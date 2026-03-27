തുടർച്ചയായ അപകടങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും; പ്രതിസന്ധിയിലായി പാകിസ്ഥാൻ റെയിൽവേ
By ANI
Published : March 27, 2026 at 3:21 PM IST
ലാഹോർ: സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം, തുടർച്ചയായ ട്രെയിൻ അപകടങ്ങൾ, അഴിമതി എന്നിവയെല്ലാം കാരണം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ റെയിൽവേ. ട്രെയിനുകൾ പതിവായി വൈകുന്നതും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയില്ലായ്മയുമെല്ലാം ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
പെരുന്നാൾ അടുത്തപ്പോൾ റെയിൽവേയുടെ വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടായെങ്കിലും ആഘോഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതോടെ സ്ഥിതി വീണ്ടും പഴയപടിയായി. പെരുന്നാളിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ദിവസം തന്നെ കറാച്ചിയിലേക്ക് പോയ തേസ്ഗാം എക്സ്പ്രസ് പാളം തെറ്റി നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.
ആവർത്തിച്ചുള്ള അപകടങ്ങൾ കാരണം ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർ വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലാണെന്ന് സ്ഥിരം യാത്രക്കാരനായ അഹമ്മദ് റാസ പറഞ്ഞു. ഓരോ അപകടത്തിന് ശേഷവും അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലാഹോറിലേക്ക് പോയ ഷാലിമാർ എക്സ്പ്രസും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. 2018 - 2021 കാലയളവിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ 455 ട്രെയിൻ അപകടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ 270 പേർ മരിച്ചു. ബലൂചിസ്ഥാൻ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണിയും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.
അതേസമയം, പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഡീസൽ വില വർദ്ധിച്ചത് മാർച്ചിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂട്ടാൻ കാരണമായി. ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കാലഹരണപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം പ്രധാന കാരണം. കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഇപ്പോഴും പാകിസ്ഥാൻ റെയിൽവേ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പഴകിയ എൻജിനുകളും വൈദ്യുതീകരണമില്ലായ്മയും റെയിൽവേ നേരിടുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതിനെത്തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ ഒക്ടേൻ ഇന്ധനത്തിന്റെ വില ഭരണകൂടം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ലിറ്ററിന് 200 രൂപയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. രാജ്യത്തെ സമ്പന്നരായ ആളുകളെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള വില വർധനവാണിതെന്നും ഇതിലൂടെ സർക്കാരിന് പ്രതിമാസം 9 ബില്യണിന്റെ ലാഭമുണ്ടാകുമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സാധാരണക്കാരുടെ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനത്തിന്റെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കുറയ്ക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നത്.
2008 മുതൽ പാകിസ്ഥാന്റെ സാമ്പത്തിക നില അസ്ഥിരമായി തുടരുകയാണ്. 2021-ൽ പണപ്പെരുപ്പം കൂടുകയും രാജ്യം വൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിയാണ് രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ കടം ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കുന്നുവെന്നും തല താഴ്ന്നുപോകുന്നുവെന്നുമാണ് മുൻപ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹബാസ് ഷെരീഫ് പറഞ്ഞത്.
Also Read: 'ഇന്ത്യയുടേത് നാടകം'; ജയശങ്കറിൻ്റെ 'ദലാൽ' പരാമർശത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി പാകിസ്ഥാൻ