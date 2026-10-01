പാകിസ്ഥാനിൽ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി; ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വയിൽ ഗവർണർ ഭരണത്തിന് നീക്കം
ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പി.ടി.ഐ സ്ഥാപകൻ ഇമ്രാൻ ഖാനെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഒക്ടോബർ നാലിന് ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്
By ANI
Published : October 1, 2026 at 8:12 AM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാനിലെ ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ പ്രവിശ്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾ വഷളാകുന്നതും, ഒക്ടോബർ നാലിന് ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ തെഹ്രീകെ ഇൻസാഫ് (പി.ടി.ഐ) പാർട്ടി നടത്താനിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ചുമാണ് ഇതിന് കാരണം.
പി.ടി.ഐയുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച്
ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പി.ടി.ഐ സ്ഥാപകൻ ഇമ്രാൻ ഖാനെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഒക്ടോബർ നാലിന് ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മാർച്ച് പിൻവലിക്കാൻ ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വയിലെ പ്രവിശ്യാ നേതൃത്വം തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ, ഗവർണർ ഭരണമോ അടിയന്തരാവസ്ഥയോ ഏർപ്പെടുത്തി പി.ടി.ഐ സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കുമെന്നാണ് ഭരണസഖ്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫെഡറൽ സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന ഏറ്റുമുട്ടലായി ഈ മാർച്ച് മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
നിലവിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അഴിമതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി റാവൽപിണ്ടിയിലെ അഡിയാല ജയിലിലാണ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിയായ ഇമ്രാൻ ഖാൻ കഴിയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും രാജ്യത്ത് ഭരണഘടനാപരമായ മേധാവിത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പി.ടി.ഐ നിരന്തരമായി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഒക്ടോബർ നാലിന് തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് കൂറ്റൻ മാർച്ച് നടത്താൻ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചത്. നേരത്തെ സെപ്റ്റംബർ 27ന് നടത്താനിരുന്ന മാർച്ച് പിന്നീട് ഒക്ടോബർ നാലിനേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം
തീവ്രവാദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പ്രവിശ്യാ സർക്കാരിന് താത്പര്യമില്ലാത്തതും അവരുടെ പരാജയവുമാണ് ഭരണഘടനയുടെ 232-ാം അനുച്ഛേദപ്രകാരം അടിയന്തരാവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കാരണമെന്ന് പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി താരിഖ് ഫസൽ ചൗധരി പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഭരണകക്ഷിയായ പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിം ലീഗ്-നവാസിൻ്റെ (പി.എം.എൽ-എൻ) പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയായ പാകിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി (പി.പി.പി) ഈ നീക്കത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും മന്ത്രി പ്രകടിപ്പിച്ചു.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ പ്രവിശ്യയിൽ തെഹ്രീകെ താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ (ടി.ടി.പി) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭീകരസംഘടനകൾ നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷാ സേനയ്ക്കും സാധാരണക്കാർക്കും നേരെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ പ്രവിശ്യ ഭരിക്കുന്ന പി.ടി.ഐ സർക്കാർ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ഭരണകൂടം ആലോചിക്കുന്നത്.
പി.പി.പിയുടെ നിലപാട്
അതേസമയം, ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വയിൽ ഗവർണർ ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫെഡറൽ ഭരണകൂടം തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ചാൽ, ഭരണഘടനയ്ക്കും നിയമത്തിനും അനുസൃതമായി മാത്രമേ അഭിപ്രായം പറയുകയുള്ളൂവെന്ന് പി.പി.പി സെക്രട്ടറി ജനറൽ നയ്യാർ ഹുസൈൻ ബുഖാരി വ്യക്തമാക്കി. പ്രവിശ്യയിലെ ക്രമസമാധാന നില അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം അടിസ്ഥാന ജനാധിപത്യ അവകാശമാണെങ്കിലും, രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഭരണകൂടത്തെ ആക്രമിക്കുന്നത് തികച്ചും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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നിയമവാഴ്ച ഉറപ്പാക്കാനും സമാധാനവും സുരക്ഷയും നിലനിർത്താനും സർക്കാർ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബുഖാരി ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാഷ്ട്രീയ സംഭാഷണങ്ങളിൽ പി.പി.പിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അർഥവത്തായ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളിലൂടെ മാത്രമേ ദേശീയ വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കാനാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളോ ബാഹ്യ ആക്രമണങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഭരണഘടനയിലെ 232-ാം അനുച്ഛേദം പ്രകാരം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.
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