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അക്രമത്തെ അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"മാധ്യമപ്രവർത്തക റാബിയ അഹ്സാൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രഥമ വനിത തീവ്രമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അക്രമത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു. വസ്തുതകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഉത്തരവാദികളായവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും സമഗ്രവും നിഷ്പക്ഷവും സുതാര്യവുമായ അന്വേഷണത്തിന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു" എന്ന് പ്രസിഡൻസി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
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