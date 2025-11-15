Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / international

"ട്രംപിൻ്റെ ആണവ പരീക്ഷണ പരാമർശത്തെ വളച്ചൊടിച്ചു"; ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി പാകിസ്ഥാൻ

ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ നിലപാട് സുസ്ഥിരവും വ്യക്തവുമാണെന്ന് പാക് വിദേശകാര്യ വക്താവ് താഹിർ ആൻഡ്രാബി പറഞ്ഞു. ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് സമഗ്രമായ നിരോധനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഐക്യരാഷ്‌ട്രയുടെ പ്രമേയങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി പാകിസ്ഥാൻ.

US PRESIDENT DONALD TRUMP INDIA PAKISTAN TENSIONS PAKISTAN CRITICISES ON INDIA DISTORTION
Representational Image (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 15, 2025 at 11:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇസ്ലാമാബാദ്: ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശം ഇന്ത്യ വളച്ചൊടിച്ചതായി പാകിസ്ഥാൻ. ഇന്ത്യയ്ക്ക് എതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവസാനമായി ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത് 1998 മെയിലാണെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ വക്താവ് താഹിർ ആൻഡ്രാബി പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ നിലപാട് സുസ്ഥിരവും വ്യക്തവുമാണെന്നും താഹിർ ആൻഡ്രാബി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് സമഗ്രമായ നിരോധനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സഭയുടെ പൊതുസഭ പ്രമേയങ്ങളെ പാകിസ്ഥാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുതായും താഹിർ ആൻഡ്രാബി വെള്ളിയാഴ്‌ച പറഞ്ഞു.

"ഇന്ത്യ വസ്‌തുതകളെ വളച്ചൊടിച്ചു. ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശങ്ങളെ തെറ്റായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനയെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ അധികാരികൾ ഇതിനോടകം മാധ്യമങ്ങളോട് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രഹസ്യമോ ​​നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആണവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആരോപണം തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതവും ദുരുദേശപരവുമാണ്," താഹിർ ആൻഡ്രാബി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഡൽഹി സ്‌ഫോടനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ ആരാണെന്ന് തങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്നും താഹിർ ആൻഡ്രാബി പ്രതികരിച്ചു. ആണവായുധങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ട്രംപ് അടുത്തിടെ പാകിസ്ഥാനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ്റേത് രഹസ്യ ആണവ പ്രവർത്തനമാണെന്നും പതിറ്റാണ്ടുകളായി കള്ളക്കടത്തും കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണ ലംഘനങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണ് ആണവപ്രവർത്തനമെന്നും ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു. തുടർന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രതികരണം.

ചൈന, റഷ്യ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതായും അമേരിക്കയ്‌ക്കും ആണവായുധ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. റഷ്യ, ചൈന, ഉത്തരകൊറിയ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനകം ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു ട്രംപ് തൻ്റെ അഭിമുഖത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ടത്.

അമേരിക്ക സ്വന്തം പരീക്ഷണ പരിപാടി പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. "റഷ്യയും ചൈനയും ആണവായുധ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നു. പരീക്ഷിക്കാത്ത ഒരേയൊരു രാജ്യം ഞങ്ങളാണ്, അവരും മറ്റുള്ളവരും പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നു. തീർച്ചയായും ഉത്തരകൊറിയ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്," ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പോസിഡോൺ അണ്ടർവാട്ടർ ഡ്രോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂതന ആണവ ശേഷിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ റഷ്യ അടുത്തിടെ പരീക്ഷിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ട്രംപ് ഈ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത്. എന്നാൽ ചൈന രഹസ്യമായി ആണവായുധ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ആരോപണവും ചൈന നിഷേധിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്‌താവന പൂർണമായും തെറ്റാണെന്നും വസ്‌തുതാ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മാവോ നിംഗ് വ്യക്തമാക്കി.

ALSO READ: രഹസ്യമായി ആണവായുധം പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രതികരിച്ച് ചൈന, ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ഭീഷണി?

TAGGED:

US PRESIDENT DONALD TRUMP
INDIA PAKISTAN TENSIONS
PAKISTAN
DISTORTION
PAK CRITICISES INDIA ON DISTORTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.