ഐഎസ്ഐ ഭീകരബന്ധം; അമിത് ഷായുടെ ആരോപണം തള്ളി പാകിസ്ഥാൻ
ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന, ഡൽഹി, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ കേരളത്തിൽ നിന്നും രണ്ടുപേർ പിടിയിലായവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു
By PTI
Published : August 18, 2026 at 1:30 PM IST
ഇസ്ലാമാബദാ: സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി രാജ്യത്തെ 14 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി പിടിയിലായ ഭീകരർക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവന തള്ളി പാകിസ്ഥാൻ. ഓഗസ്റ്റ് 12ന് നടന്ന പരിശോധനയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേർ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറിലധികം പേരാണ് പിടിയിലായത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ഓഗസ്റ്റ് 15ലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി രാജ്യത്തെ 14 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ നടത്തിയ സംയുക്ത നീക്കത്തിൽ ഐഎസ്ഐ പിന്തുണയുള്ള ഷഹ്സാദ് ഭട്ടി നെറ്റ്വർക്കിലെ (എസ്ബിഎൻ) ഇരുന്നൂറിലധികം പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
Modi govt destroyed the ISI-backed terror group Shahzad Bhatti Network ahead of Independence Day and thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives.— Amit Shah (@AmitShah) August 17, 2026
Indian security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across…
ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന, ഡൽഹി, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ കേരളത്തിൽ നിന്നും രണ്ടുപേർ പിടിയിലായവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്ത് വൻ അട്ടിമറി ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഭീകരസംഘടനയുടെ പദ്ധതിയാണ് ഇതിലൂടെ തകർത്തത്. പിടിയിലായവരിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഓർഡനൻസ് ഫാക്ടറിയുടെ മാർക്കിങ്ങുള്ള ഗ്രനേഡുകൾ, ഐഇഡികൾ, പിസ്റ്റളുകൾ, വെടിയുണ്ടകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ചാരപ്പണിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസിടിവി കാമറകളും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഐഎസ്ഐയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെയാണ് ഈ സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്നാൽ അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിച്ച പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് താഹിർ അന്ദ്രാബി ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി വൈകി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പാകിസ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഷഹ്സാദ് ഭട്ടി നെറ്റ്വർക്ക്
ന്യൂഡൽഹിയിൽ സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം അനുസരിച്ച്, പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭീകരസംഘടനയാണ് ഷഹ്സാദ് ഭട്ടി നെറ്റ്വർക്ക്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഗ്രനേഡ്, ഐഇഡി, പെട്രോൾ ബോംബ് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും ഈ സംഘത്തിന് പങ്കുണ്ട്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ, പ്രതിരോധ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനും ചാരപ്പണിക്കായി സിസിടിവി കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക ഏജൻ്റുമാർക്ക് ഈ സംഘടന വൻതോതിൽ പണം നൽകിയിരുന്നതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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ഷഹ്സാദ് ഭട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കേസുകളിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) നിലവിൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. 2025 മാർച്ചിൽ പഞ്ചാബിൽ സമൂഹമാധ്യമ ഇൻഫ്ലുവൻസറായ റോജർ സന്ധുവിൻ്റെ വസതിക്ക് നേരെ നടന്ന ഗ്രനേഡ് ആക്രമണം, അതേ വർഷം ഹരിയാനയിലെ വനിത പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഈ കേസുകളിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ഭട്ടിയെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് 2026 ഏപ്രിലിൽ എൻഐഎ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് കടുത്ത ഭീഷണിയുയർത്തുന്ന ഇത്തരം സംഘങ്ങളെ വേരോടെ പിഴുതെറിയാനുള്ള ശക്തമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ.
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