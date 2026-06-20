ഇറാനില് സര്പ്രൈസ് എന്ട്രിയുമായി പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി; നീക്കം യുഎസും ഇറാനും സമാധാന കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചതിന് പിന്നാലെ
പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിൻ നഖ്വി മുതിർന്ന ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്താൻ തലസ്ഥാന നഗരമായ ടെഹ്റാനിലേക്ക് പോയതായി ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
By PTI
Published : June 20, 2026 at 5:21 PM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ യുഎസും ഇറാനും കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇറാനിലേക്ക് സർപ്രൈസ് എന്ട്രി നടത്തി പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിൻ നഖ്വി. കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച ശേഷം ഇറാന് സന്ദർശിച്ച പാകിസ്ഥാനിലെ ആദ്യത്തെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് മൊഹ്സിൻ നഖ്വി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്താതെ അപ്രഖ്യാപിതമായി നഖ്വി ശനിയാഴ്ച ഇറാനിലെ മഷ്ഹദിൽ എത്തിയതായി ജിയോ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു
പിന്നീട് മുതിർന്ന ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്താൻ നഖ്വി തലസ്ഥാന നഗരമായ ടെഹ്റാനിലേക്ക് പോയതായി ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നഖ്വി തൻ്റെ സന്ദർശന വേളയിൽ ഇറാനും യുഎസും തമ്മിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകൾ നിരീക്ഷിക്കുംമെന്നും സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐആർഎൻഎ യുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഈ ആഴ്ച യുഎസും ഇറാനും ധാരണാപത്രത്തിൽ (എംഒയു) ഒപ്പുവച്ചു. ഇത് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുകയും പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 60 ദിവസത്തെ ചർച്ചക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. ചർച്ചകളിലെ പ്രധാന മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാരണ്ടി എന്ന നിലയിൽ മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ ഒപ്പുവച്ച കക്ഷി കൂടിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ.
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നഖ്വിയുടെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാമാബാദിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ജൂൺ 19 ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സാങ്കേതിക തല ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് മൊഹ്സിൻ നഖ്വി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവ മാറ്റിവച്ചു.
വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റേകാഫ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നുവെന്ന് ആക്സിയോസ് ശനിയാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചതിനുശേഷം ഇറാൻ്റെ ആണവ ശേഖരണത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ആദ്യ ഘട്ട ചർച്ചകൾ അവിടെ നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് പോകാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധ മേധാവി ഫീൽഡ് മാർഷൽ അസിം മുനീറുമായി അടുപ്പമുള്ളതായി കരുതപ്പെടുന്ന നഖ്വി, ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നയതന്ത്ര വിടവുകൾ നികത്തുന്നതിനും യുഎസുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി ഇറാനിലേക്ക് കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് തന്ത്രപരമായ സന്ദർശനങ്ങളെങ്കിലും നടത്തി. ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ പ്രകാരം, ഇസ്ലാമാബാദിൽ യുഎസ് ചാർജ് ഡി അഫയേഴ്സ് നതാലി ബേക്കറെയും അദ്ദേഹം പതിവായി കാണുന്നുണ്ട്.
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