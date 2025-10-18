ETV Bharat / international

അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ ആളായി; ബന്ധം ഇനി പഴയതുപോലെ ആവില്ല: ഖ്വാജ ആസിഫ്

പാകിസ്ഥാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനില്‍ എവിടെ തീവ്രവാദം ഉത്ഭവിച്ചാലും കനത്ത വില നല്‍കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഖ്വാജ ആസിഫ്.

FILE- Pakistan Defence Minister Khawaja Asif (IANS)
ഇസ്ലാമാബാദ്: അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനുമായി പഴയതുപോലെ ബന്ധം പുലർത്താൻ പാകിസ്ഥാന് ഇനി കഴിയില്ലെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ്. പാകിസ്ഥാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനില്‍ എവിടെ തീവ്രവാദം ഉത്ഭവിച്ചാലും കനത്ത വില നല്‍കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തി.

48 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തലിനുള്ള സമയപരിധി പ്രാദേശിക സമയം വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്‌താവന. എന്നാല്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ നീട്ടിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുപക്ഷത്തിൻ്റെയും പ്രതിനിധികൾ ഖത്തറിലെ ദോഹയിൽ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതിനാലാണ് വെടിനിർത്തൽ നീട്ടിയതെന്നായിരുന്നു മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ.

"പഴയതുപോലെ കാബൂളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്താൻ പാകിസ്ഥാന് ഇനി കഴിയില്ല," ആസിഫ് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ മണ്ണിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ അഫ്‌ഗാനികളും അവരുടെ മാതൃരാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങണം. അവർക്ക് ഇപ്പോൾ കാബൂളിൽ സ്വന്തമായി ഒരു സർക്കാരോ/ഖിലാഫത്തോ ഉണ്ട്. തങ്ങളുടെ ഭൂമിയും വിഭവങ്ങളും 250 ദശലക്ഷം പാകിസ്ഥാനികള്‍ക്ക് മാത്രമുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ആത്മാഭിമാനമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ വിദേശ ഭൂമിയിലും വിഭവങ്ങളിലും ഒരിക്കലും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കില്ല. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി കാബൂളിന് വേണ്ടി പാകിസ്ഥാന്‍ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങള്‍ക്കും ത്യാഗങ്ങള്‍ക്കും ഒരു നല്ല പ്രതികരണവും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പാകിസ്ഥാൻ അഫ്‌ഗാൻ ഭാഗത്തേക്ക് 836 പ്രതിഷേധ കുറിപ്പുകളും 13 രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇനി പ്രതിഷേധ കുറിപ്പുകളോ സമാധാനത്തിനായുള്ള അഭ്യർഥനകളോ അഫ്‌ഗാന് ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു പ്രതിനിധി സംഘവും കാബൂളിലേക്ക് പോകില്ല. തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എവിടെയാണെങ്കിലും അതിന് കനത്ത വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ "ഇന്ത്യയുടെ ആളായി" ആയി മാറിയെന്നും ന്യൂഡൽഹിയും നിരോധിത തെഹ്രീക്-ഇ-താലിബാൻ പാകിസ്ഥാനും (ടിടിപി) ചേർന്ന് പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണെന്നും ആസിഫ് ആരോപിച്ചു.

ഒരിക്കല്‍ നമ്മുടെ മണ്ണില്‍ സംരക്ഷണത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ കാബൂളിലെ ഭരണാധികാരികള്‍ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുമായി ചേര്‍ന്ന് പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നു. കാബൂളിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങളെ നേരിടാൻ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ സന്നദ്ധതയും കഴിവും ആസിഫ് ഉയര്‍ത്തികാട്ടി. താലിബാന് യുദ്ധം നടത്താന്‍ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കില്‍ പാകിസ്ഥാൻ തയ്യാറാണെന്ന് സമാ ടിവി പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പാകിസ്ഥാൻ രണ്ട് മുന്നണികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തിനെതിരെ ഒരു ആഭ്യന്തര മുന്നണിയും ഉയർന്നുവരാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം 2021 ൽ താലിബാൻ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം സമാധാനത്തിനും അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ചെറുക്കുന്നതിനുമായി പാകിസ്ഥാന്‍ നടത്തിയ ശ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ അവലോകനവും അദ്ദേഹം ഇന്നലെ നടത്തി.

2021 മുതൽ ഇന്നുവരെ പാകിസ്ഥാനിൽ നടന്ന 10,347 ഭീകരാക്രമണങ്ങളിൽ സിവിലിയന്മാർ, സൈനികർ, നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ കുറഞ്ഞത് 3,844 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ അഫ്‌ഗാൻ പ്രദേശം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയണമെന്ന് ഇസ്ലാമാബാദ് താലിബാൻ സർക്കാരിനോട് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍ കാബൂൾ ഈ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നു കൂടാതെ അഫ്‌ഗാൻ മണ്ണ് ഒരു അയൽരാജ്യത്തിനെതിരെയും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് അവര്‍ വാദിക്കുന്നു. ടിടിപി നടത്തിയ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഭീകരാക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയിലെയും സ്ഥതി വഷളായിരുന്നു. അടുത്തിടെ ഖൈബർ പഖ്‌തൂൺഖ്വയിലെ ഒറാക്‌സായി ജില്ലയിലെ ഒരു ലഫ്റ്റനൻ്റ് കേണലും ഒരു മേജറും ഉൾപ്പെടെ 11 സൈനികരുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ച ഭീകരാക്രമണം കൂടിയാണിത്.

Also Read:"ആക്രമണം ഇന്ത്യയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം"; അഫ്‌ഗാനുമായി ചര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി

