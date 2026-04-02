ETV Bharat / international

പാകിസ്ഥാനിൽ പൊലീസ് വാനിന് നേരെ ഐഇഡി സ്ഫോടനം; 4 ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ 9 പേർക്ക് പരിക്ക്

Reprsentative Image (Reuters)
author img

By PTI

Published : April 2, 2026 at 8:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇസ്‌ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാനിലെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയായ ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വയിൽ ഐഇഡി സ്ഫോടനം. പൊലീസുകാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ബുധനാഴ്‌ചയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് പ്രാദേശിക പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ലക്ഷ്യം പട്രോളിങ് സംഘം

ലക്കി മർവത് ജില്ലയിലെ സെരായ് നൗരംഗ് ടൗണിലാണ് ഉഗ്ര സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. ജനത്തിരക്കേറിയ ബന്നു-ഡിഐ ഖാൻ റോഡിലെ പഴം-പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിന് സമീപമാണ് സംഭവമെന്ന് ജില്ല പൊലീസ് വക്താവ് ഖുദ്രാത്തുല്ല ഖാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഷഹീദ് അസ്മത്തുള്ള ഖാൻ ഖട്ടക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള പട്രോളിങ് സംഘത്തെയാണ് അക്രമികൾ മുൻകൂട്ടി ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

രാവിലെ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല തിരക്കുള്ള സമയത്താണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. പ്രദേശത്തുകൂടി നിത്യേന കടന്നുപോകുകയായിരുന്ന പൊലീസ് വാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് അക്രമികൾ റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഐഇഡി ഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

എന്താണ് ഐഇഡി?

ലഭ്യമായ സാധാരണ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് അനൗദ്യോഗികമായി നിർമിച്ചെടുക്കുന്ന സ്ഫോടകവസ്തുക്കളാണ് ഐഇഡി അഥവാ ഇംപ്രൊവൈസ്ഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഡിവൈസ്. സൈന്യമോ സർക്കാരോ ഫാക്ടറികളിൽ നിർമിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾക്ക് പകരം പ്രാദേശികമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും മറ്റ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ബോംബുകളാണിവ. ഇത്തരം ബോംബുകൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഫോടനത്തെയാണ് ഐഇഡി സ്ഫോടനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

രാസവളങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, മറ്റ് വാണിജ്യ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ എന്നിവയോടൊപ്പം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, വാച്ചുകൾ, റിമോട്ട് കൺട്രോളുകൾ തുടങ്ങിയ സാധാരണ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും ചേർത്താണ് ഇവ പലപ്പോഴും നിർമിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ആൾനാശം വരുത്താനായി ഇരുമ്പാണികൾ, ചില്ലുകഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്.

കണ്ടെത്തുക ശ്രമകരം

ടൈമറുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വഴിയോ ആരെങ്കിലും ചവിട്ടുമ്പോഴോ വാഹനങ്ങൾ കയറുമ്പോഴോ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പ്രഷർ പാഡുകൾ വഴിയോ ഇവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം. ഇവയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രൂപമോ വലുപ്പമോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തുക സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.

ചെറിയ പെട്ടിയിലോ ബാഗിലോ റോഡരികിലെ കുപ്പത്തൊട്ടിയിലോ വലിയ വാഹനങ്ങളിലോ വരെ ഇവ ഒളിപ്പിച്ചുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രധാനമായും ഭീകരവാദികളും ഗറില്ലാ പോരാളികളും വിമത സംഘങ്ങളുമാണ് ഇത്തരം സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സൈനിക വാഹനങ്ങൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും നേരെ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം നടത്താനാണ് ഇവ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്.

വ്യാപക നാശനഷ്ടം

റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചാകാം അക്രമികൾ സ്ഫോടനം നടത്തിയതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പൊലീസ് വാനിനും സ്ഫോടനത്തിൽ കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം പൂർണമായും തകർന്ന നിലയിലാണ്. സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ സമീപത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകളുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻതന്നെ അടുത്തുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇതിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇതുവരെ ഒരു സംഘടനയും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല.

സേനയുടെ മനോവീര്യം തകരില്ല

ബന്നു റീജിയണൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ സജ്ജാദ് ഖാൻ ആശുപത്രിയിലെത്തി പരിക്കേറ്റവരെ സന്ദർശിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ അദ്ദേഹം ഭരണകൂടത്തിന് നിർദേശം നൽകി. തീവ്രവാദികളുടെ ഇത്തരം ഭീരുത്വപരമായ നടപടികൾ പൊലീസ് സേനയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം തകർക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സമാധാനത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ നടത്തുന്ന ഹീനമായ പദ്ധതികളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പൊലീസ് സേന പൂർണസജ്ജമാണെന്നും സജ്ജാദ് ഖാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മനോവീര്യം കെടുത്താൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്നും ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സംഭവശേഷം പ്രദേശത്ത് വൻ പൊലീസ് സന്നാഹമെത്തി പരിശോധന കർശനമാക്കി. പ്രതികൾക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയതായി പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

TAGGED:

Quick Links / Policies



ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.