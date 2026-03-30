നയതന്ത്ര ചർച്ചയുമായി പാകിസ്ഥാൻ; അമേരിക്ക ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ചകള് ഉടനെന്ന് സൂചന
പാകിസ്ഥാൻ, സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി, ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ രണ്ടാം ഘട്ട യോഗമായിരുന്നു നടന്നത്.
Published : March 30, 2026 at 10:01 AM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ അമേരിക്ക യുദ്ധം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സമാധാന ചർച്ചകള് പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുമെന്ന് പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി. സൗദി അറേബ്യ, ഈജിപ്ത്, തുർക്കി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായി നടന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് ഇഷാഖ് ദാർ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
''പശ്ചിമേഷ്യ സംഘർഷത്തിൽ ചർച്ചകള് നടത്തി. യുദ്ധത്തിന് സ്ഥിരമായി അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികള് ചർച്ച ചെയ്തു. ഇസ്ലാമാബാദിൽ യുഎസ്-ഇറാൻ ചർച്ചകൾക്കുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് വിശിഷ്ടാതിഥികളോട് വിശദീകരിച്ചു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ പൂർണ പിന്തുണ അറിയിച്ചു.
Pleased to welcome my dear brothers, the Foreign Ministers of Saudi Arabia, Türkiye, and Egypt, to Islamabad for the second round of our Consultations. Grateful for their presence at this critical moment, reflecting our strong fraternal ties.— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) March 29, 2026
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇറാനും യുഎസും തങ്ങളുടെ ചർച്ചകൾ സുഗമമാക്കുമെന്ന് വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചതിൽ പാകിസ്ഥാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള സംഘർഷത്തിന് സമഗ്രവും ശാശ്വതവുമായ ഒരു പരിഹാരത്തിനായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുപക്ഷവും തമ്മിൽ അർഥവത്തായ ചർച്ചകൾ നടത്താനും സൗകര്യമൊരുക്കാനും ശ്രമിക്കും. സാഹചര്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും, സൈനിക സംഘർഷ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനും ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്'' - പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഇഷാഖ് ദാർ പറഞ്ഞു.
മാർച്ച് 19 ന് റിയാദിൽ നടന്ന ആദ്യ യോഗത്തിന് ശേഷം, പാകിസ്ഥാൻ, സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി, ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട യോഗമായിരുന്നു നടന്നത്. നിലവിലെ പ്രാദേശിക സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് നാല് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരും വളരെ വിശദവും ആഴത്തിലുള്ളതുമായ ചർച്ച നടത്തിയതായി പാകിസ്ഥാൻ സ്വീരീകരിച്ചു. ചർച്ചയിൽ എല്ലാ പ്രതിനിധികളും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ യുദ്ധം ആർക്കും അനുകൂലമല്ല. അത് മരണത്തിലേക്കും നാശത്തിലേക്കും മാത്രമേ നയിക്കൂ എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ ഐക്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ യുഎസിനെയും ഇറാനെയും ചർച്ചയിൽ എത്തിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും ഇഷാഖ് ദാർ പറഞ്ഞു.
ഈ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും സംരംഭങ്ങളിലും സജീവമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ-യുഎസ് ബന്ധം വളരെ പ്രധാനമാണ്. സാഹചര്യം വിലയിരുത്താനും സംഘർഷത്തിന് സമാധാനപരമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി യുഎസ് നേതൃത്വവുമായി സജീവമായി സംവദിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യിയുമായി വിശദമായ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണവും നടത്തിയതായും ഇറാൻ-യുഎസ് ചർച്ചകൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ ശ്രമങ്ങളെ ചൈന പൂർണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും ദാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അമേരിക്കയുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ ചേരുന്നതിന് അഞ്ച് പ്രധാന നിബന്ധനകളാണ് ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറാനെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ ഉടനടി നിർത്തണമെന്നും, ഭാവിയിൽ അമേരിക്കയോ ഇസ്രയേലോ സൈനിക നടപടികൾ നടത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകണമെന്നുമാണ് ഇറാന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യം.
മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്ന പാകിസ്താൻ, സൗദി അറേബ്യ, ഈജിപ്ത്, തുർക്കി എന്നീ നാല് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറാൻ സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകൾ തേടിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യം ഉന്നയിക്കുന്ന ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ ഈ രാജ്യങ്ങൾ സജീവമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് ഇറാന്റെ ആവശ്യം. ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള വ്യാപാര തടസ്സങ്ങളും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഇവർക്ക് വലിയ പങ്കുവഹിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും.
