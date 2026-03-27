'ഇന്ത്യയുടേത് നാടകം'; ജയശങ്കറിൻ്റെ 'ദലാൽ' പരാമർശത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി പാകിസ്ഥാൻ
അമേരിക്കയുടെ ഏജൻ്റാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ഇന്ത്യയുടെ പരിഹാസത്തിന് മറുപടിയുമായി പാക് വിദേശകാര്യ വക്താവ്. സിന്ധുനദീ ജല ഉടമ്പടി ഇന്ത്യ ലംഘിക്കുകയാണെന്നും ജലത്തെ ആയുധമാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പാകിസ്ഥാൻ.
Published : March 27, 2026 at 10:48 AM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയ്ശങ്കറിൻ്റെ ദലാൽ പരാമർശം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് പാകിസ്ഥാൻ. ഇടനിലക്കാരൻ അഥവാ ഏജൻ്റ് എന്നാണ് ദലാൽ എന്നതിൻ്റെ അർഥം. അമേരിക്കയുടെ ഏജൻ്റായി പാകിസ്ഥാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് പരിഹസിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ നടപടി നിരാശാജനകമാണെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രതികരിച്ചു.
മറുപടിയുമായി പാകിസ്ഥാൻ
പാർലമെൻ്റിലെ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ജയ്ശങ്കർ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളോടാണ് പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ വക്താവ് താഹിർ ആൻഡ്രാബി പ്രതികരിച്ചത്. ഇത്തരം മെഗാഫോൺ നാടകീയതകളെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള നയതന്ത്രരഹിതമായ വാചകങ്ങൾ വളരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
അതിരുകടന്ന പ്രകടനങ്ങൾക്ക് പകരം സംയമനവും മാന്യതയുമാണ് തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സമീപനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സംഭാഷണവും നയതന്ത്രവും മാത്രമാണ് ഏക മാർഗമെന്ന് യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനിടെ പാകിസ്ഥാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം പശ്ചിമേഷ്യയെ ആകമാനം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ സജീവമായത്.
സിന്ധുനദീ ജല ഉടമ്പടി
സിന്ധുനദീ ജല ഉടമ്പടിയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളും നിർണായക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഇന്ത്യ ലംഘിക്കുകയാണെന്ന് ആൻഡ്രാബി ആരോപിച്ചു. നദികളിലെ ജലനിരപ്പിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സിന്ധു നദീജല ഉടമ്പടി പ്രകാരം പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ സിന്ധു കമ്മിഷണറും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൂർണമായും ബോധവാന്മാരാണെന്നും ജലം ഒരിക്കലും ആയുധമാക്കാൻ ഇന്ത്യയെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാകുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് പുതിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ. ജലവിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെയും പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. 2025 ഏപ്രിലിൽ 26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ 1960ലെ പഴയ സിന്ധു നദീജല കരാർ ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
ജയ്ശങ്കറിൻ്റെ പരാമർശം
പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ മധ്യസ്ഥനായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ത് കൊണ്ട് ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തിനാണ് ജയ്ശങ്കർ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയത്. ഇന്ത്യ ഒരു ദലാൽ രാജ്യമല്ലെന്നും സ്വന്തം അന്തസ്സും ദേശീയ താത്പര്യങ്ങളും മുൻനിർത്തിയാണ് എല്ലാ നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 1981 മുതൽ പാകിസ്ഥാനെ അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ ഇടനിലക്കാരനായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും അതിനാൽ പാകിസ്ഥാൻ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും പുതുമയില്ലെന്നും ജയ്ശങ്കർ പരിഹസിച്ചു.
യോഗം വിളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
രാജ്യത്ത് രൂക്ഷമായ ഇന്ധനക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അടിയന്തരമായി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ധന വിതരണം തടസപ്പെട്ടത് ജനജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നടപടി. ഗതാഗത മേഖലയെ ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിനും ഇന്ധനക്ഷാമം കാരണമാകുമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കൊപ്പം നടത്തുന്ന ഉന്നതതല ചർച്ച നിർണായകമാകും. അതേസമയം ഇന്ധനക്ഷാമത്തിൽ പാർലമെൻ്റിൽ അടിയന്തര ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി രംഗത്തെത്തി. ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വേഗത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം.
