ഈദിന് മുന്നോടിയായി ഓപ്പറേഷൻ ഗസാബ് ലിൽ-ഹഖിന് താല്ക്കാലിക വിരാമം; തീരുമാനം ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം
സംഘര്ഷത്തിന് താല്ക്കാലിക വിരാമം കുറിച്ച് പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും, തീരുമാനം ഖത്തർ, സൗദി, തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച്, അഫ്ഗാന് ആക്രമണം തുടര്ന്നാല് സംഘര്ഷം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
Published : March 19, 2026 at 10:13 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഈദിന് മുന്നോടിയായി അഫ്ഗാനെതിരെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഗസാബ് ലിൽ-ഹഖിന് പാകിസ്ഥാൻ താൽക്കാലിക വിരാമം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സഹോദര ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രി അതാഉല്ല അറിയിച്ചു.
Temporary Suspension of Defensive Operations (Rad-ul Zulm)— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) March 18, 2026
The security and defense forces of the Islamic Emirate of Afghanistan hereby announce a temporary suspension of the “Defensive Operations (Rad-ul Zulm)” on the arrival of the blessed Eid-ul Fitr. 1/4
" ഇസ്ലാമിക ആഘോഷമായ ഈദുൽ ഫിത്തർ കണക്കിലെടുത്ത് സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, തുർക്കി റിപ്പബ്ലിക് എന്നീ സഹോദര ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചും ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ തീവ്രവാദികൾക്കും അവരുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കുമെതിരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഗസാബ് ലിൽ-ഹഖിന് താൽക്കാലിക വിരാമം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു" തരാർ എക്സില് കുറിച്ചു.
മാർച്ച് 18/19 അർദ്ധരാത്രി മുതൽ മാർച്ച് 23/24 അർദ്ധരാത്രി വരെ താൽക്കാലിക വിരാമം ബാധകമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തൻ്റെ രാജ്യം ഈ തീരുമാനം എടുത്തത് നല്ല വിശ്വാസത്തോടെയും ഇസ്ലാമിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നാല് അതിർത്തി കടന്നുള്ള ആക്രമണം, ഡ്രോൺ ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ഏതെങ്കിലും ഭീകരാക്രമണം എന്നിവ ഉണ്ടായാൽ, ഓപ്പറേഷൻ ഗസാബ് ലിൽ-ഹഖ് ഉടൻ തന്നെ തീവ്രതയോടെ പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
താല്ക്കാലിക വിരാമം കുറിക്കുമെന്ന് താലിബാന്
പാകിസ്ഥാൻ പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, ഇസ്ലാമാബാദിനെതിരായ സൈനിക നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ താലിബാൻ സർക്കാരിൻ്റെ വക്താവ് പറഞ്ഞു. സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി, ഖത്തർ എന്നിവയുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടിയായാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ വക്താവ് സബിഹുള്ള മുജാഹിദ് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
ഗസാബ് ലിൽ-ഹഖ്
ഗസാബ് ലിൽ-ഹഖ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിവരികയാണ്.
അമേരിക്ക-ഇസ്രയേൽ, ഇറാൻ യുദ്ധത്തിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത ആരംഭിച്ചത്. അതിർത്തിക്കപ്പുറത്ത് അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ നടത്തിയ പ്രകോപനരഹിതമായ വെടിവയ്പ്പിനെ തുടർന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചതെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പറഞ്ഞു.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിലെ മയക്കുമരുന്ന് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആരോപിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ 400 ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അഫ്ഗാനി അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ച് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
എന്നാല് താലിബാൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ പാകിസ്ഥാന് നിഷേധിച്ചു. അയൽരാജ്യത്ത് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾ സാധാരണക്കാരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. "ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി നിഷേധിക്കുകയും നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു." പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളും മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്"തരാർ ചൊവ്വാഴ്ച അൽ ജസീറ അറബിക്കിനോട് പറഞ്ഞു.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ തുടർച്ചയായ ഓപ്പറേഷനിൽ 700-ലധികം തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 938-ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി പാകിസ്ഥാൻ ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം മന്ത്രി അറിയിച്ചത്. ഗ്രൂപ്പ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാൻ താലിബാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദുര്ബലമാണ്.
