വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ; വ്യോമാക്രമണത്തിൽ അഫ്ഗാനില് 10 മരണം, തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് താലിബാൻ
പാക് ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടത് മൂന്ന് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ. പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ത്രിരാഷ്ട്ര ടി20 പരമ്പരയിൽ നിന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിന്മാറി.
Published : October 18, 2025 at 10:27 AM IST
കാബൂൾ : അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വീണ്ടും ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിയിൽ വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത്. ഈ ആക്രമണത്തിൽ 10 സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 12 പേർക്കോളം പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു ആശുപത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. മരിച്ചവരിൽ 2 കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ടൂർണമെൻ്റിനായി മേഖലയിലെത്തിയ മൂന്ന് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാർ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ എട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടുത്ത മാസം പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ത്രിരാഷ്ട്ര ടി20 പരമ്പരയിൽ നിന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിന്മാറുകയാണെന്നും അവർ അറിയിച്ചു.
Statement of Condolence— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 17, 2025
The Afghanistan Cricket Board expresses its deepest sorrow and grief over the tragic martyrdom of the brave cricketers from Urgun District in Paktika Province, who were targeted this evening in a cowardly attack carried out by the Pakistani regime.
In… pic.twitter.com/YkenImtuVR
"പാകിസ്ഥാൻ വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ചു, അതിർത്തി പ്രവിശ്യയിലെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ബോംബാക്രമണം നടത്തി" എന്ന് താലിബാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാന് തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുമ്പ് ഉണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇരുവശത്തുമുള്ള നിരവധി സൈനികരും സാധാരണക്കാരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിർത്തിയിൽ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്നിന്ന രൂക്ഷമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളെ തുടർന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ 48 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും മാരകമായ ആക്രമണങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയത്.
ആദ്യ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം, നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. സാധാരണക്കാരുടെ വീടുകൾ ആക്രമിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നൽകിയിട്ടില്ല. രണ്ടാം റൗണ്ട് ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അതിർത്തി കടന്നുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ തടയുന്നതിനും സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദോഹ ചർച്ചകൾ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ വെടിനിർത്തൽ നീട്ടണമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ്, കരസേനാ മേധാവി അസിം മുനീർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിനിധി സംഘം ചർച്ചകൾക്കായി ദോഹയിൽ എത്തിയതായി അഫ്ഗാൻ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള രൂക്ഷമായ അതിർത്തി ഏറ്റുമുട്ടലുകളെത്തുടർന്ന് അടുത്ത 48 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാറിലെത്തിയതായി ബുധനാഴ്ച പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ ഓഫീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. "താലിബാൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ അടുത്ത 48 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരും അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ താത്ക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ തീരുമാനിച്ചു" എന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
"ഈ കാലയളവിൽ സംഭാഷണത്തിലൂടെ സങ്കീർണ്ണവും എന്നാൽ പരിഹരിക്കാവുന്നതുമായ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു നല്ല പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ഇരുപക്ഷവും ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന്" പ്രസ്താവന കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആക്രമണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ വെടിനിർത്തൽ തുടരാൻ അഫ്ഗാൻ സേനയ്ക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് താലിബാൻ ഭരണകൂട വക്താവ് സബിയുള്ള മുജാഹിദ് എക്സിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
