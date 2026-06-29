കറാച്ചി ഭീകരാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടി; അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിയിൽ പാക് വ്യോമാക്രമണം, 29 ഭീകരരെ വധിച്ചു
അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭീകരരുടെ സുരക്ഷിത താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെ ആസൂത്രിതമായ സൈനിക ഓപ്പറേഷൻ നടന്നതെന്ന് പാക് വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രി
By ANI
Published : June 29, 2026 at 9:22 AM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: കറാച്ചിയിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ അതിശക്തമായ സൈനിക നടപടിയുമായി പാകിസ്ഥാൻ. അഫ്ഗാൻ അതിർത്തി മേഖലകളിൽ പാക് സുരക്ഷാസേന നടത്തിയ സംയുക്ത കരസേനാ നീക്കങ്ങളിലും വ്യോമാക്രമണങ്ങളിലും 29 ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പാകിസ്ഥാൻ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭീകരരുടെ സുരക്ഷിത താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെ ആസൂത്രിതമായ സൈനിക ഓപ്പറേഷൻ നടന്നതെന്ന് പാക് വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രി അത്താഉല്ല തരാർ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളെ വേരോടെ പിഴുതെറിയുക എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കറാച്ചി ആക്രമണത്തിനുള്ള മറുപടി
കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാത്രി കറാച്ചിയിലെ ഗുലിസ്താൻ ഇ ജൗഹറിലുള്ള പാകിസ്ഥാൻ സിന്ധ് റേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രാദേശിക ആസ്ഥാനത്തിന് നേരെ ഭീകരർ ആയുധങ്ങളുമായി അതിക്രമിച്ചുകയറി ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും തോക്കുകളുമായി എത്തിയ ഭീകരർ കവാടത്തിലേക്ക് വാഹനം ഇടിച്ചുകയറ്റിയാണ് ആക്രമണം തുടങ്ങിയത്. തുടർന്നുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മൂന്ന് പാക് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീരമൃത്യു വരിക്കുകയും മൂന്ന് ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
പരിക്കേറ്റ ഒരു അഫ്ഗാൻ പൗരനെ സൈന്യം ജീവനോടെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. നിരോധിത സംഘടനയായ തെഹ്രീകെ താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ്റെ (ടിടിപി) സായുധ വിഭാഗമായ ജമാഅത്തുൽ അഹ്റാർ ഈ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രത്യാക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്. സമീപകാലത്തായി പാകിസ്ഥാനിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ ടിടിപി ആക്രമണങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് തടയിടുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി പുതിയ സൈനിക നീക്കത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്.
അതിർത്തി കടന്നുള്ള സൈനിക ഓപ്പറേഷൻ
ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ പ്രവിശ്യയിലെ ബജൗർ ജില്ലയിൽ അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന പ്രദേശത്താണ് പാക് സൈന്യം ആദ്യം രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമാൻഡോ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത്. ഇവിടെ വച്ച് പ്രമുഖ ഭീകര കമാൻഡർ ഖാൻ ഫറോഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാല് പേരെ സൈന്യം വധിച്ചു. തുടർന്ന് അതിർത്തിക്കപ്പുറം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പക്തിയ, പക്തിക, കുനാർ പ്രവിശ്യകളിലുള്ള ഭീകരക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ പാക് വ്യോമസേന കൃത്യതയാർന്ന മിസൈലാക്രമണങ്ങൾ നടത്തി. ഈ വ്യോമാക്രമണത്തിലാണ് ബാക്കി 25 ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഭീകരരുടെ വൻ ആയുധശേഖരവും താവളങ്ങളും സൈന്യം പൂർണമായും തകർത്തതായി മന്ത്രി അത്താഉല്ല തരാർ തൻ്റെ എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു.
പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് രാജ്യം മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടികൾ തുടരുമെന്നും പാകിസ്ഥാൻ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ഈ ആക്രമണത്തോട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ സർക്കാർ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അതിർത്തി കടന്നുള്ള പുതിയ സൈനിക നടപടി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. അഫ്ഗാൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഭീകരർ നുഴഞ്ഞുകയറുന്നുവെന്ന ആരോപണം നേരത്തെ തന്നെ ഇസ്ലാമാബാദ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ താലിബാൻ ഭരണകൂടം ഇത് നിരന്തരം നിഷേധിക്കുകയാണ് പതിവ്. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ അതിർത്തിയിലെ സുരക്ഷ പാകിസ്ഥാൻ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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