പാക്-അഫ്‌ഗാന്‍ അതിര്‍ത്തി സംഘര്‍ഷത്തിന് താത്കാലിക വിരാമം; 48 മണിക്കൂര്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍

ശത്രുത ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും സംഘര്‍ഷഭരിതമായ അതിര്‍ത്തിയില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴി തുറക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് പാകിസ്താന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം താല്‍ക്കാലിക കരാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Published : October 15, 2025 at 7:31 PM IST

ഇസ്ലാമാബാദ്: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാന്‍ ഭരണകൂടവും പാകിസ്ഥാനും തമ്മില്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ വര്‍ധിച്ചു വന്ന സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് താല്‍ക്കാലിക ആശ്വാസം. ഇരു രാജ്യങ്ങളും 48 മണിക്കൂര്‍ നേരത്തേക്ക് വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ആക്രമണം സാധാരണക്കാര്‍ക്കു നേരേ ഉണ്ടായതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്നു വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് ആണ് വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ശത്രുത ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും സംഘര്‍ഷഭരിതമായ അതിര്‍ത്തിയില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴി തുറക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് പാകിസ്താന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം താല്‍ക്കാലിക കരാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സങ്കീര്‍ണ്ണമെങ്കിലും പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താന്‍ ആത്മാര്‍ഥമായ ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചതായി പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു. നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകള്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കാനും കൂടുതല്‍ ജീവഹാനി തടയാനുമാണ് ഈ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ എന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ തെക്കന്‍ കാണ്ഡഹാര്‍ പ്രവിശ്യയില്‍ ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് നടന്നത്. പാകിസ്താന്‍ സൈന്യം ബുധനാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ആക്രമണം സ്പിന്‍ ബോള്‍ഡാക്ക് ജില്ലയിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പതിക്കുകയും 15 ഓളം സാധാരണക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉള്‍പ്പെടെ 100-ല്‍ അധികം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തതായി അഫ്ഗാന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രത്യാക്രമണത്തിന് അഫ്ഗാന്‍ സേന നിര്‍ബന്ധിതരായെന്ന് താലിബാന്‍ വക്താവ് സബീഹുള്ള മുജാഹിദ് പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തില്‍ നിരവധി വീടുകള്‍ തകര്‍ന്നു. 80-ല്‍ അധികം സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും പരിക്കേറ്റ് പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി പ്രാദേശിക ആശുപത്രി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

അതേസമയം, താലിബാന്‍ തങ്ങളുടെ രണ്ട് അതിര്‍ത്തി പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുകയായിരുന്നു തങ്ങളെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍, വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ അതിര്‍ത്തി പോസ്റ്റുകളിലുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളില്‍ ആറ് അര്‍ദ്ധസൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നും പാകിസ്ഥാന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇരു ആക്രമണങ്ങളെയും ചെറുക്കുകയും 30 ഓളം താലിബാന്‍ സേനാംഗങ്ങളെ വധിക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇസ്ലാമാബാദ് അറിയിച്ചു.

അതിര്‍ത്തിയിലെ സംഘര്‍ഷം അടുത്തിടെ നടന്ന ഏറ്റവും മാരകമായ പോരാട്ടങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള സൗദി അറേബ്യയുടെയും ഖത്തറിന്റെയും അഭ്യര്‍ഥനയെത്തുടര്‍ന്ന് ഞായറാഴ്ച സംഘര്‍ഷം താല്‍ക്കാലികമായി നിലച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് പോരാട്ടം പുനരാരംഭിച്ചു.

പാകിസ്താന്‍ സൈന്യം അഫ്ഗാന്‍ സുരക്ഷാ സേനയെയും തീവ്രവാദികളെയും വധിച്ചതായും ടാങ്കുകളും സൈനിക പോസ്റ്റുകളും നശിപ്പിച്ചതായും അറിയിച്ചു. അതേസമയം, സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടില്ലെന്നപം പാകിസ്താന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യം പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുകയും നിരവധി പാകിസ്ഥാന്‍ സൈനികരെ വധിക്കുകയും ടാങ്കുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തതായി താലിബാന്‍ വക്താവ് മുജാഹിദ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, അതിര്‍ത്തിയിലെ പ്രധാന കവാടങ്ങളെല്ലാം അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്.

