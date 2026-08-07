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ഹോർമുസ് കരാർ യുഎസ്-ഇറാൻ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് നയതന്ത്രപരമായ പരിഹാരമാണ് ആവശ്യമെന്നും അതിനായുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകുന്നതായും പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് താഹിർ അന്ദ്രാബി

US IRAN TALKS STRAIT OF HORMUZ CRISIS PAKISTAN US IRAN TALKS AGREEMENT ON HORMUZ
FILE- Pakistan’s Prime Minister Shehbaz Sharif (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2026 at 9:37 AM IST

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ഇസ്ലാമാബാദ്: ഹോർമുസ് കടലിടുകിൽ ധാരണ ഉണ്ടാക്കാനായി യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സാങ്കേതികതല ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുമെന്ന്‌ പാകിസ്ഥാൻ. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് നയതന്ത്രപരമായ പരിഹാരമാണ് ആവശ്യമെന്നും അതിനായുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകുന്നതായും പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് താഹിർ അന്ദ്രാബി വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതിവാര മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 'ഇസ്ലാമാബാദ് ധാരണാപത്ര'ത്തിൻ്റെ കീഴിൽ യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സാങ്കേതികതല ചർച്ചകൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി അന്ദ്രാബി പറഞ്ഞു. സംഘർഷം കുറയ്ക്കാനും ദീർഘകാല സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാനും നയതന്ത്ര സംഭാഷണങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഒമാൻ്റെ ഇടപെടലിനെ പ്രശംസിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കരാറിൻ്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് ഒമാനുമായി ചർച്ചകളെന്ന് ഇറാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണ അടുത്തുതന്നെയുണ്ടാകുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. സംഘർഷം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ഒമാൻ്റെ നിലപാടിനെയും അന്ദ്രാബി അഭിനന്ദിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനോട് ചേർന്ന തീരദേശ രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ ഒമാൻ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമാധാനശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ സംഭാവനയാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പിഒകെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെച്ചൊല്ലി ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വാക്‌പോര്

അതേസമയം, പാകിസ്ഥാൻ അധീന കശ്‌മീരിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ "പ്രഹസനം" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിനെ പാകിസ്ഥാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രതികരണം.

ചൊവ്വാഴ്‌ച നടത്തിയ മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ, പിഒകെയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന പ്രഹസനമാണെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. പ്രതിഷേധക്കാരെതിരായ പാകിസ്ഥാൻ്റെ നടപടികളും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും ലോകം കാണേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസം മുതൽ പാകിസ്ഥാൻ അധീന കശ്‌മീരിൽ ജീവിതച്ചെലവ് വർധിച്ചതും ഭരണപരമായ അവഗണനയും രാഷ്ട്രീയ വിവേചനവും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്.

ജോയിൻ്റ്‌ അവാമി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആരോപണമനുസരിച്ച് ജൂലൈ 27-ന് നടന്ന ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനിടെ 40-ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ജൂൺ ആദ്യം മുതൽ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകദേശം 400 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കണക്കുകൾ പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ നിഷേധിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ഓഗസ്റ്റ് 2-ന് പൂർത്തിയായി. അവസാനഘട്ടം ഓഗസ്റ്റ് 10-നാണ് നടക്കുന്നത്. ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലെ താത്കാലിക ഫലങ്ങൾ പ്രകാരം ഭരണകക്ഷിയായ പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിം ലീഗ്–നവാസ് ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിയായി മുന്നിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനിടെ, ജമ്മു കശ്‌മീരും ലഡാക്കും ഉൾപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണെന്ന നിലപാട് ഇന്ത്യ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു. ഈ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം പാകിസ്ഥാൻ നിയമവിരുദ്ധമായും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയും കൈവശം വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട്.

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TAGGED:

US IRAN TALKS
STRAIT OF HORMUZ CRISIS
PAKISTAN US IRAN TALKS
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US IRAN TALKS PAKISTAN

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