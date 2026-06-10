അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ വ്യോമാക്രമണം; 11 കുട്ടികളടക്കം 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
തങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ പരാജയങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രകോപനങ്ങൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പൂർണ്ണമായി തകർത്തതായും അഫ്ഗാൻ അറിയിച്ചു.
By ANI
Published : June 10, 2026 at 10:39 AM IST
കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി വൈകി നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ 14 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും കാബൂളിലെ താലിബാൻ ഭരണകൂടം ബുധനാഴ്ച ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ കടന്നുകയറിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം ഈ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടത്.
പാകിസ്ഥാൻ തങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ചതായി താലിബാൻ വക്താവ് സബീഹുല്ല മുജാഹിദ് വ്യക്തമാക്കി. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയും ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയുമായി കുനാർ, ഖോസ്റ്റ്, പക്തിക എന്നീ പ്രവിശ്യകളിലെ സാധാരണക്കാരുടെ വീടുകൾക്ക് നേരെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ബോംബാക്രമണം നടത്തിയത്. യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ നടത്തിയ ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ 11 കുട്ടികളും ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു വയോധികനും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സൈനിക ആക്രമണത്തിൽ 14 സ്ത്രീകൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായും സബീഹുല്ല മുജാഹിദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആക്രമണത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി, കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെയും പരിക്കേറ്റവരുടെയും ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം പിന്നീട് പുറത്തുവിട്ടു.
തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം നടത്തുന്ന നിരന്തരമായ ആക്രമണങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ശത്രുത വർധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്. മാർച്ചിൽ കാബൂളിലെ ഒരു പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം നടത്തിയ ബോംബാക്രമണത്തിൽ 269 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ്.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ കാലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കം 2025 ഒക്ടോബറോടെയാണ് അതിർത്തി കടന്നുള്ള പൂർണമായ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയത്. അഫ്ഗാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമാബാദ് വ്യാപകമായ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതോടെയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളായത്. ഈ നിരന്തരമായ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ വലിയൊരു സംഘർഷത്തിന് തിരികൊളുത്തുകയും, പതിനായിരക്കണക്കിന് അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാരെ സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുകയും ചെയ്തു. ആവർത്തിച്ചുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ കാരണം വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നത്.
പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ്
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ മറ്റ് ബാഹ്യ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഒരു സമാധാന നിർമാതാവായി സ്വയം ചിത്രീകരിക്കാൻ ഇസ്ലാമാബാദ് ശ്രമിക്കുമ്പോഴും, സ്വന്തം പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിൽ പാക് സൈന്യം ആസൂത്രിതമായി അക്രമങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി പാകിസ്ഥാൻ നിരന്തരം അഫ്ഗാൻ പ്രദേശങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. തെഹ്രീക് ഇ താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ (ടിടിപി), ബലൂചിസ്ഥാൻ ലിബറേഷൻ ആർമി (ബിഎൽഎ) തുടങ്ങിയ സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് താലിബാൻ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പാകിസ്ഥാൻ തങ്ങളുടെ മാരകമായ ആക്രമണങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ നിർദേശപ്രകാരം അതിർത്തി കടന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് താലിബാൻ ഈ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അഭയം നൽകുന്നുവെന്നാണ് ഇസ്ലാമാബാദിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആരോപണം. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിലൂടെ, സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ കെട്ടിവയ്ക്കാനാണ് പാകിസ്ഥാൻ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ, വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബന്ധം ഇസ്ലാമാബാദിൻ്റെ തന്നെ ചരിത്രപരമായ പ്രാദേശിക നയങ്ങളുടെ തകർച്ചയെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. 2021ൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ ഭരണം താലിബാൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ്, പതിറ്റാണ്ടുകളോളം താലിബാൻ്റെ പ്രധാന രക്ഷാധികാരിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് പാകിസ്ഥാനായിരുന്നു. അധികാരത്തിലേറിയതിന് ശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഗുരുതരമായി തകരുകയായിരുന്നു.
Also Read: ഫിലിപ്പീൻസിലേത് അരനൂറ്റാണ്ടിനിടയിലെ വലിയ ഭൂചലനം: മരണസംഖ്യ 37 ആയി, 32,000ത്തിലധികം പേർക്ക് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു