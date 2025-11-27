ETV Bharat / international

ഇമ്രാൻ ഖാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന അഭ്യൂഹത്തിന് പിന്നിലെ വസ്‌തുത എന്ത്? സഹോദരിയെ ജയിലിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് അധികൃതര്‍

ഇമ്രാൻ ഖാന് ജയിലിൽ ക്രൂര പീഡനം നേരിടേണ്ടി വരുന്നെന്ന് സഹാദരിമാർ ആരോപണം ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെ പിന്നാലെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഊഹാപോഹങ്ങൾ പടർന്നത്.

Imran Khan (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 27, 2025 at 12:25 PM IST

ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും തെഹ്‌രിക് ഇന്‍സാഫ്(പിടിഐ) നേതാവുമായ ഇമ്രാൻ ഖാൻ റാവൽപിണ്ടിയിലെ അഡിയാല ജയിലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതലാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇമ്രാൻ ഖാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന തരത്തിൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പടർന്നത്. അഴിമതിക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഇമ്രാൻ ഖാൻ നിലവില്‍ ജയിലിലാണ് കഴിയുന്നത്.

ഇമ്രാൻ ഖാനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ച ആവശ്യപ്പെട്ട് സഹോദരി അലീമ ഖാനും തെഹ്‌രീക്-ഇ-ഇൻസാഫ് നേതാക്കളും അഡിയാല ജയിലിനടുത്തുള്ള ഗൊരഖ്‌പൂർ ചെക്ക്‌പോസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. ഒടുവിൽ പൊലീസുമായി നടത്തിയ പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം സഹോദരനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് അനുമതി നല്‍കി. ഇന്ന് വൈകിട്ടും അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്‌ചയുമാണ് ഇമ്രാൻ ഖാനെ കാണാൻ കുടുംബത്തിന് അനുമതി നൽകിയത്. താനും കുടുംബവും ചെക്ക്‌പോസ്റ്റിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പ്രതിഷേധം തുടരാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അലീമ ഖാൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, കുടുംബത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ ഇമ്രാൻ ഖാൻ കൊല്ലപ്പെട്ട വാര്‍ത്ത വ്യാജമെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

ജയിലിനുള്ളിൽ ഇമ്രാൻ ഖാൻ ക്രൂര പീഡനം നേരിടേണ്ടി വരുന്നുവെന്ന് നേരത്തെ ഇമ്രാൻ ഖാൻ്റെ സഹോദരിമാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോലും തങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇവര്‍ ആരോപണമുയർത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് 'ഇമ്രാൻ ഖാൻ ജയിലിനുള്ളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന' തരത്തിലുള്ള ഊഹോപോഹങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പടർന്നത്.

ഇതേ തുടർന്നാണ് പ്രതിഷേധ സമരം ആരംഭിച്ചത്. ഇമ്രാൻ ഖാനെ ഏകാന്തതടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ഇത് അടിച്ചമർത്തലും നിയമവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് അലീമ ഖാൻ ആരോപിച്ചു. "ഇമ്രാൻ ഖാന് സംഭവിക്കുന്നത് അന്യായമാണ്," അലീമ ഖാൻ പറഞ്ഞു. സ്ഥിതിഗതികളെ "ഒരു കാട്ടു നിയമം"എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഇവർ, ഇമ്രാനെതിരെ അധികാരികൾ നിയമവിരുദ്ധമായി പെരുമാറിയതായും ആരോപിച്ചു.

"ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്, പ്രതിഷേധിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാ അവകാശവുമുണ്ട്" അലീമ ഖാൻ പറഞ്ഞു. വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ "മറ്റ് സ്ത്രീകളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ" ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പി.എം.എൽ-എൻ നേതാവ് മറിയം നവാസിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് ഈ നടപടികളെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.

എന്താണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ നേരിടുന്ന കേസ്

ഭൂമി അഴിമതി കേസിൽ പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന് നേരത്തെ 14 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. 2018 മുതൽ 2022 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവര്‍ത്തിച്ചെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അൽ-ഖാദിർ ട്രസ്റ്റ് കേസിൽ ഇമ്രാൻ ഖാനെയും ഭാര്യ ബുഷ്റ ബിബിയെയും 2025 ജനുവരി 17-ന് 14 വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. ശിക്ഷാവിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് റാവൽപിണ്ടിയിലെ അഡിയാല ജയിലിൽ നടന്ന വിചാരണയിലാണ്.

അൽ-ഖാദിർ ട്രസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യവസായിയുമായി ഇമ്രാൻ ഖാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ അവിഹിത ഇടപാടുകൾ നടത്തിയെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ നാഷണൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ബ്യൂറോ (NAB) ആരോപിച്ചിരുന്നു. അഴിമതിയിലൂടെ ലഭിച്ച 50 ബില്യൺ പാകിസ്ഥാൻ രൂപ നിയമവിധേയമാക്കിയെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. ഇമ്രാൻ ഖാന് 14 വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ കൂടാതെ 10 ലക്ഷം പാകിസ്ഥാൻ രൂപ പിഴയും ചുമത്തി. ബുഷ്റ ബിബിക്ക് ഏഴ് വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷയും 5 ലക്ഷം പാകിസ്ഥാൻ രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു.

