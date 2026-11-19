സമുദ്രാന്തര ഇൻ്റർനെറ്റ് കേബിൾ മുറിഞ്ഞു; പാകിസ്ഥാനിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപകമായി തടസ്സപ്പെട്ടു
ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര സബ്മറൈൻ കേബിൾ സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നായ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ-മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്-വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് അഞ്ച് (എസ്എംഡബ്ലിയു അഞ്ച്) എന്ന കേബിളിലാണ് തകരാർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്
Published : November 19, 2026 at 7:15 AM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: കടലിനടിയിലൂടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഇൻ്റർനെറ്റ് കേബിൾ ശൃംഖലയിലുണ്ടായ തകരാറിനെത്തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടു. പാകിസ്ഥാൻ തീരത്തുനിന്ന് ഏകദേശം 11 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ സമുദ്രാന്തര കേബിൾ മുറിഞ്ഞതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായതെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി (പിടിഎ) അറിയിച്ചു.
ബുധനാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെയാണ് രാജ്യത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായത്. നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ വേഗത കുറഞ്ഞതായും ഇടയ്ക്കിടെ കണക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായും വ്യാപക പരാതികൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അതോറിറ്റി എക്സിലൂടെ വിശദീകരണം നൽകിയത്.
ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര സബ്മറൈൻ കേബിൾ സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നായ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ-മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്-വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് അഞ്ച് (എസ്എംഡബ്ലിയു അഞ്ച്) എന്ന കേബിളിലാണ് തകരാർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുമൂലം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള കണക്ഷൻ തടസ്സങ്ങളും സേവനത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ കുറവും അനുഭവപ്പെടാമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കേബിൾ മുറിഞ്ഞതോടെ പാകിസ്ഥാനിലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക്കിൽ 35 ശതമാനത്തോളം ഇടിവുണ്ടായതായി അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
One of the international submarine cable systems, the SEA-ME-WE 5 (SMW5), have reported a fault at about 11 KM from Pakistan shore which may cause some internet users to experience intermittent connectivity issues and a decline in service quality. Transworld Associates (TWA) is coordinating with the SMW5 Consortium to identify the root cause of the fault and determine the Estimated Time for Restoration (ETTR). In the meantime, internet traffic is being rerouted through alternative international links to minimise the impact and ensure service continuity to the greatest extent possible. #SMW5 #SubmarineCableFault #InternetDisruption #InternetUpdate #PakistanInternet #ConnectivityUpdate #InternetServices #DigitalPakistan #PTA #TransworldAssociates #TelecomUpdate #NetworkRestoration #StayConnected #InternetConnectivity— PTA (@PTAofficialpk) November 18, 2026
ആഗോള ശൃംഖലയും ബദൽ സംവിധാനങ്ങളും
ഫ്രാൻസ് മുതൽ സിംഗപ്പൂർ വരെ നീളുന്നതാണ് 20,000 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ സമുദ്രാന്തര കേബിൾ ശൃംഖല. 2016ൽ കമ്മിഷൻ ചെയ്ത ഈ സംവിധാനം പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ്, പശ്ചിമേഷ്യ, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ എന്നീ മേഖലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് 17 രാജ്യങ്ങളിൽ സേവനം നൽകുന്നുണ്ട്.
ഈ ശൃംഖലയെ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രധാന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ. കേബിളിലെ തകരാറിൻ്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക് ബദൽ അന്താരാഷ്ട്ര കണക്ഷനുകളിലൂടെ തിരിച്ചുവിടുകയാണെന്ന് പിടിഎ അറിയിച്ചു. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ട്രാഫിക് തിരിച്ചുവിടാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിലും ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വേഗതയെ ഈ തകരാർ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രശ്നം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സേവനങ്ങൾ പരമാവധി സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്.
തകരാറിൻ്റെ കാരണത്തിൽ അവ്യക്തത
കടലിനടിയിലെ കേബിളിൽ തകരാർ സംഭവിക്കാനിടയായ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഭൂചലനം, സ്രാവുകളുടെ ആക്രമണം തുടങ്ങിയ സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാൽ സമുദ്രാന്തര കേബിളുകൾ മുറിയുന്നത് അപൂർവമല്ല. എന്നാൽ 2016ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഈ കേബിളിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കൽപോലും ഒമാൻ ഉൾക്കടലിലെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇത്തരമൊരു തകരാർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിനുമുൻപ് മലാക്ക കടലിടുക്കിലും ഈജിപ്തിൽ കരഭാഗത്തുമായി രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് ചെറിയ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ളത്.
മുൻപ് ഇറാൻ യുദ്ധം രൂക്ഷമായ ഘട്ടത്തിൽ കടലിനടിയിലെ കേബിളുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നിരുന്നു. അതിനാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവം അട്ടിമറിയാണോ അതോ സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാൽ മുറിഞ്ഞതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആക്രമണം നടന്നതായി സ്ഥിരീകരണമോ ആരുടെയെങ്കിലും ഭാഗത്തുനിന്ന് അവകാശവാദമോ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
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പ്രശ്നത്തിൻ്റെ യഥാർഥ ഉറവിടം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി സേവനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി ട്രാൻസ്വേൾഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് (ടിഡബ്ലിയുഎ), എസ്എംഡബ്ലിയു അഞ്ച് കൺസോർഷ്യവുമായി ഏകോപനം നടത്തി പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണ്. തകരാർ പരിഹരിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലാകാൻ എത്ര സമയം വേണ്ടിവരുമെന്നതും അധികൃതർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
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