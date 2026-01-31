ETV Bharat / international

പാകിസ്ഥാൻ പാപ്പരത്തത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തിയതും സാങ്കേതികമായി തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമായ ആ പ്രയാസകരമായ കാലഘട്ടം സ്‌മരിച്ച് ഷെരീഫ്

Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif (AFP)
Published : January 31, 2026 at 4:44 PM IST

ഇസ്‌ലാമാബാദ്: വിദേശ വായ്‌പ തേടിയത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആത്മാഭിമാനം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്‌ബാസ് ഷെരീഫ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കടം ചോദിക്കുന്നത് രാജ്യം തലകുനിക്കാൻ ഇടയാക്കിയെന്നും ആത്മാഭിമാനം പണയപ്പെടുത്തി പല വിട്ടുവീഴ്‌ചകൾക്കും അത് നിർബന്ധിതമാക്കിയെന്നും ഷെഹ്‌ബാസ് ഷെരീഫ് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ബിസിനസുകാരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പാകിസ്ഥാൻ പാപ്പരത്തത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തിയതും സാങ്കേതികമായി തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമായ ആ പ്രയാസകരമായ കാലഘട്ടത്തെ ഷെരീഫ് അനുസ്‌മരിച്ചു. "ഞങ്ങൾ അധികാരമേറ്റപ്പോൾ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അങ്ങേയറ്റം ദുർബലമായിരുന്നു. സാധാരണക്കാർ കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടു", ഷെഹബാസ് പറഞ്ഞു. 2023 ൽ പാരീസിൽ ഐഎംഎഫ് മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടറുമായി നടത്തിയ കൂടികാഴ്‌ചയെക്കുറിച്ചും രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ച സാമ്പത്തിക പദ്ധതിക്ക് ഐഎംഎഫ് അംഗീകാരം നൽകിയതിനെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ദുഷ്‌കരമായ സമയങ്ങളിൽ സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനെ പൂർണമായി പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സൈനിക മേധാവിയും പ്രതിരോധ സേനാ മേധാവിയുമായ ഫീൽഡ് മാർഷൽ അസിം മുനീറിനൊപ്പം വായ്‌പകൾ തേടി നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളെ താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

“സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ വായ്‌പകൾ അഭ്യർത്ഥിച്ച രീതി ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും? സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല. എന്നാൽ വായ്‌പ തേടുന്നവൻ്റെ തല കുനിച്ചിരിക്കും", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിങ്ങൾ വായ്‌പ തേടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് നിങ്ങൾ വില നൽകേണ്ടി വരും. പല കാര്യങ്ങളും വിട്ടു വീഴ്‌ച ചെയ്യേണ്ടിവരും. അനാവിശ്യമായ പല ആവശ്യങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നേക്കാം. അത് നിറവേറ്റേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തങ്ങളുടെ വിദേശനാണ്യ ശേഖരവും കടവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ചൈന, സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, ഖത്തർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായത്തെ പാകിസ്ഥാൻ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രാജ്യങ്ങളും ഐഎംഎഫും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായ ഈ രാജ്യത്തിന് കൃത്യമായി വായ്‌പകളും സഹായങ്ങളും നൽകുന്നു.

ചടങ്ങിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്കായി വൈദ്യുതി നിരക്കിൽ യൂണിറ്റിന് 4.04 പാകിസ്ഥാൻ രൂപയുടെ കുറവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആശ്വാസ നടപടികൾ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ബിസിനസ് സമൂഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുമായി വീലിംഗ് ചാർജുകൾ 9 രൂപയായി കുറയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, ബിസിനസുകൾക്ക് ഉടനടി ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനും കയറ്റുമതി വളർച്ച വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി എക്സ്‌പോർട്ട് റീഫിനാൻസ് സ്കീം നിരക്ക് 7.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 4.5 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

