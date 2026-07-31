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പാകിസ്ഥാനിലെ കൽക്കരി ഖനിയിൽ വൻ സ്ഫോടനം; 34 തൊഴിലാളികൾ വെന്തുമരിച്ചു

സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ സമീപത്തുള്ള മറ്റൊരു ഖനിക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ഇതോടെ 50ലേറെ തൊഴിലാളികളാണ് ഭൂമിക്കടിയിൽ കുടുങ്ങിയത്.

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coal mine explosion in pakistan (AP)
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By PTI

Published : July 31, 2026 at 2:08 PM IST

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ഇസ്‌ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാനിലെ ബലൂചിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിലുള്ള കൽക്കരി ഖനിയിലുണ്ടായ മീഥെയ്ൻ വാതക സ്ഫോടനത്തിൽ 34 തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും 12ലേറെ ആളുകൾ ഖനിക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച ക്വറ്റയ്ക്ക് സമീപമുള്ള സൊറഞ്ച് കൽക്കരി പാടത്താണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്.

ഷിഫ്റ്റ് മാറുന്ന സമയത്താണ് ഖനിക്കുള്ളിൽ മീഥെയ്ൻ വാതകം പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ സമീപത്തുള്ള മറ്റൊരു ഖനിക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ഇതോടെ 50ലേറെ തൊഴിലാളികളാണ് ഭൂമിക്കടിയിൽ കുടുങ്ങിയത്. ഭൂനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 4,000 അടി താഴ്ചയിലാണ് സ്ഫോടനവും തുടർന്ന് വൻ തീപിടിത്തവുമുണ്ടായത്. സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് ഖനിയുടെ മേൽക്കൂരയും മറ്റും തകർന്നുവീണത് ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചു. നിരവധി തൊഴിലാളികൾ തൽക്ഷണം മരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ കത്തുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങുകയുമായിരുന്നു.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയോടെ 34 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതായും കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 22 തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായും പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി (പിഡിഎംഎ) അറിയിച്ചു. സ്ഫോടനം നടന്ന ഖനിയിൽ തുടക്കത്തിൽ 22 തൊഴിലാളികളാണ് കുടുങ്ങിയതെന്നും ബാക്കിയുള്ളവർ സമീപത്തെ ഖനിയിലായിരുന്നുവെന്നും ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് മൈൻസ് മുഹമ്മദ് ആതിഫ് വ്യക്തമാക്കി. ഭൂമിക്കടിയിൽ മീഥെയ്ൻ വാതകം വൻതോതിൽ കെട്ടിക്കിടന്നതാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്ക് കാരണമായതെന്ന് ഓൾ പാകിസ്ഥാൻ കോൾ മൈനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധി പീർ മുഹമ്മദ് കാക്കർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇത്രയും താഴ്ചയിൽ ഇത്തരം സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രവേശന കവാടങ്ങൾക്കും പുറത്തേക്കുള്ള വഴികൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ തൊഴിലാളികൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ
പലപ്പോഴും സ്വകാര്യ ഖനിയുടമകൾ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാറില്ലെന്നും തൊഴിലാളികളെ കൃത്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാറില്ലെന്നും പീർ മുഹമ്മദ് കാക്കർ ആരോപിച്ചു. ഉപജീവനത്തിനായി മറ്റ് പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്നും അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും എത്തുന്നവരാണ് തൊഴിലാളികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും. അതേസമയം വളരെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബലൂചിസ്ഥാൻ ഖനന വകുപ്പ് മന്ത്രി ശുഐബ് നോഷേർവാനി പറഞ്ഞു. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കാൻ പ്രവിശ്യാ സർക്കാർ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.

അപകടത്തിൽ മരിച്ച ഓരോ തൊഴിലാളിയുടെയും കുടുംബത്തിന് 5 ലക്ഷം പാകിസ്ഥാൻ രൂപ വീതവും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപ വീതവും സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും സമാനമായ അപകടങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി ഖനികളിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പാക്കണമെന്നും നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നും പാകിസ്ഥാൻ സെൻട്രൽ മൈൻസ് ലേബർ ഫെഡറേഷൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പാകിസ്ഥാനിലെ കൽക്കരി ഖനന മേഖലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ബലൂചിസ്ഥാനിൽ ഇത്തരം മാരകമായ അപകടങ്ങൾ പതിവാണ്. മതിയായ വായുസഞ്ചാരം, വാതക ചോർച്ച നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, മറ്റ് അടിസ്ഥാന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ പല ഖനികളിലുമില്ല. സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലോ മതിയായ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിലോ ഖനിയുടമകൾ പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്ന് തൊഴിലാളികളും തൊഴിൽ സംഘടനകളും കാലങ്ങളായി ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവിശ്യയാണെങ്കിലും വികസനത്തിൽ ഏറെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ബലൂചിസ്ഥാൻ. തൊഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും രൂക്ഷമായ ഇവിടെ, കുറഞ്ഞ വേതനവും ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയും വകവയ്ക്കാതെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഉപജീവനത്തിനായി കൽക്കരി വ്യവസായത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

METHANE EXPLOSION
COAL MINE EXPLOSION IN PAKISTAN
BALOCHISTAN COAL MINE
PAKISTANS BALOCHISTAN PROVINCE
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