ഡിസ്കവറിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ഡോക്യുമെൻ്ററി; ഏകപക്ഷീയമെന്ന ആരോപണവുമായി പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൻ്റെ ഏകപക്ഷീയമായ വിവരണം മാത്രമാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററിയായി അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ
By PTI
Published : August 18, 2026 at 4:52 PM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി ഇന്ത്യ നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ഡിസ്കവറി ചാനലിന്റെ 'ഡിക്ലാസിഫൈഡ്: ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൻ്റെ ഏകപക്ഷീയമായ വിവരണം മാത്രമാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററിയായി അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിറങ്ങളിൽ സംഭവത്തിൻ്റെ വളരെ നാടകീയമായ വിവരണമാണ് ഡോക്യൂമെൻ്ററിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സൈനിക മാധ്യമ വിഭാഗമായ ഇൻ്റർ- സർവീസസ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
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88 മണിക്കൂർ നീണ്ട പ്രത്യാക്രമണ ദൗത്യത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് ഡിക്ലാസിഫൈഡ്: ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ. 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്കായിരുന്നു ഡോക്യൂമെൻ്ററി പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ ഉന്നത സൈനിക നേതൃത്വം, പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, മുൻനിര സൈനികർ എന്നിവരുടെ അപൂർവമായ അനുഭവങ്ങളും അഭിമുഖങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഡോക്യൂമെൻ്ററി തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പാകിസ്ഥാനിലെയും പാക് അധീന ജമ്മു കശ്മീരിലെയും ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണവും തുടർന്നുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളും ഇതിൽ കൃത്യമായി തന്നെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വാർണർ ബ്രദേഴ്സ് ഡിസ്കവറിയുടെ പുതിയ ഡിക്ലാസിഫൈഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് കീഴിലാണ് സീരീസ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായാണ് ഇത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുത്.
2025 ഏപ്രിൽ 22 നാണ് പഹൽഗാമിലെ ബൈസരൻ താഴ്വരയിലാണ് ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായത്. ലഷ്കറെ തൊയ്ബ ഭീകരർ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രണത്തിൽ നിരപരാധികളായ 26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതില് 25 പേര് അവധിയാഘോഷിക്കാനെത്തിയ വിനോദസഞ്ചാരികളും ഒരാള് കുതിര സവാരി നടത്തുന്നയാളും ആയിരുന്നു.
ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് പഹൽഗാം പ്രദേശത്തെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം അടച്ചിരുന്നു. ശക്തമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കുശേഷമാണ് ഇവ വീണ്ടും പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്. 2000ത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതല് സഞ്ചാരികള് കശ്മീരില് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം കൂടിയാണിത്.
പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി 2025 മെയ് ആറ്, ഏഴ് തീയതികളിൽ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ നടപ്പിലാക്കി. പാകിസ്ഥാനിലെയും പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെയും പ്രധാന ഭീകരതാവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു സൈനിക നടപടി. കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതും എന്നാൽ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്തതുമായ നടപടിയെന്നാണ് അധികൃതർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
കനത്ത നാശനഷ്ടം നേരിട്ടതോടെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് മിലിട്ടറി ഓപ്പറേഷൻസ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും സൈനിക നടപടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെ തുടർന്ന് 2025 മെയ് 10ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും വെടിനിർത്തൽ ധാരണയിലെത്തുകയായിരുന്നു.
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