"രാജ്യത്തിൻ്റെ മിസൈൽ പദ്ധതി സുരക്ഷയ്‌ക്ക് വേണ്ടി " യുഎസ് ഇൻ്റലിജന്‍സ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ആരോപണം തള്ളി പാകിസ്ഥാന്‍

യുഎസ് ഇൻ്റലിജൻസ് മേധാവി തുളസി ഗബ്ബാർഡിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് പാകിസ്ഥാന്‍. മിസൈൽ പദ്ധതി മേഖലാ നിർദ്ദിഷ്‌ടമാണെന്നും പ്രതിരോധത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നും പാകിസ്ഥാന്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 20, 2026 at 10:25 AM IST

ഇസ്ലാമാബാദ്: രാജ്യത്തിൻ്റെ മിസൈൽ പദ്ധതി സുരക്ഷയ്‌ക്ക് വേണ്ടിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കി വിദേശകാര്യ ഓഫിസ് വക്താവ് താഹിർ ആൻഡ്രാബി. രാജ്യത്തിൻ്റെ മിസൈല്‍ ശേഷി ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന യുഎസ് ഇൻ്റലിജൻസ് മേധാവി തുളസി ഗബ്ബാർഡിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് വ്യക്തമാക്കല്‍. തങ്ങളുടെ മിസൈൽ പദ്ധതി മേഖലാ നിർദ്ദിഷ്‌ടമാണെന്നും പ്രതിരോധത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നും പാകിസ്ഥാന്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.

“പാകിസ്ഥാൻ്റെ മിസൈൽ ശേഷികളിൽ നിന്ന് സാധ്യതയുള്ള ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒരു അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ സമീപകാല പ്രസ്‌താവന പാകിസ്ഥാൻ വ്യക്തമായി നിരസിക്കുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ്റെ മിസൈൽ പദ്ധതി പ്രതിരോധത്തിനും, പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും മാത്രമാണെന്ന്" വിദേശകാര്യ ഓഫിസ് വക്താവ് താഹിർ ആൻഡ്രാബി പറഞ്ഞു.

ഭൂഖണ്ഡാന്തര പരിധിക്ക് വളരെ താഴെയുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ മിസൈൽ പദ്ധതി ഇന്ത്യയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വിശ്വസനീയമായ പ്രതിരോധ സിദ്ധാന്തത്തില്‍ ഉറച്ച് നില്‍ക്കുന്നു. 12,000 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മിസൈലുകൾ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിക്കുന്നത് പ്രാദേശിക സുരക്ഷയ്‌ക്കപ്പുറം വിശാലമായ ഒരു പാതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് തീർച്ചയായും അയൽപക്കത്തിനും അതിനപ്പുറവും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

പരസ്‌പര ബഹുമാനം, നീതി, വസ്‌തുതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമേരിക്കയുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം മേഖലയിൽ സമാധാനം, സുരക്ഷ, സ്ഥിരത എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്നും തുളസി ഗബ്ബാർഡിനോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്രയേലി അംബാസഡറുടെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരമാര്‍ശം നടത്തി. ഏത് ക്ലിപ്പാണ് പരാമർശിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അതേസമയം ഇസ്രയേൽ നയതന്ത്രജ്ഞൻ നടത്തിയ എല്ലാ പ്രസ്‌താവനകളെയും പാകിസ്ഥാന്‍ പൂർണമായും നിരസിച്ചു. "ഈ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ സ്വഭാവരൂപീകരണം ശക്തമായി നിരസിക്കുന്നു" എന്ന് വക്താവ് പറഞ്ഞു.

ഗാസയോട് ഇസ്രയേല്‍ നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളില്‍ നിന്ന് തെമ്മാടി പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ റെക്കോർഡ് വ്യക്തമാണെന്ന് ആൻഡ്രാബി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു - അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കരുത്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഇസ്രയേൽ നയതന്ത്രജ്ഞൻ ഒരു വാർത്താ ചാനലിനോട് ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെ പരമാര്‍ശം നടത്തിയിരുന്നു. "ഇതിനകം തന്നെ ആണവായുധങ്ങൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തെമ്മാടി രാഷ്ട്രം ഉണ്ട്" ഇസ്രയേൽ നയതന്ത്രജ്ഞൻ നല്‍കിയ ഈ പരമാര്‍ശങ്ങളെക്കുറിച്ചാവാം ആൻഡ്രാബി പരാമർശിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

