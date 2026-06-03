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ക്വെറ്റയിലെ സ്ഫോടനത്തിന് തിരിച്ചടി; 17 ഭീകരരെ വധിച്ച് പാക് സൈന്യം

മെയ് 24നാണ് ക്വെറ്റയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം ഷട്ടിൽ ട്രെയിനിന് നേരെ ഭീകരർ ചാവേർ ആക്രമണം നടത്തിയത്. സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച വാഹനം അതിവേഗത്തിലെത്തി ട്രെയിനിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറ്റുകയായിരുന്നു

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Paramilitary soldiers and volunteers transport an injured victim at the site of bomb explosion, in Quetta, Pakistan (AP)
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By PTI

Published : June 3, 2026 at 10:26 AM IST

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ഇസ്‌ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാനിലെ ബലൂചിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ക്വെറ്റയിലുണ്ടായ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ സൈന്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യാക്രമണം. വിവിധയിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിൽ 17 ഭീകരരെ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം വധിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ മാധ്യമ വിഭാഗമായ ഐഎസ്പിആർ ആണ് വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

മെയ് 24നാണ് ക്വെറ്റയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം ഷട്ടിൽ ട്രെയിനിന് നേരെ ഭീകരർ ചാവേർ ആക്രമണം നടത്തിയത്. സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച വാഹനം അതിവേഗത്തിലെത്തി ട്രെയിനിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറ്റുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ 16 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. സൈനികരും കുടുംബാംഗങ്ങളും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന റെയിൽവേ ബോഗികളായിരുന്നു ഭീകരരുടെ ലക്ഷ്യം. സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ ട്രെയിൻ ബോഗികൾ മറിയുകയും വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഈ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സൈന്യം ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകിയത്.

ഒളിത്താവളങ്ങൾ തകർത്ത് സൈന്യം
ബലൂചിസ്ഥാനിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ സുരക്ഷാ സേന നിരന്തരം ഇൻ്റലിജൻസ് അധിഷ്ഠിത ഓപ്പറേഷനുകൾ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മസ്തുങ്, നുഷ്കി, സെഹ്രി, ഖുസ്ദാർ, കെച്ച് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ തീവ്രവാദ ഒളിത്താവളങ്ങൾ സേന തകർത്തു. ഭീകര സംഘടനയായ ഫിത്ന അൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ്റെ പ്രവർത്തകരുമായാണ് തെരച്ചിലിനിടെ സൈന്യം ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ശക്തമായ വെടിവയ്പ്പിലാണ് 17 ഭീകരരെ സേന വധിച്ചത്. ഭീകരരുടെ ഒളിത്താവളം പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കിയതായി സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു.

സൈന്യം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഭീകരരുടെ ഒളിത്താവളത്തിൽനിന്ന് വൻ ആയുധശേഖരം കണ്ടെടുത്തു. വിവിധ തരം തോക്കുകൾ, വെടിക്കോപ്പുകൾ, വൻതോതിലുള്ള സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ എന്നിവയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ ഇവർ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി മുൻപ് മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് കണ്ടെടുത്ത ആയുധശേഖരങ്ങൾ. ഇവരെ സഹായിക്കുന്ന കൂടുതൽ പ്രാദേശിക സംഘങ്ങളെപ്പറ്റിയും സൈന്യം അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവിശ്യയായ ബലൂചിസ്ഥാനിൽ കാലങ്ങളായി സായുധകലാപം രൂക്ഷമാണ്. ഇതിന് മുൻപും സൈനികർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും നേരെ ഇവിടെ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിഭവസമൃദ്ധമായ പ്രദേശമായിരുന്നിട്ടും തങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് സായുധസംഘങ്ങളുടെ പ്രധാന ആരോപണം. ചൈന-പാകിസ്ഥാൻ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയുടെ (സിപിഇസി) ഭാഗമായുള്ള വികസന പദ്ധതികളും ഇവിടെ ഭീകരർ നിരന്തരം ലക്ഷ്യമിടാറുണ്ട്.

പ്രദേശത്ത് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സൈന്യം കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടും പലപ്പോഴും ഫലം കാണാറില്ല. ഭീകരവാദം പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ബലൂചിസ്ഥാൻ്റെ പ്രധാന മേഖലകളിൽ സർക്കാർ കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാകിസ്ഥാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഭീകരർക്കെതിരായ സൈനിക നീക്കം ശക്തമായി തുടരുമെന്നാണ് ഐഎസ്പിആർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ക്വെറ്റയിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ശക്തമായി അപലപിച്ചിരുന്നു. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് നിരപരാധികളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന നടപടി ന്യായീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് വിവിധ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും പ്രതികരിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭരണകൂടം അടിയന്തര ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവർക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക നിർദേശം നൽകി.

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ഇതിനായി ആശുപത്രികളിൽ പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ടീമിനെയും നിയോഗിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് സഹായം നൽകിയവരെ കണ്ടെത്താൻ വിവിധ ഏജൻസികളെ ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായോ എന്ന കാര്യവും ഉന്നതതല സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിർത്തി മേഖലകളിലും കർശന നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്താനാണ് പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.

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BALOCHISTAN BOMB ATTACK
17 SUSPECTED TERRORISTS KILLS
PAKISTANI SECURITY FORCES
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