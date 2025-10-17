"ആക്രമണം ഇന്ത്യയുടെ നിര്ദേശപ്രകാരം"; അഫ്ഗാനുമായി ചര്ച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് പാകിസ്ഥാന് പ്രധാനമന്ത്രി
അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് അഭ്യർഥിച്ചതിനാലാണെന്ന് വെടിനില്ത്തല് ഉണ്ടായതെന്ന് പാകിസ്ഥാന് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ്.
Published : October 17, 2025 at 2:44 PM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ സംഘര്ത്തില് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ് പാകിസ്ഥാന് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ്. ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് ആരോപിച്ചു. ആക്രമണ സമയത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡൽഹിയിലായിന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'ഇന്ത്യയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനെ ആക്രമിച്ചത്. ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അഫ്ഗാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്തഖി ഡൽഹിയിലായിരുന്നു" - ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് പറഞ്ഞു. ഈജിപ്തിൽ ഖത്തർ അമീർ താനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ മുഴുവൻ സംഭവത്തെയും അപലപിച്ചതായും സംഘര്ം തണുപ്പിക്കുന്നതിൽ പങ്കുവഹിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതായും ഷെരീഫ് അവകാശപ്പെട്ടു.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാർ
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തിയിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് സമ്മതം അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ ന്യായവും മാന്യവുമായ നിബന്ധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പാകിസ്ഥാന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി ചർച്ച നടത്താൻ കഴിയൂവെന്നും ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് പറഞ്ഞു.
ഫെഡറൽ കാബിനറ്റ് യോഗത്തിനിടെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ യുദ്ധമായിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ സാഹചര്യത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ അഭ്യർഥനയെത്തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാൻ 48 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തലിന് സമ്മതിച്ചുവെന്നും ഇനി സമാധാനം തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് കാബൂളാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചർച്ചകളിലൂടെ സംഘർഷം പരിഹരിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ തയ്യാറാണെന്നും പരസ്പര സഹകരണത്തിലൂടെ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ചയാണ് പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തലിന് സമ്മതിച്ചത്.
കാബൂൾ സന്ദർശിച്ച് നേതാക്കൾ
ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഇഷാഖ് ദാർ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖവാജ ആസിഫ് തുടങ്ങിയ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരവധി തവണ കാബൂൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് പറഞ്ഞു. മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിനും വികസനത്തിനുമുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആഗ്രഹം അറിയിച്ചതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടും (താലിബാൻ ഭരണകൂടം) അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സമാധാനത്തിന് മുൻഗണന നൽകാതെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പാത സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതുകൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാന് ശക്തമായ നടപടികളുമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തീവ്രവാദികൾ ആക്രമണം നടത്തി നിരപരാധികളായ സാധാരണക്കാരെയും സുരക്ഷാ സേനയെയും കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. ഭീകരാക്രമണത്തിനെതിരെയും തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെയുമാണ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രതികരിച്ചതെന്നും ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് വ്യക്തമാക്കി.
