പാക്-അഫ്ഗാൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നു; അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടൽ, നിരവധി സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
അതിർത്തി മേഖലയിൽ പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാൻ സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടൽ. അഫ്ഗാൻ സൈന്യം പ്രകോപനമില്ലാതെ വെടിയുതിർത്തു എന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെ സർക്കാർ മാധ്യമങ്ങൾ.
Published : October 15, 2025 at 12:08 PM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: പാക്- അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടൽ. ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വയിലെ കുർറാം ജില്ലയിലെ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള അതിർത്തിയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് ആക്രമണം പൊട്ടിപുറപ്പെട്ടത്.
പാകിസ്ഥാൻ സുരക്ഷാ സേനയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ താലിബാനും തമ്മിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായതായി വിദേശമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആക്രമണത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും നിരവധി സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. കുറാമിൽ അഫ്ഗാൻ താലിബാനും ഫിറ്റ്ന അൽ-ഖവാരിജും ഒരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ വെടിയുതിർക്കുകയും പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം പൂർണ ശക്തിയോടെയും തീവ്രതയോടെയും തിരിച്ചടിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബ്രോഡ്ക്രാസ്റ്റർ പിടിവി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഈ ആഴ്ചയിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇരുവിഭാഗവും അതിർത്തിയിൽ വെടിവയ്പ്പ് നടത്തുന്നത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഖോസ്റ്റ് പ്രവിശ്യയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് താഹിർ അഹ്റാർ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ സൈനിക പോസ്റ്റുകൾക്ക് കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടായതായും ടാങ്കുകൾ തകർന്നതായും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ആസ്ഥാനമായുള്ള പിടിവി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കുറം സെക്ടറിൽ അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ്റെ മറ്റൊരു പോസ്റ്റും ടാങ്കറും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായും തുടർന്ന് ഷംസാദർ പോസ്റ്റിലെ നാലാമത്തെ ടാങ്ക് പൊസിഷനും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായുമാണ് ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
പാക് സൈന്യം ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളില് ഷെല്ലാക്രമണം നടത്തിയെന്നും ആളുകള് വീടുവിട്ട് പലായനം ചെയ്തെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. ഫിറ്റ്ന അൽ-ഖവാരിജിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കമാൻഡർ ഓപ്പറേഷനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇവർ പറയുന്നു.
അതേസമയം, പ്രകോപനമില്ലാതെ അഫ്ഗാന് സേനയാണ് ആദ്യം വെടിയുതിര്ത്തതെന്നും തിരിച്ചടിക്കാന് നിര്ബന്ധിതരായെന്നും പാക് സര്ക്കാര് നിയന്ത്രിത മാധ്യമങ്ങള് അവകാശപ്പെട്ടു. പാക്-അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിയിലെ സമീപകാലങ്ങളായി നിരന്തരം ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുന്ന മേഖലയാണിത്. ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി അംബാസഡർ അംന ബലൂച്ച് ഇസ്ലാമാബാദിലെ റസിഡൻ്റ് അംബാസഡർമാർക്ക് സമഗ്രമായ ഒരു വിശദീകരണം നൽകിയതായി ചൊവ്വാഴ്ച വിദേശകാര്യ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.
അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ സേന പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി പോസ്റ്റുകളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായും 23 സൈനികർ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ഇൻ്റർ സർവീസസ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് (ISPR) അറിയിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ തിരിച്ചടിയിൽ 200-ലധികം അഫ്ഗാൻ തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് ഐഎസ്പിആർ (ഇൻ്റർ സർവീസസ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ്) പറഞ്ഞു.
ആക്രമണം ഒരു പ്രതികാര നടപടിയാണെന്ന് കാബൂൾ അവകാശപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാൻ മണ്ണിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചു. ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ അഫ്ഗാൻ പ്രദേശം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ താലിബാൻ സർക്കാരിനോട് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ കാബൂൾ ഈ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയാണ്. അഫ്ഗാൻ മണ്ണ് ഒരു അയൽ രാജ്യത്തിനെതിരെയും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നു.
